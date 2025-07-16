WalletConnect: Cầu nối Web3 mở ra cánh cổng bước vào thế giới tiền mã hoá



MEXC sẽ ra mắt giao dịch WCT Spot và Futures. Hiện tại, sàn đã mở kênh nạp cho token WCT, hỗ trợ bạn nạp token vào MEXC và chờ giao dịch tiếp theo. , hỗ trợ bạn nạp token vào MEXC và chờ giao dịch tiếp theo.

273,000 WCT & 50,000 USDT. Đồng thời, bạn có thể truy cập trang sự kiện MEXC Airdrop+ để tham gia các sự kiện nạp và giao dịch WCT để chia sẻ tổng phần thưởng







WalletConnect (WCT) là giao thức mã hóa nguồn mở đầu tiên cho phép kết nối an toàn giữa ví tiền mã hoá và các ứng dụng phi tập trung (dApp). Nhờ công nghệ này, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào nhiều dApp mà không cần tiết lộ khoá riêng tư, đảm bảo mức độ bảo mật tối đa.









Tương thích với mọi loại ví: Từ Trust Wallet, MetaMask đến Rainbow Wallet, WalletConnect hỗ trợ hơn 600 ví khác nhau. Bạn cũng có thể truy cập hơn 50,000 ứng dụng phi tập trung được hỗ trợ.





Bảo mật tuyệt đối: Mọi kết nối đều được mã hóa đầu-cuối (end-to-end), đảm bảo không ai có thể đánh cắp thông tin hay tài sản của bạn.





Thân thiện với người dùng: Chỉ cần quét mã QR hoặc nhấn vào liên kết. Không cần nhập khoá riêng tư phức tạp, giúp bạn tránh được các chiêu trò lừa đảo.









Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể kết nối ví tiền mã hoá của mình một cách an toàn với các dApp yêu thích như Uniswap hoặc OpenSea:





1) Truy cập dApp: Mở ứng dụng phi tập trung mà bạn muốn sử dụng.

2) Chọn phương thức kết nối ví: Nhấn vào nút “Connect Wallet” và chọn WalletConnect.

3) Quét mã QR hoặc nhấn liên kết: Nếu bạn dùng máy tính, hãy quét mã QR. Nếu đang dùng thiết bị di động, chỉ cần nhấn vào liên kết.

4) Xác nhận kết nối: Phê duyệt yêu cầu kết nối trong ứng dụng ví của bạn.





Giờ đây, bạn có thể giao dịch, hoán đổi token và thực hiện các thao tác khác trực tiếp trên dApp mà không cần nhập khoá riêng tư.









WalletConnect Token (WCT) là token gốc của mạng WalletConnect, với tổng cung ban đầu được giới hạn ở mức 1 tỷ token. WCT được thiết kế nhằm khuyến khích sự tham gia của người dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái thông qua cơ chế phân bổ công bằng. Mô hình tokenomics của WCT được phân bổ như sau:





Quỹ WalletConnect Fund (27%) Dùng cho hoạt động hợp tác, tài trợ, phát triển hệ sinh thái và các chiến dịch marketing. Airdrop (18.5%) Phân bổ theo từng giai đoạn để thu hút người dùng mới và duy trì sự gắn kết cộng đồng. Đội ngũ (18.5%) Phân bổ cho các thành viên sáng lập và nhà phát triển dự án, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng phát triển lâu dài. Phần thưởng (17.5%) Sử dụng cho các hoạt động staking và đóng góp vào bảo mật mạng lưới. Nhà đầu tư (11.5%) Phân bổ cho các nhà đầu tư sớm nhằm ghi nhận sự hỗ trợ từ giai đoạn đầu. Phát triển cốt lõi (7%) Dùng để xây dựng giao thức và các mô-đun liên quan trong hệ sinh thái.





Mô hình tokenomics này không chỉ khuyến khích sự tham gia tích cực của người dùng mà còn đảm bảo nguồn lực ổn định để phát triển và mở rộng hệ sinh thái WalletConnect.













WCT không chỉ là một token thông thường mà còn đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái, thúc đẩy hoạt động mạng hiệu quả và phát triển bền vững. Các chức năng chính bao gồm:





Phần thưởng tham gia mạng lưới: Người dùng sẽ nhận được phần thưởng khi stake WCT, vận hành node hoặc hợp tác với các ví. Điều này khuyến khích sự tham gia chủ động và đảm bảo tính ổn định cho hệ thống.





Tăng cường hiệu suất và độ tin cậy của mạng lưới: Việc stake WCT giúp nâng cao bảo mật mạng và duy trì hiệu suất tối ưu, đồng thời tạo động lực để cộng đồng đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.





Quản trị và quyền biểu quyết: Người nắm giữ WCT có quyền bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng như nâng cấp giao thức hay cải tiến hệ thống, qua đó góp phần định hình hướng phát triển tương lai của mạng.





Nguồn doanh thu bền vững: WCT được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và các nguồn thu khác, góp phần đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng kinh tế dài hạn cho hệ sinh thái.













WalletConnect được dẫn dắt bởi CEO Jess Houlgrave - người có hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực thanh toán, nghệ thuật, tiền mã hoá và tài chính. Trước đây, Jess từng giữ vị trí Giám đốc chiến lược tại Checkout.com và là nhà sáng lập Codex Protocol. Cô cũng là thành viên Diễn đàn CBDC thuộc Ngân hàng Trung ương Anh và là người sáng lập Art and Blockchain Fund. Dưới sự lãnh đạo của cô, WalletConnect cam kết xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung an toàn và thân thiện với người dùng.









WalletConnect đã thiết lập quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu trong ngành như Coinbase Ventures và Polygon Ventures, tận dụng sự hỗ trợ tài chính để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của nền tảng. Hệ sinh thái hiện tại bao gồm hàng trăm ví và hàng nghìn ứng dụng phi tập trung, tạo nên một mạng lưới giao tiếp và tương tác mạnh mẽ.









Khi các ứng dụng phi tập trung và công nghệ blockchain ngày càng phát triển, WalletConnect sẽ đóng vai trò là cầu nối thiết yếu giữa ví và dApp bằng cách cung cấp phương thức kết nối an toàn. Tính bảo mật cao cùng các tính năng giao dịch được tối ưu hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều người dùng mới, trong khi việc niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín như MEXC giúp đảm bảo thanh khoản cao cho token. Bên cạnh đó, mô hình quản trị phi tập trung và cộng đồng hoạt động tích cực là nền tảng vững chắc cho việc mở rộng ứng dụng rộng rãi và tạo ra các cơ hội đầu tư đầy tiềm năng.









WalletConnect (WCT) là cầu nối quan trọng giữa các ví tiền mã hoá và ứng dụng phi tập trung, cung cấp khả năng kết nối an toàn, thân thiện và phi tập trung trong hệ sinh thái blockchain. Nếu bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch đáng tin cậy với thanh khoản cao, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy linh hoạt và tính năng chuyển đổi tiện lợi, MEXC là lựa chọn lý tưởng.





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức của MEXC.

2) Tìm kiếm token WCT, sau đó chọn giao dịch Spot hoặc Futures của WCT.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và các thông số cần thiết để hoàn tất giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.