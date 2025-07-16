Wave: Cách mạng hoá giao dịch và tài chính Web3 cho kỷ nguyên thông minh trên chuỗi









Wave World (WAV) là token gốc của một hệ sinh thái toàn diện phát triển trên blockchain SUI, mang đến trải nghiệm giao dịch, giải trí và tài chính trong không gian Web3. Với hơn 3.5 triệu người dùng trên chuỗi, hơn 300,000 địa chỉ hoạt động hàng ngày và hơn 500,000 giao dịch mỗi ngày, Wave World khẳng định sức mạnh thông qua hệ thống linh hoạt và hiệu quả.





Dự án được xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa trải nghiệm người dùng khi tương tác với ví EOA, thông qua việc tích hợp trực tiếp vào các nền tảng phổ biến như Telegram. Điều này không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận từ Web2 sang Web3 mà còn mang đến trải nghiệm mượt mà và tiện lợi. Wave World không chỉ là một nền tảng giao dịch token, mà còn cung cấp hàng loạt tiện ích vượt trội như:





AI Trading Agent : Cung cấp phân tích thị trường theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Meme World : Cho phép khởi tạo và giao dịch meme coin dễ dàng, tiếp cận hàng triệu người dùng.

Truy cập dựa trên mạng xã hội : Giao dịch token tức thì qua mạng xã hội mà không cần cài đặt thêm ứng dụng.

Auto Sniping : Tự động thực hiện giao dịch với độ chính xác cao, giúp người dùng không bỏ lỡ cơ hội sinh lời.

Tích hợp toàn bộ DEX : Hợp nhất tất cả các sàn giao dịch phi tập trung vào một nền tảng duy nhất, giúp giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

Giao dịch an toàn: Xác minh trên chuỗi trước khi giao dịch, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn.





Với tầm nhìn trở thành cổng truy cập toàn diện dành cho cả người dùng mới lẫn nhà giao dịch chuyên nghiệp, Wave World đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường blockchain, mở ra nhiều cơ hội nhận lợi nhuận thông qua giao dịch, staking, yield farming và các sản phẩm tài chính đa dạng.













Wave World vận hành như một hệ sinh thái tích hợp, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng bao gồm:

Giao dịch token : Người dùng có thể giao dịch WAV thông qua các cặp giao dịch như WAV/USDT trên các sàn uy tín như MEXC.

Play-to-Earn : Các trò chơi tích hợp cho phép người chơi vừa giải trí vừa nhận token WAV như một phần thưởng.

DeFi và staking: Hệ thống DeFi cho phép người dùng staking, tham gia yield farming và nhận thu nhập thụ động từ các sản phẩm tài chính phi tập trung.













Wave World (WAV) có tổng cung tối đa là 1,000,000,000 WAV, được phân bổ theo các danh mục chính như sau:

Vòng seed: 10%

Vòng riêng tư: 12%

Vòng công khai: 1.5%

Thanh khoản: 4%

Hệ sinh thái: 30%

Airdrop mùa 1: 10%

Cộng đồng: 15%

Cố vấn và người đóng góp sớm: 8%

Đội ngũ: 9.5%









Các vòng seed, riêng tư và công khai đều áp dụng giai đoạn “cliff” trước khi mở khóa tuyến tính. Vòng seed và vòng riêng tư có thời gian cliff lần lượt là 12 và 9 tháng, trong khi vòng công khai sẽ được mở khóa hoàn toàn sau 4 tháng.





Thanh khoản được mở khóa hoàn toàn tại sự kiện phát hành token (TGE) để đảm bảo giao dịch suôn sẻ.





Token hệ sinh thái được mở khóa dần trong 60 tháng và airdrop mùa 1 sẽ được phân bổ hoàn toàn trong vòng 4 tháng.





Token cộng đồng bị khóa trong 5 tháng trước khi mở khóa dần trong 55 tháng.





Token dành cho cố vấn, người đóng góp sớm và đội ngũ sẽ bị khóa trong 1 năm, sau đó mở khóa dần lần lượt trong 24 và 48 tháng. Cơ chế này giúp duy trì tăng trưởng ổn định và hạn chế áp lực xả token.









Token WAV không chỉ đơn thuần là một phương tiện thanh toán mà còn mang lại nhiều tiện ích cho cả người dùng và nhà phát triển trong hệ sinh thái, bao gồm:





Phương thức thanh toán chính: WAV là đơn vị tiền tệ cốt lõi trong hệ sinh thái Wave, được sử dụng cho các giao dịch trên các dApp, trò chơi Play-to-Earn, sản phẩm DeFi và nền tảng Wave Trading.





Phí giao dịch & tích hợp dApp: Các dApp và trò chơi từ bên thứ ba khi tích hợp vào hệ sinh thái Wave bắt buộc phải sử dụng WAV để thanh toán phí giao dịch, tạo ra nhu cầu thực tế cho token.





Tạo lợi nhuận & staking: Người nắm giữ WAV có thể stake token trong các sản phẩm DeFi của Wave để nhận lợi nhuận và phần thưởng, tối ưu hóa thu nhập thụ động.





Quyền truy cập độc quyền vào token meme: Thông qua WavePad và WaveStaking, người nắm giữ WAV có thể tham gia sớm vào các vòng bán trước token meme, gia tăng cơ hội đầu tư trước khi được niêm yết công khai.





Cơ chế mua lại & đốt: Wave cam kết sử dụng doanh thu từ nền tảng để mua lại và đốt token WAV, góp phần kiểm soát lạm phát và gia tăng giá trị dài hạn.





Với những tiện ích đa dạng này, WAV không chỉ là một tài sản giao dịch mà còn là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Wave.









Wave sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mở rộng hệ sinh thái blockchain trên Sui, tích hợp DeFi, giao dịch AI, token meme và dApp. Dự án hướng đến hỗ trợ chức năng đa chuỗi, qua đó gia tăng thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.





Việc phát triển giao dịch bằng AI mang đến các công cụ phân tích thị trường theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Trong lộ trình sắp tới, Wave World sẽ tập trung mở rộng hệ sinh thái dApp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.









1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc trang web chính thức

2) Sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu token WAV và chọn giao dịch Spot hoặc Futures cho WAV.

3) Chọn loại lệnh, nhập các thông số như số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.







