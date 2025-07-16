Bitcoin Spot ETF là gì?





Vào năm 2013 và 2018, anh em song sinh Winklevoss lần lượt nộp đơn xin thành lập Bitcoin Spot ETF hai lần, nhưng đều bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từ chối. Đến năm 2023, ngày càng có nhiều tổ chức tài chính tham gia nộp đơn xin thành lập Bitcoin Spot ETF.





Tại sao việc xin thành lập Bitcoin Spot ETF ngày càng được quan tâm, và tại sao Bitcoin Spot ETFs thu hút nhiều sự chú ý? Bài viết này sẽ phân tích và giải đáp cho bạn.









ETF là viết tắt của Exchange Traded Fund, là một loại quỹ đầu tư tương tự như cổ phiếu có thể giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.





ETF sử dụng một hình thức thế chấp tài sản để chứng khoán hóa các tài sản cụ thể. Các nhà đầu tư chỉ cần mua cổ phiếu của quỹ do tổ chức phát hành, cho phép họ gián tiếp nắm giữ mức rủi ro tương ứng với các khoản đầu tư cơ bản.





Bitcoin ETF đề cập đến một quỹ giao dịch trao đổi nắm giữ Bitcoin làm tài sản cơ bản. Khi người dùng mua quỹ Bitcoin Spot ETF, về cơ bản họ đang mua Bitcoin, nhưng trên thực tế, họ không trực tiếp nắm giữ Bitcoin. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quỹ Bitcoin Spot ETF nào được thành lập.









1. Tuân thủ quy định: Bitcoin Spot ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống và chịu sự giám sát theo quy định của các tổ chức liên quan. Các thị trường được kiểm soát sẽ mang lại niềm tin nhiều hơn và mang lại sự đảm bảo cho các nhà đầu tư.





2. Ngưỡng đầu tư thấp: Không cần phải tìm hiểu và nắm vững các thông tin cụ thể về tiền mã hóa, như sử dụng ví kỹ thuật số. Hình thức giao dịch Bitcoin ETF cũng như phương thức giao dịch sản phẩm tài chính truyền thống giúp giảm rào cản gia nhập cho các nhà đầu tư.





3. Hiệu quả về chi phí: Bitcoin Spot ETF thường có chi phí thấp hơn so với mua trực tiếp BTC, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quan tâm đến chi phí.





4. Bảo mật: Người dùng mua Bitcoin Spot ETF không thực sự nắm giữ Bitcoin vật lý. Mặc dù kiếm được lợi nhuận từ sự biến động của giá Bitcoin, họ không gặp rủi ro mất mát hoặc trộm cắp liên quan đến ví kỹ thuật số.









Quỹ ủy thác đầu tư là loại quỹ đóng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Ở thị trường tiền mã hóa, GBTC của Grayscale là một ví dụ về sản phẩm ủy thác Bitcoin.





Sự khác biệt chính giữa ETF và các sản phẩm ủy thác nằm ở chỗ ETF là một dạng quỹ mở, trong đó các nhà tạo lập thị trường tự do tạo và mua lại các đơn vị, đảm bảo đủ thanh khoản. Ngược lại, quỹ ủy thác đầu tư có tính chất đóng, không dễ tạo ra và thiếu các kế hoạch chủ động mua lại.





ETF có thể được mua và bán bởi các nhà giao dịch trong ngày, trong khi quỹ ủy thác đầu tư chỉ có thể được giao dịch một lần vào cuối ngày giao dịch. Chi phí liên quan đến ETF thường thấp hơn chi phí của quỹ ủy thác đầu tư.









Vào năm 2013, anh em nhà Winklevoss đã gửi tài liệu S-1 tới SEC, chính thức cho biết ý định triển khai một quỹ ETF liên kết với Bitcoin. Năm 2018, họ nộp đơn khác nhưng cả hai đơn đều bị SEC từ chối.





Vào tháng 8 năm 2018, công ty quản lý tài sản VanEck đã gửi đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF, rút đơn vào tháng 9 và sau đó gửi lại đơn đăng ký vào tháng 3 năm 2021 và tháng 6 năm 2022, tất cả đều bị SEC từ chối.





Vào tháng 4 năm 2021, công ty quản lý tài sản Valkyrie Investments đã nộp đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF nhưng đã bị SEC từ chối vào tháng 12 cùng năm.





Vào tháng 5 năm 2021, Fidelity đã gửi đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF nhưng đã bị SEC từ chối vào tháng 2 năm 2022.





Vào tháng 6 năm 2021, ARK Invest đã hợp tác với nhà cung cấp ETF Thụy Sĩ 21Shares để gửi đơn đăng ký Bitcoin ETF ARK 21Shares. Đơn đăng ký này đã bị SEC từ chối vào tháng 4 năm 2022. Họ đã gửi lại vào tháng 5 cùng năm, nhưng nó lại bị từ chối một lần nữa vào tháng 1 năm 2023.





Vào tháng 7 năm 2021, công ty quản lý quỹ Global X ở New York đã nộp đơn đăng ký nhưng bị SEC từ chối vào tháng 3 năm 2022.





Vào tháng 10 năm 2021, Bitwise đã gửi đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF đầu tiên. Sau đó đã bị SEC từ chối vào tháng 6 năm 2022.





Vào ngày 19 tháng 10 năm 2021, Hoa Kỳ đã phê duyệt quỹ Bitcoin Futures ETF đầu tiên.





Grayscale đồng thời áp dụng chuyển đổi GBTC thành Bitcoin Spot ETF. Đơn đăng ký đã bị SEC từ chối vào tháng 6 năm 2022 với lý do công ty không đủ nỗ lực để ngăn chặn gian lận tiềm ẩn. Grayscale đưa SEC ra tòa và thắng kiện vào tháng 8 năm 2023.





Vào tháng 12 năm 2021, WisdomTree đã gửi đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF nhưng đơn đăng ký này đã bị từ chối vào tháng 10 năm 2022





Vào tháng 4 năm 2023, ARK Invest và 21Shares đã nộp đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF lần thứ ba.





Vào tháng 6 năm 2023, BlackRock, Valkyrie nộp đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF.





Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023, WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise, Global X lại gửi đơn đăng ký lên SEC.





Vào ngày 10/01/2024 (Giờ EST), SEC đã phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin đầu tiên được niêm yết tại Hoa Kỳ.









Bất chấp sự phát triển đáng kể của tiền mã hóa trong những năm gần đây và sự quan tâm đến lĩnh vực này ngày càng tăng, quy mô thị trường tiền mã hóa vẫn còn tương đối nhỏ so với tài chính truyền thống. Việc phê duyệt Bitcoin Spot ETF thể hiện sự chấp thuận và công nhận của thị trường chính thống, làm tăng khả năng chấp nhận Bitcoin của các nhà đầu tư.





Việc phê duyệt Bitcoin Spot ETF dự kiến sẽ thu hút dòng vốn lớn hơn, tăng thanh khoản cho toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Nó minh chứng cho việc Bitcoin ngày càng phổ biến, và ngày càng có người dùng tham gia vào thị trường tiền mã hóa.





Quan trọng hơn, Bitcoin Spot ETF là sự công nhận pháp lý của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ dành cho Bitcoin, và là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển Bitcoin.



