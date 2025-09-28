Xem các cặp giao dịch Futures yêu thích của bạn trên MEXC và cập nhật các biến động giá tiền mã hoá theo thời gian thực





MEXC cung cấp nhiều lựa chọn cặp Futures, hỗ trợ hơn 1,300 cặp giao dịch với đòn bẩy có thể điều chỉnh từ 1x đến 500x. Với phí giao dịch siêu thấp , MEXC đã trở thành sàn được lựa chọn hàng đầu của các nhà giao dịch Futures. Để giúp người dùng điều hướng qua số lượng lớn các cặp giao dịch Futures, MEXC cung cấp tính năng "Yêu thích", giúp dễ dàng lọc và xem các cặp mà người dùng thường xuyên giao dịch hoặc theo dõi.









Bằng cách sử dụng tính năng "Yêu thích", người dùng có thể thêm các cặp Futures quan trọng hoặc thường xuyên sử dụng vào danh sách cá nhân để truy cập nhanh và quản lý dễ dàng. Các ưu điểm chính bao gồm:





Tăng hiệu quả: Tiết kiệm thời gian bằng cách tránh tìm kiếm lặp lại giữa hàng loạt cặp giao dịch và truy cập nhanh vào các trang giao dịch quan trọng.

Dễ dàng theo dõi: Xem giá theo thời gian thực, biến động và dữ liệu giao dịch của các cặp đã chọn tại một nơi để hỗ trợ quyết định giao dịch chính xác.

Nhóm cá nhân hoá: Trên thiết bị di động, người dùng có thể sắp xếp các token yêu thích thành từng nhóm theo chiến lược hoặc danh mục để dễ dàng theo dõi.

Hỗ trợ quyết định: Kết hợp với tính năng sắp xếp và biểu đồ, danh sách yêu thích của bạn trở thành bảng quan sát linh hoạt phù hợp với nhu cầu cá nhân.













Futures, sau đó chọn USDT-M Futures hoặc Coin-M Futures. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng USDT-M Futures. Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Từ menu trên cùng, truy cập, sau đó chọn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng USDT-M Futures.





Trên trang giao dịch, di chuột qua biểu tượng ▼ bên cạnh cặp giao dịch để mở danh sách các cặp Futures có sẵn. Nhấn vào biểu tượng ☆ bên cạnh một cặp để thêm vào Yêu thích.





Nếu bạn không thấy cặp giao dịch yêu thích, chỉ cần tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm. Khi đã tìm thấy, nhấn vào biểu tượng ☆ bên cạnh cặp đó để thêm vào Yêu thích.

















Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấn vào Thị trường ở dưới cùng màn hình chính, sau đó truy cập Tuỳ chọn > Futures và nhấn vào nút Thêm mụcyêu thích.





Trong thanh tìm kiếm, nhập tên cặp giao dịch Futures bạn muốn thêm, ví dụ như BTC. Sau đó, nhấn vào biểu tượng ☆ bên cạnh BTCUSDT Vĩnh cửu để thêm vào danh sách yêu thích.





















Trên trang giao dịch Futures nơi bạn đã thêm các cặp yêu thích, nhấn vào Yêu thích để xem các cặp đã chọn. Trang sẽ hiển thị thông tin chi tiết như tên hợp đồng, giá mới nhất, phần trăm biến động giá và khối lượng giao dịch. Bạn có thể sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng hoặc giảm dựa trên giá mới nhất, biến động giá hoặc khối lượng giao dịch.









Bạn cũng có thể cuộn xuống cuối trang và nhấn vào ≡ → Yêu thích & Hot để nhanh chóng hiển thị các cặp Futures yêu thích của bạn ở cuối màn hình.





Những cặp được đánh dấu ★ là các cặp Futures bạn đã thêm vào yêu thích, trong khi những cặp được đánh dấu 🔥 là các cặp Futures đang thịnh hành (Hot) hiện tại.





Bạn có thể nhấn vào các mũi tên < và > ở hai bên để cuộn và xem thêm các cặp Futures khác.









Ở góc dưới bên phải của trang, nhấn nút Chỉnh sửa để sắp xếp lại các cặp Futures yêu thích bằng cách kéo thả theo biểu tượng ☰. Bạn cũng có thể chọn tùy chọn Hiển thị giá để hiển thị dữ liệu giá trước phần trăm biến động giá cho cả các cặp yêu thích và cặp đang thịnh hành ở cuối trang. Nhấn Xác nhận để lưu thay đổi.













Trên trang Thị trường trong App, bạn có thể xem các cặp yêu thích trong mục Tuỳ chọn→ Futures. Trang sẽ hiển thị dữ liệu chi tiết bao gồm tên cặp giao dịch, giá mới nhất, phần trăm biến động giá và khối lượng giao dịch. Bạn có thể sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng hoặc giảm dựa trên giá mới nhất, biến động giá hoặc khối lượng giao dịch.





Bằng cách nhấn vào biểu tượng + ở bên phải, bạn có thể tạo các nhóm khác nhau và phân loại các cặp Futures yêu thích theo tiêu chí cá nhân. Việc này giúp bạn dễ dàng xem dữ liệu cho từng loại cặp Futures cụ thể.

















MEXC cung cấp giao dịch Futures như một loại giao dịch phái sinh với hàng nghìn loại tiền mã hoá làm mục tiêu đầu tư. Nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để khuếch đại vốn và đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Điều này cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải lựa chọn cẩn thận mục tiêu giao dịch và thời điểm vào lệnh. Vì vậy, một sàn giao dịch Futures cần cung cấp cho người dùng đa dạng các cặp giao dịch, tốc độ niêm yết nhanh và khả năng kiểm duyệt dự án nghiêm ngặt. Sản phẩm MEXC Futures chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà giao dịch Futures. Tính đến tháng 7/2025, MEXC đã niêm yết hơn 1,300 cặp giao dịch Futures, bao gồm USDT-M Futures Vĩnh cửu, USDC-M Futures Vĩnh cửu và Coin-M Futures để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng với các sở thích giao dịch khác nhau.









Trên MEXC , phí Maker cho Futures Vĩnh cửu là 0.00%, và phí Taker là 0.02%. Để biết thêm chi tiết về biểu phí của MEXC, vui lòng tham khảo biểu phí chính thức. Mức phí có thể khác nhau theo từng quốc gia và khu vực, vui lòng xem trang phí để có thông tin chính xác nhất.





So sánh với các mức phí giao dịch USDT-M hợp đồng Vĩnh cửu dành cho người dùng thông thường, sản phẩm MEXC Futures có tính cạnh tranh rất cao trong ngành.





Sàn giao dịch MEXC Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ 4 Tỷ lệ phí Maker 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Tỷ lệ phí Taker 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





Bốn đối thủ được liệt kê ở trên đều nằm trong top 20 sàn giao dịch tiền mã hoá theo xếp hạng của CoinMarketCap . So sánh đơn giản này cho thấy rõ lợi thế về phí của MEXC. Chỉ tính riêng phí Taker, mức phí của các đối thủ dao động từ 0.045% đến 0.06%, cao hơn từ 2.25 đến 3 lần so với mức phí của MEXC.





Ví dụ, giả sử một người dùng tên là Alice dự định đầu tư 10,000 USDT với đòn bẩy 10x, mở vị thế với vai trò Maker và đóng vị thế với vai trò Taker. Phí mà Alice sẽ phải trả trên năm sàn này (tính trên giá trị vị thế là 100,000 USDT, bỏ qua biến động giá) như sau:





Sàn giao dịch MEXC Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ 4 Phí Maker (USDT) 0 18 20 20 20 Phí Taker (USDT) 20 45 50 60 60 Tổng phí (USDT) 20 63 70 80 80





So sánh phí thực tế này cho thấy rõ lợi thế tiết kiệm chi phí đáng kể khi giao dịch Futures trên MEXC.





Hơn nữa, tính đến ngày 22/07/2025, MEXC đã triển khai sự kiện Lễ hội nhà giao dịch 0 phí , nơi hơn 140 cặp giao dịch Futures được áp dụng 0 phí cho cả Maker và Taker, mang lại lợi ích toàn diện cho người dùng toàn cầu.





Nếu bạn là người dùng hệ sinh thái Solana, bạn cũng có thể tham gia sự kiện Tháng sinh thái Solana , giao dịch các token hệ Solana với 0 phí cho cả Maker và Taker. Bạn cũng có thể stake SOL để nhận APR lên đến 999%.









Kể từ khi thành lập, MEXC đã được đánh giá cao nhờ khả năng phát hiện các dự án chất lượng và niêm yết token mới nhanh chóng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và danh tiếng vững chắc, MEXC đã thu hút hàng triệu người dùng và trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà giao dịch mới và giàu kinh nghiệm, hoạt động tại hơn 170 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Lượng người dùng lớn đảm bảo độ sâu thị trường vượt trội cho MEXC Futures, các cấp độ hợp đồng được cân bằng và giá cả minh bạch, công bằng. Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch Futures trên MEXC đã vượt hơn 40.6 tỷ USD . Độ sâu này giúp đảm bảo giao dịch mượt mà ngay cả trong điều kiện thị trường biến động mạnh và giúp tránh các tình huống thanh lý ngoài ý muốn. (Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 22/07/2025 từ CoinMarketCap)









Lấy cặp giao dịch BTCUSDT làm ví dụ, bằng cách tính tổng khối lượng các lệnh Limit trong phạm vi ±5 điểm cơ bản quanh giá giữa trong sổ lệnh BTCUSDT Futures, MEXC có khoảng 79.57 triệu USDT, trong khi một đối thủ toàn cầu thuộc top 3 khác chỉ đạt khoảng 18.42 triệu USDT. Độ sâu thị trường của MEXC cao hơn khoảng 4.3 lần so với đối thủ dẫn đầu ngành.









