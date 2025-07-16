Unite: Giải pháp blockchain Layer 3 thế hệ mới cho mảng game di động

Danh mục
Phân bổ
Chi tiết
Phát triển cộng đồng
30%
30% tổng cung được phân bổ cho phát triển cộng đồng nhằm đảm bảo hệ sinh thái Unite luôn sôi động, hấp dẫn và cởi mở. Khoản này hỗ trợ các sáng kiến như sự kiện cộng đồng, airdrop token và các chiến dịch marketing - những yếu tố quan trọng trong việc thu hút người dùng mới và xây dựng cảm giác gắn kết cho các thành viên hiện tại.
Hệ sinh thái
25%
Token dành cho hệ sinh thái sẽ hỗ trợ việc mở rộng và phát triển nền tảng Unite, bao gồm các quan hệ đối tác, tích hợp và hợp tác với các dự án khác trong không gian Web3. Khoản này đảm bảo Unite luôn dẫn đầu trong đổi mới và tận dụng lợi thế của hệ sinh thái phi tập trung để mang lại giá trị liên tục cho người dùng.
Nhà đầu tư
20%
20% token sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư đã và đang đồng hành cùng tầm nhìn và sự phát triển của Unite. Khoản phân bổ này mang lại nguồn lực cần thiết để dự án tiếp tục tăng trưởng và mở rộng bền vững về lâu dài.
Đội ngũ
19.9%
Phân bổ này ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của đội ngũ dự án. Các quỹ này đóng vai trò là động lực giúp đội ngũ tiếp tục đổi mới và phát triển hệ sinh thái Unite, đảm bảo nền tảng luôn cạnh tranh trong không gian game Web3 đang phát triển nhanh chóng và luôn đặt người dùng làm trung tâm.
Quỹ dự trữ (Treasury)
5.1%
Quỹ dự trữ đóng vai trò là nguồn tài chính linh hoạt của Unite, hỗ trợ sự ổn định trong trường hợp thị trường biến động hoặc gặp sự kiện bất ngờ. Khoản này sẽ hỗ trợ các mục tiêu dài hạn như R&D, nâng cấp hạ tầng và các khoản đầu tư chiến lược.
Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc
Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin
Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ
Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không
Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc
Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin
Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ
Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không