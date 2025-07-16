Tiền thưởng Copy Trade là gì?





Tiền thưởng Copy Trade là một loại quỹ dùng thử đặc biệt trên MEXC, dùng riêng cho giao dịch Copy Trade. Sau khi nhận, người dùng có thể sử dụng để tham gia giao dịch Copy Trade Futures.









Khi bạn nhận được tiền thưởng Copy Trade hoặc khi tiền thưởng này hết hạn và bị thu hồi, MEXC sẽ gửi thông báo qua Email, SMS, tin nhắn trong App hoặc thông báo đẩy.









Bạn có thể xem tiền thưởng Copy Trade chưa sử dụng tại các trang sau: Copy Trade của tôi, Cài đặt thông số Copy Trade và Chỉnh sửa số tiền Copy Trade.













Khi nhập số tiền Copy Trade, tiền thưởng Copy Trade sẽ được ưu tiên sử dụng trước theo mặc định.





Như minh hoạ bên dưới, khi thiết lập tham số Copy Trade, nếu bạn dự định đầu tư tổng cộng 50 USDT và trong đó có 20 USDT từ tiền thưởng Copy Trade, bạn sẽ cần tự nạp phần còn lại là 50 – 20 = 30 USDT.









Ngoài ra, khi bạn tăng số tiền Copy Trade, nếu tài khoản còn tiền thưởng Copy Trade, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng trước theo mặc định.













1) Khi tham gia giao dịch Copy Trade, tiền thưởng Copy Trade sẽ được ưu tiên sử dụng trước.





2) Tiền thưởng Copy Trade có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế, khấu trừ phí giao dịch, khoản lỗ khi đóng lệnh và phí Funding.









1) Vui lòng sử dụng tiền thưởng Copy Trade trong thời gian hiệu lực. Bất kỳ tiền thưởng chưa sử dụng sẽ tự động hết hạn.





2) Nếu người dùng nhận nhiều tiền thưởng Copy Trade, hệ thống sẽ hiển thị ngày hết hạn của tiền thưởng gần nhất.









3) Tiền thưởng Copy Trade chỉ được sử dụng cho giao dịch Copy Trade, không thể sử dụng cho các hình thức giao dịch khác, không thể rút hoặc chuyển. Tuy nhiên, lợi nhuận tạo ra từ việc sử dụng tiền thưởng này có thể được rút hoặc chuyển.





4) Một khi đã sử dụng, tiền thưởng Copy Trade sẽ không thể thu hồi. Nếu bạn giảm số tiền đầu tư trong quá trình Copy Trade, phần tiền thưởng đã sử dụng sẽ không được hoàn lại.



