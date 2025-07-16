Cuộc cách mạng Esports Web3 chính thức khởi động: Gameness ra mắt token GNESS nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế mới cho người chơi





Khi công nghệ Web3 tiếp tục tái định hình các ngành công nghiệp, đổi mới blockchain đang thúc đẩy một cuộc chuyển đổi đột phá trong lĩnh vực thể thao điện tử (Esports) và game. Gameness tận dụng hệ thống token GNESS sáng tạo để xây dựng một hệ sinh thái khép kín, mang lại lợi ích cho cả người chơi, nhà phát triển và thương hiệu. Là token nền tảng đầu tiên được phát hành hoàn toàn trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), GNESS đóng vai trò là trụ cột cho siêu ứng dụng Gameness. Mô hình "Achieve-to-Earn" do cộng đồng dẫn dắt kết hợp giữa trò chơi Web3 và AI theo một cách hoàn toàn mới. Bài viết này sẽ đi sâu vào giá trị đổi mới của Gameness, khám phá các chức năng cốt lõi của token GNESS, đồng thời lý giải vì sao đây là một cơ hội đầu tư hấp dẫn trong không gian Web3.









Gameness là cầu nối giữa Web2 và Web3, mang luồng sinh khí mới vào ngành thể thao điện tử thông qua công nghệ blockchain. Dựa trên nền tảng kỹ thuật của dự án tiền thân – The Academys, nền tảng này kết hợp trải nghiệm game truyền thống với những đột phá của Web3. Người chơi có thể nhận phần thưởng kinh tế và quyền sở hữu tài sản số thực sự thông qua thành tích trong trò chơi, trong khi các thương hiệu và nhà phát triển có thể sử dụng công cụ nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng người dùng và tăng cường mức độ tương tác.





Trọng tâm của nền tảng xoay quanh nguyên tắc "đồng sáng tạo cộng đồng":





Người dùng tham gia các giải đấu và nhận phần thưởng thông qua một siêu ứng dụng trực quan, đồng thời duy trì hoạt động lâu dài nhờ các tính năng như LockNess (staking token) và NessPerience (trải nghiệm nhập vai).





Khẩu hiệu "AI + Gaming thúc đẩy tăng trưởng" thể hiện tầm nhìn công nghệ của dự án - ứng dụng các thuật toán AI để tối ưu hóa trải nghiệm người chơi và vận hành giải đấu hiệu quả hơn.









Là token gốc của Gameness và được phát hành độc quyền trên sàn DEX, GNESS thể hiện tinh thần cốt lõi của tài chính phi tập trung (DeFi). Các ứng dụng chính của GNESS bao gồm:









Người nắm giữ GNESS có thể tham gia vào quản trị DAO của Gameness, bỏ phiếu cho các vấn đề quan trọng như quy tắc giải đấu Esports và địa điểm tổ chức sự kiện offline - hiện thực hóa mô hình "người dùng đồng quản trị" thực sự.









Thông qua cơ chế LockNess, người dùng nhận quyền lợi theo cấp bậc dựa trên số lượng và thời gian staking. Cả người chơi cá nhân (B2C) và đối tác doanh nghiệp (B2B) đều có thể tối ưu lợi suất khi nắm giữ GNESS lâu dài.









Tất cả giao dịch trên nền tảng - từ phí tham gia giải đấu đến mua NFT - đều được thanh toán bằng GNESS, đảm bảo dòng lưu thông token liên tục trong hệ sinh thái.









Người chơi nhận token GNESS và bộ sưu tập NFT thông qua thành tích trong trò chơi. Các tài sản số này có thể được lưu trữ trong "Hall of Fame" cá nhân hoặc tự do giao dịch.









GNESS đóng vai trò như "hộ chiếu" để tham gia các giải đấu, trại huấn luyện và buổi gặp mặt offline trên nền tảng. Người dùng xuất sắc ("Nessies") còn được mở khoá các đặc quyền độc quyền dựa trên lượng token và NFT sở hữu.









Tổng cung GNESS là 500 triệu token, được thiết kế nhằm cân bằng giữa ưu đãi cho người tham gia sớm và sự ổn định lâu dài của hệ sinh thái thông qua mô hình tokenomics bền vững.













Tất cả dữ liệu giải đấu, thành tích người chơi, kết quả trận đấu và hơn thế nữa đều được lưu trữ trên chuỗi, loại bỏ gian lận và đảm bảo môi trường thi đấu công bằng.









Hiện Gameness đã hoạt động tại 42 quốc gia với hơn 6.4 triệu người dùng, và đặt mục tiêu vượt 10 triệu người dùng vào cuối năm. Các mối quan hệ đối tác chiến lược với Binance, The Sandbox, KuCoin và nhiều bên khác đang thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng toàn cầu của nền tảng.









Burak Çevik (Founder & CEO): Cựu giám đốc cấp cao tại ESL và Bigpoint, tác giả của hai cuốn sách về Esports, sở hữu kiến thức chuyên sâu cùng mạng lưới quan hệ dày dặn trong ngành.

Metin Erduran (Co-founder & CTO): Cựu chuyên gia kỹ thuật tại Riot Games, là người dẫn dắt việc phát triển kiến trúc lõi của nền tảng.

Boğaçhan Aydın (Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh): Nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực Esports, có kinh nghiệm dày dặn trong việc tích hợp nguồn lực chiến lược.





Đội ngũ dự án nhấn mạnh tương lai của GNESS được viết nên bởi chính từng người tham gia. Sức mạnh cộng đồng mới là động cơ thúc đẩy thực sự của toàn bộ hệ sinh thái.









Với lộ trình chiến lược rõ ràng, Gameness đang từng bước tiến tới vị thế dẫn đầu trong ngành Esports:





Vòng Seed 2023: Hoàn tất vòng gọi vốn seed và thiết lập quan hệ hợp tác với các thương hiệu lớn như Amazon và Microsoft.

Giải đấu quy mô lớn: Tổ chức nhiều sự kiện trên Binance, với tổng phần thưởng lên đến hàng triệu đô la.

Hoàn trả giá trị cho người chơi: Nhà sáng lập Burak Çevik chia sẻ trong các buổi phỏng vấn rằng dự án được phát triển từ sản phẩm thế hệ đầu tiên, với sứ mệnh mang lại giá trị thực cho người chơi thông qua công nghệ Web3.









Gameness và sự ra mắt của token GNESS đánh dấu một chương mới cho nền kinh tế Esports Web3 Bằng cách kết hợp mô hình "Achieve-to-Earn", kiến trúc blockchain minh bạch và các quan hệ đối tác hàng đầu, nền tảng này tạo ra cơ hội "đôi bên cùng có lợi" cho người chơi, thương hiệu và nhà đầu tư. Với việc ra mắt trên DEX vào 04/2025, GNESS đang sẵn sàng trở thành cầu nối quan trọng giữa thế giới thực và ảo, mở ra kỷ nguyên mới của quyền sở hữu người dùng trong Esports.





Token GNESS hiện đã được niêm yết trên MEXC. Để mua GNESS, hãy làm theo các bước sau: . Để mua GNESS, hãy làm theo các bước sau:





1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập website chính thức

2) Tại thanh tìm kiếm, nhập GNESS và chọn giao dịch Spot

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó hoàn tất giao dịch.









Bạn cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ để tham gia các sự kiện nạp và giao dịch. Hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản để có cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn!



