Nâng cấp hoa hồng giới thiệu! Nhận thêm nhiều tiền thưởng hơn!





Người dùng MEXC có thể nhận được hoa hồng từ giao dịch Spot và Futures bằng cách giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản MEXC. Để khuyến khích người dùng giới thiệu thêm nhiều người dùng mới đăng ký, chúng tôi đã nâng cấp và điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng giới thiệu như sau:





1) Tỷ lệ hoa hồng từ giao dịch Spot và Futures của người được giới thiệu đã được điều chỉnh thành 40%, tại một số khu vực mức cao nhất là 50%.

2) Sau khi giới thiệu hợp lệ, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều sẽ nhận được tiền thưởng Futures.





Với tỷ lệ hoa hồng mới được điều chỉnh, người giới thiệu có thể gia tăng đáng kể lợi nhuận mà không cần mời thêm bạn bè. Bên cạnh đó, nâng cấp này còn bao gồm tiền thưởng Futures bổ sung, mang lại lợi ích cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu.









1) Người được giới thiệu hợp lệ cần nạp tích lũy tối thiểu 100 USDT và hoàn thành khối lượng giao dịch Futures trên 500 USDT (bao gồm đòn bẩy) trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Khoản nạp hợp lệ chỉ bao gồm nạp trên chuỗi, nạp fiat, mua qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, giao dịch P2P hoặc thanh toán qua bên thứ ba. Các khoản chuyển nội bộ và quà tặng sẽ không được tính là khoản nạp hợp lệ.





2) Hoa hồng giao dịch Spot sẽ được phân bổ vào khoảng 07:00 (Giờ VN) ngày hôm sau, trong khi hoa hồng giao dịch Futures sẽ được phân bổ vào khoảng 08:00 (Giờ VN) ngày hôm sau. Thời gian phân bổ thực tế có thể trễ hơn. Hoa hồng mà người giới thiệu nhận được được tính dựa trên phí giao dịch ròng của người được giới thiệu (Phí giao dịch ròng = Phí giao dịch - Tiền thưởng - Khấu trừ voucher - Các ưu đãi phí khác). Hoa hồng thực tế cho người giới thiệu sẽ được hoàn trả bằng loại tiền mã hoá mà người được giới thiệu đã sử dụng để thanh toán phí giao dịch. Ví dụ, nếu người được giới thiệu sử dụng Khấu trừ MX để thanh toán phí giao dịch, người giới thiệu sẽ nhận hoa hồng bằng MX.





3) Hoa hồng không áp dụng cho các khoản phí được thanh toán bằng tiền thưởng Futures, phí nạp/rút hoặc các chương trình ưu đãi khác. Phí phát sinh từ hành vi giao dịch bất thường cũng không được tính vào phần thưởng hoa hồng.





4) Thời hạn tận hưởng hoa hồng của người giới thiệu kéo dài 1,080 ngày kể từ ngày người được giới thiệu đăng ký tài khoản.





Để biết thêm chi tiết về các quy tắc nhận phần thưởng giới thiệu người dùng hợp lệ, vui lòng tham khảo thông tin ở cuối trang giới thiệu . Nếu cần tìm hiểu thêm về cách giới thiệu bạn bè, bạn có thể xem hướng dẫn tại [ Mời bạn bè đăng ký MEXC ].









Nếu bạn quan tâm đến token từ các dự án nổi bật, bạn cũng có thể tham gia các sự kiện Airdrop+ Launchpool và Kickstarter





Airdrop+ là sự kiện cho phép người dùng nhận token từ các dự án nổi bật bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể khi nạp và giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút giới thiệu trên trang sự kiện và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng để nhận phần thưởng token, với ưu tiên phân bổ cho những người dùng hoàn thành sớm nhất.





MEXC Launchpool là sự kiện airdrop cho phép người dùng stake các token được chỉ định để nhận airdrop tiền mã hóa phổ biến hoặc mới niêm yết. Token đã stake có thể rút bất kỳ lúc nào, và phần thưởng token được phân bổ dựa trên tỷ lệ staking của người dùng.





Kickstarter là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành riêng cho người nắm giữ MX. Chỉ cần duy trì ít nhất 5 MX trong 24 giờ liên tiếp, bạn có thể tham gia tất cả các sự kiện airdrop đang diễn ra chỉ với một lần nhấn trên trang sự kiện. Giới thiệu càng nhiều bạn bè hợp lệ, hệ số phần thưởng càng cao, giúp bạn nhận được nhiều token hơn.





Với bản cập nhật này, MEXC mang đến tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cao hơn, khuyến khích bạn mời bạn bè tham gia và trải nghiệm các sự kiện hấp dẫn. Dù bạn nhận hoa hồng từ việc giới thiệu hay tham gia các sự kiện liên quan đến token của những dự án nổi bật, bạn đều có cơ hội nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị khi giao dịch. Hãy bắt đầu ngay hôm nay! Mời bạn bè đăng ký MEXC và cùng nhau khám phá hành trình giao dịch đầy thú vị!





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.