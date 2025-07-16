Sự ra mắt zkEVM của Polygon mang lại điều gì cho MEXCer?









zkEVM= Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine





zkEVM, về các thuộc tính kỹ thuật của riêng nó, là một dự án rất phức tạp và tốn thời gian, vì vậy rất khó để giải thích rõ ràng trong một câu. Tuy nhiên, về chức năng của zkEVM, ý nghĩa lớn nhất là sự kết hợp hoàn hảo của hai công nghệ. Hai công nghệ này là Zero Knowledge và Ethereum Virtual Machine (EVM). Do đó, để hiểu về zkEVM, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu hai công nghệ này.









Zero-knowledge proof có nghĩa là một bên gửi bằng chứng được mã hóa cho bên kia để chứng minh rằng bên đó sở hữu một số dữ liệu nhất định mà không tiết lộ nội dung của dữ liệu.





Phương thức truyền dữ liệu này bảo vệ đa số quyền riêng tư của cả hai bên và cải thiện bảo mật dữ liệu.





Đồng thời, giải pháp mở rộng Off-chain cũng cải thiện tốc độ tải lên bằng chứng xác thực giao dịch bằng cách sử dụng Zero Knowledge.









Không có máy ảo trong Bitcoin blockchain. Vì chức năng cốt lõi của Bitcoin là lưu trữ dữ liệu theo cách phân tán nên chúng ta có thể ghi lại, xác minh, lưu trữ và sao chép dữ liệu giao dịch trên mạng này.





Ethereum là một "máy tính thế giới" phi tập trung. Các nhà phát triển cũng có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung trên hệ điều hành này, điều đó có nghĩa là Ethereum không chỉ có khả năng phân phối lưu trữ dữ liệu mà còn cần tính toán và chạy mã, giao tiếp, v.v. Do đó, Ethereum virtual machine là môi trường hoạt động cho hợp đồng thông minh.





Khi chúng ta chỉ cần giao dịch trên Ethereum blockchain, Ethereum Virtual Machine sẽ thực hiện các quy trình sau:





1）Xác nhận số tiền chuyển có chính xác hay không, xác minh tính hợp lệ của chữ ký và xác minh xem nonce của giao dịch có khớp với nonce của tài khoản giao dịch cụ thể hay không. Nếu không phù hợp, giao dịch sẽ được hoàn trả.





2）Tính phí cần thiết cho việc chuyển và phí Gas.





3）Chạy thao tác chuyển.





Tóm lại, zkEVM cải thiện bảo mật và tốc độ giao dịch của Ethereum blockchain bằng cách kết hợp Zero Knowledge và Ethereum Virtual Machine.













Các giao dịch được thực hiện bởi hợp đồng thông minh trên L2 cũng có thể được xác minh đáng tin cậy trên L1 mà không yêu cầu các node thực hiện lại các hoạt động.









ZK-Rollups có thể phát hành lượng dữ liệu ít nhất lên Ethereum: nó tương đương với việc đóng gói dữ liệu và đưa chúng vào chuỗi với nhau và mỗi giao dịch sẽ chia sẻ phí giao dịch.





Do đó, ZK-Rollups có thể giảm chi phí sử dụng dApps như sàn giao dịch phi tập trung, thị trường NFT và thị trường dự đoán.









Với ZK-rollup, các giao dịch được thực hiện trong zkEVM thường được hoàn thành ngay sau khi chúng được phát hành đến Ethereum.





Quyết toán nhanh hơn là lý tưởng cho những người dùng nâng cao như nhà giao dịch NFT, nhà đầu tư DeFi hoặc nhà giao dịch chênh lệch giá, những người cần di chuyển tài sản một cách liền mạch, đặc biệt là giữa L1 và L2.









Lý do quan trọng nhất để xây dựng một zkEVM tương thích với EVM là để tận dụng các hiệu ứng mạng của Ethereum. Là nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất thế giới, Ethereum có một hệ sinh thái khổng lồ cung cấp giá trị cho các nhà phát triển và dự án.









3.1 Nếu MEXCer muốn đầu tư lâu dài, cách trực tiếp nhất là nhận thập các token Polygon Spot. Là một nền tảng L2 gắn liền với Ethereum blockchain, chuỗi sinh thái của nó có không gian đánh giá lớn nhất.





3.2 Theo cùng một logic giá trị gia tăng, đầu tư vào ETH Spot cũng là một lựa chọn tốt.





3.3 Nếu bạn đặc biệt quan tâm đến các dự án khác nhau trên L2, bạn cũng có thể thử tìm hiểu về các token này và đầu tư vào các dự án này trên MEXC.