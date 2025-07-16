Cuộc cách mạng hệ sinh thái Virtuals: Khám phá các token tiềm năng hàng đầu do AI Agent dẫn dắt

Giao thức Virtuals đang tạo nên sức hút lớn trong thế giới blockchain khi hệ sinh thái Base và AI Agent ngày càng bùng nổ. Với sự kết hợp đột phá giữa công nghệ AI và blockchain, Virtuals đã mang đến những ứng dụng sáng tạo và khởi xướng làn sóng các token đầy tiềm năng. Dẫn đầu xu hướng, AIXBT đã tăng trưởng ấn tượng gấp 170 lần chỉ sau hai tuần, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 100 triệu USDT và thu hút sự chú ý từ giới đầu tư toàn cầu. Vậy, còn những token nào khác trong hệ sinh thái Virtuals mà bạn nên theo dõi? Hãy cùng khám phá ngay!









Luna by Virtuals (LUNA) đã khẳng định vị thế là token tiên phong của giao thức Virtuals, nổi bật với tính năng livestream 24/7. Thành công lan tỏa trên TikTok cùng sự phù hợp với xu hướng Agent đã đưa vốn hóa thị trường của LUNA lên mức ấn tượng 240 triệu USDT. Mặc dù hiện đã ổn định ở mức khoảng 78 triệu USDT (theo CoinGecko), những đợt phục hồi gần đây cho thấy LUNA vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Với công nghệ tiên tiến và sức nóng từ lĩnh vực giải trí, LUNA chắc chắn là một token mà các nhà đầu tư nên đặc biệt quan tâm.













GAME by Virtuals (GAME) tận dụng AI Agent tiên tiến để xử lý dữ liệu phức tạp, cung cấp phản hồi thông minh và liên tục nâng cao hiệu suất thông qua quá trình học tập. Được trang bị bộ nhớ dài hạn - kết hợp kinh nghiệm, phản tư và các đặc tính linh hoạt - GAME nổi bật với khả năng ra quyết định và thích nghi vượt trội. Kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2024, vốn hóa thị trường của GAME đã tăng mạnh lên 49 triệu USDT (theo CoinGecko). Với công nghệ liên tục đổi mới và tiềm năng to lớn trong lĩnh vực ra quyết định bằng AI, GAME được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố chủ chốt trong ngành.













Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) sử dụng AI và học sâu để biến dữ liệu blockchain phức tạp thành những thông tin rõ ràng và có thể áp dụng hiệu quả. Terminal Full Access sắp ra mắt sẽ tích hợp dữ liệu từ Nansen, Dune, Arkham và CoinGecko, giúp người dùng đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Với mô hình độc đáo, người dùng có thể truy cập các công cụ của SAINT bằng cách trả phí $99/tháng hoặc nắm giữ 250,000 token SAINT. Với vốn hóa thị trường đạt 17 triệu USDT và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, SAINT đang trên đà tái định nghĩa lĩnh vực phân tích dữ liệu blockchain.













sekoia by Virtuals (SEKOIA) đang cách mạng hóa lĩnh vực đầu tư mạo hiểm trên blockchain bằng sự minh bạch nhờ AI và dữ liệu mở. Được thiết kế để trở thành một VC Agent hoàn toàn tự động, SEKOIA đặt ra tiêu chuẩn mới về công bằng và đổi mới trong đầu tư tiền mã hóa. Dù vẫn đang hoàn thiện, khung đầu tư độc đáo của SEKOIA đã giúp dự án này trở thành tâm điểm trong hệ sinh thái Virtuals. Với vốn hóa thị trường đạt 23 triệu USDT và tiếp tục tăng trưởng, đây chắc chắn là một dự án đáng chú ý.













VaderAI by Virtuals (VADER) đặt mục tiêu trở thành nhà quản lý đầu tư DAO được hỗ trợ bởi AI với khả năng giao dịch hoàn toàn tự động. Theo Litepaper, VADER là AI Agent đầu tiên có thể thực hiện toàn bộ quy trình giao dịch từ A đến Z, bao gồm nghiên cứu, mô phỏng chiến lược và thực thi giao dịch on-chain.





Gần đây, VaderAI đã nâng cao năng lực kỹ thuật bằng cách chiêu mộ thêm ba kỹ sư AI tài năng. Với khả năng giao dịch tự động và tích hợp chặt chẽ với các nền tảng như Arkham, Etherscan, và CoinGecko, VaderAI đang khẳng định vị thế là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược thị trường dựa trên AI. Hiện được định giá 39 triệu USDT, VaderAI đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 190% trong thời gian ngắn, thể hiện tiềm năng phát triển vượt trội.

















WAI Combinator by Virtuals (WAI) là một AI Agent tăng tốc tiên tiến, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao khả năng ra quyết định thông qua học tập tự động. Dự kiến ra mắt vào 01/2025, WAI hứa hẹn mang đến giải pháp thông minh và đột phá cho các ứng dụng AI. Với vốn hóa thị trường hiện tại chỉ 1.3 triệu USDT, dù quy mô còn nhỏ, nhưng cách tiếp cận sáng tạo và tập trung vào tự động hóa khiến WAI trở thành một nhân tố tiềm năng thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực tăng tốc AI và công nghệ Agent thông minh.

















MUSIC by Virtuals (MUSIC), một AI Agent DJ từ Agentstarter, sử dụng công nghệ AI tiên tiến để sáng tạo video âm nhạc và tái định nghĩa trải nghiệm giải trí. Với vốn hóa thị trường đạt 5.5 triệu USDT và 60% nguồn cung được airdrop cho các nhà giao dịch trên Base, MUSIC đã nhanh chóng tạo nên sức hút. Khi tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực giải trí, MUSIC được kỳ vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ người dùng và nhà đầu tư.













Các token AI Agent từ giao thức Virtuals đang tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực blockchain. Từ các Agent ảo, bot giao dịch đến nhà quản lý đầu tư mạo hiểm và nhà sáng tạo âm nhạc sử dụng AI, những token này không chỉ thể hiện tiềm năng đột phá của công nghệ AI mà còn mang luồng gió mới đến thị trường tiền mã hóa. Khi ngày càng nhiều dự án mới xuất hiện, các token thuộc hệ sinh thái Virtuals đang trở thành xu hướng đầu tư đầy hứa hẹn. Việc nắm bắt thông tin và tìm hiểu sâu về những dự án này có thể mở ra cơ hội lớn trong tương lai do AI dẫn dắt.





Đối với các nhà đầu tư nắm bắt làn sóng AI, một nền tảng đáng tin cậy là yếu tố quan trọng hàng đầu. MEXC, với mức phí siêu thấp, thanh khoản vượt trội và các tính năng độc đáo như “Gem Hunter”, chính là lựa chọn hoàn hảo để trải nghiệm giao dịch liền mạch. Hãy giao dịch các token hệ sinh thái Virtuals một cách dễ dàng, luôn đi trước thị trường và tận dụng cơ hội chưa từng có. Đồng hành cùng MEXC để nâng tầm hành trình tiền mã hóa của bạn!



