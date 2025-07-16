Gã khổng lồ Web2 Sony lấn sân sang Web3, tạo nên làn sóng mới trong lĩnh vực blockchain công khai

Một ông lớn khác gia nhập Layer 2.





Theo thông báo chính thức trên trang web của Sony vào ngày 23/08, công ty con của Sony tại Singapore, Sony Block Solution Labs Pte. Ltd., sẽ chính thức ra mắt Soneium, một giải pháp mở rộng Layer 2 dựa trên Ethereum. Một tuần sau, Sony công bố ra mắt testnet của Soneium, hiện đã có sẵn cho tất cả các nhà phát triển và nhà sáng tạo. Thông tin mới nhất vào ngày 30/08 công bố Soneium đã hợp tác với Transak để cung cấp các dịch vụ on-ramp từ fiat sang tiền mã hoá toàn cầu, mang đến cho người dùng tùy chọn tham gia hệ sinh thái bằng các phương thức thanh toán truyền thống.





Soneium là một dự án blockchain Layer 2 mới do Sony phát triển cùng với Startale. Soneium tận dụng Op Stack và Superchain do Optimism Foundation phát triển để tạo ra một blockchain có khả năng mở rộng, tương thích với EVM và thân thiện với các nhà phát triển.









Soneium sẽ được xây dựng trên cơ sở hạ tầng Ethereum hiện có, xử lý dữ liệu để giải quyết các vấn đề về tốc độ xử lý chậm và chi phí cao thường gặp ở các giải pháp Layer 1. Ngoài ra, Soneium còn đặt mục tiêu trở thành một blockchain đa năng, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của tất cả các lĩnh vực và hỗ trợ người dùng trên toàn thế giới. Trên mạng Soneium, mọi người đều là nhà sáng tạo, bất kể đang ở đâu hay làm gì.





Sony có kế hoạch tích hợp dần các tính năng của Soneium vào các dòng sản phẩm khác nhau như Sony Music, Sony Pictures và Sony Bank, để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ blockchain trong các ngành công nghiệp truyền thống.





Với sự ra mắt của Soneium, Sony được kỳ vọng sẽ gia tăng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực blockchain và Web3.





Là người tiên phong trong kỷ nguyên Web2, Sony đang tiến vào kỷ nguyên Web3 với tầm nhìn xa và cách tiếp cận chủ động, cam kết duy trì vị thế dẫn đầu trong làn sóng chuyển đổi và đổi mới kỹ thuật số.





Năm 2021, ngay trước bộ phim "Spider-Man: No Way Home" của MCU được phát hành, Sony đã hợp tác với AMC Theaters để phân bổ NFT cho người hâm mộ Spider-Man.

Tháng 3 năm 2022, Sony hợp tác với Universal Music Group để phát hành các bộ sưu tập kỹ thuật số của những nghệ sĩ huyền thoại như Miles Davis trên thị trường NFT Snowcrash.

Tháng 4 năm 2022, công ty con của Sony là Sony Network Communications đã thành lập một công ty chuyên về NFT tại Singapore.

Đầu năm 2023, Sony Network Communications, một đơn vị kinh doanh thuộc Sony Group, đã hợp tác với mạng lưới hợp đồng thông minh đa chuỗi Astar Network để khởi động một chương trình ươm tạo Web3 tập trung vào các dự án tiện ích NFT và DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung).

Tháng 8 năm 2023, Sony mua lại sàn giao dịch tiền mã hoá Whalefin, sau đó đổi tên thành S.BLOX.

Tháng 9 năm 2023, công ty con liên doanh "Sony Network Communications Labs Pte. Ltd." được thành lập. Công ty mới này sẽ tập trung phát triển công nghệ blockchain, chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của Sony Chain.

Tháng 3 năm 2024, Sony Bank, một công ty con của Sony Financial Group, công bố kế hoạch ra mắt "Sony Bank CONNECT" vào mùa hè năm 2024.

Tháng 4 năm 2024, Sony Bank bắt đầu thực hiện thử nghiệm ý tưởng (Proof of concept) về kế hoạch phát hành một stablecoin được gắn với fiat.





Xét theo lộ trình phát triển được đề cập như trên, quá trình Sony khám phá lĩnh vực Web3 rất toàn diện và mạnh mẽ. Các hoạt động của công ty bao gồm nhiều khía cạnh, từ metaverse, hoạt động sáng tạo trong NFT, đến xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain công khai. Đồng thời, Sony cũng theo sát các diễn biến mới nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và thái độ chủ động đối với lĩnh vực công nghệ mới nổi này.





Khi hệ sinh thái tiền mã hoá tiếp tục phát triển nhanh chóng, Mainnet của Ethereum, với vai trò là cơ sở hạ tầng cốt lõi, đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Khả năng xử lý khoảng 15 giao dịch mỗi giây của Ethereum gặp khó khăn trong việc đáp ứng lượng người dùng ngày càng tăng và nhu cầu tương tác phức tạp. Điều này dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng thường xuyên và phí giao dịch tăng cao, vô tình đặt ra rào cản lớn cho nhiều người dùng tiềm năng.





Ethereum cần áp dụng các giải pháp mở rộng để giải quyết những vấn đề này, đó là lý do cho sự ra đời của Layer 2. Layer 2 chủ yếu giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng, chi phí và tốc độ giao dịch.





Hiện tại, các giải pháp mở rộng Layer 2 đã đạt được sự phát triển đáng kể trong hệ sinh thái Ethereum, trở thành một phương tiện quan trọng để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn mạng và phí gas cao trên Ethereum. Theo dữ liệu từ L2BEAT, hiện có 73 dự án Layer 2 và tính đến ngày 30/08, tổng giá trị bị khóa trong Layer 2 đạt khoảng 35.97 tỷ USDT, tăng trưởng 215.93% so với cùng kỳ năm trước.









Mặc dù hệ sinh thái Layer 2 đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng cần nhìn nhận lại việc chưa có mạng Layer 2 nào vượt qua thông lượng của Ethereum. Do đó, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đẩy nhanh việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái Layer 2 bằng cách giới thiệu thêm các dApp đa dạng và có tầm ảnh hưởng, tiếp tục mở rộng ranh giới ứng dụng và tác động của hệ sinh thái. Điều này giúp các mạng Layer 2 có thể xây dựng một hệ sinh thái phát triển, thu hút và duy trì lượng cơ sở người dùng rộng lớn hơn.





MEXC luôn theo kịp sự phát triển của Layer 2, tích cực thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi thông qua các hành động cụ thể.





Là một trong những sàn giao dịch có tốc độ niêm yết nhanh và token đa dạng nhất, MEXC là đơn vị đầu tiên niêm yết nhiều token liên quan đến Layer 2 như MATIC, OP, ARB, STRK, MANTA và các token khác, giúp người dùng thuận tiện tham gia vào hệ sinh thái Layer 2. Ngoài ra, MEXC đã thiết lập một khu vực chuyên dụng cho Layer 2, bao gồm các dự án phổ biến nhất và người dùng có thể dễ dàng nắm bắt các xu hướng thị trường cùng với cơ hội đầu tư.









MEXC cam kết giảm phí giao dịch cho người dùng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhà đầu tư. Trong ngành công nghiệp blockchain, phí giao dịch cao từ lâu đã là một mối quan tâm lớn. MEXC nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng bằng cách cung cấp mức phí giao dịch thấp nhất ngành, tạo ra một môi trường giao dịch thân thiện và hiệu quả về chi phí.





Hiện tại, trong lĩnh vực Layer 2 (L2), Soneium đã có màn ra mắt ấn tượng bởi các khả năng vượt trội, chắc chắn mang lại sức sống mới và sự kỳ vọng cho lĩnh vực này. Là một gã khổng lồ toàn cầu trong ngành công nghiệp giải trí, động thái chiến lược của Sony sau khi ra mắt Mainnet đều đang được mong đợi. Với sự ra mắt chính thức của Soneium, dự kiến Sony sẽ tận dụng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong các ngành công nghiệp trò chơi, âm nhạc và phim ảnh để hỗ trợ và phát triển một loạt các dự án đổi mới theo định hướng Web3, kết nối liền mạch thế giới Web2 và Web3. Điều này sẽ xây dựng cầu nối đến nền kinh tế kỹ thuật số mới nổi cho hàng triệu người dùng, thu hút và hướng dẫn người dùng Web2 - những người có thể còn lo ngại về công nghệ blockchain truyền thống - vào thế giới rộng lớn của Web3.





Là một nhà quan sát trong ngành, MEXC sẽ theo sát sự phát triển của Soneium.



