Unite: Giải pháp blockchain Layer 3 thế hệ mới cho mảng game di động









Unite là một giải pháp blockchain Layer 3 được xây dựng dành riêng cho mảng game di động phổ thông, với mục tiêu tái định hình toàn bộ hệ sinh thái game Web3 trên nền tảng di động. Unite kết hợp tính bảo mật và phi tập trung của các mạng L1 và L2 nền tảng với tốc độ và hiệu quả của Layer 3, mang đến cho các nhà phát triển game một môi trường tối ưu để xây dựng những trải nghiệm sống động, có thể mở rộng, đồng thời thúc đẩy tiềm năng của game blockchain lên một tầm cao mới.





Unite tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người chơi thông qua tính năng nhận lợi nhuận trong game, cung cấp giải pháp L3 toàn diện bao gồm blockchain, client và hệ sinh thái, đồng thời phát triển hạ tầng vật lý phi tập trung (DePin) dựa trên hàng tỷ thiết bị di động hoạt động hàng ngày trên toàn cầu.





Là một chuỗi L3 được thiết kế theo mục tiêu cụ thể, Unite áp dụng công nghệ Optimistic Rollup để đạt được khả năng mở rộng vượt trội, xác nhận giao dịch gần như tức thì và phí gas cực thấp. Cấu trúc gas tối ưu cùng các giới hạn hợp đồng được tinh chỉnh và khả năng tương thích EVM cho phép các nhà phát triển xây dựng những thế giới game phong phú và phức tạp, đồng thời kết nối liền mạch với các mạng phi tập trung. Với triết lý thiết kế ưu tiên nền tảng di động và kiến trúc kỹ thuật tiên tiến, Unite hướng tới việc tái định nghĩa tương lai của game Web3 trên di động, mang đến cho người chơi toàn cầu trải nghiệm chưa từng có.









Unite Mainnet được xây dựng trên chuỗi Base - một blockchain Layer 3 hiệu suất cao, được thiết kế để xử lý khối lượng giao dịch lớn, phí gas cực thấp và bảo mật mạnh mẽ. Đây là giải pháp Layer 3 thế hệ tiếp theo, được tinh chỉnh riêng cho lĩnh vực game di động phổ thông.





Unite Mainnet sở hữu khả năng mở rộng vượt trội và là giải pháp lý tưởng cho các dApp có tần suất tương tác cao, chẳng hạn như những trò chơi di động với hàng chục triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Nền tảng này tạo tiền đề cho làn sóng đổi mới tiếp theo trong ngành game blockchain.





Phí gas cực thấp: Chỉ từ 21,000 Wei (tương đương khoảng $0.000000000084 mỗi giao dịch).

Đối tác: Unite L3 hợp tác với Alchemy và Syndicate, đồng thời là một phần của cộng đồng Metabased, được xây dựng trên Arbitrum Orbit. Thông qua việc sử dụng Metabased Sequencer, Unite có thể mở rộng ra vô số shard, hỗ trợ số lượng game không giới hạn, đảm bảo mỗi trò chơi đều đạt hiệu suất cao, đồng thời tương tác mượt mà với Unite Mainnet và các đối tác trong cộng đồng Metabased.









UNITE là token gốc của blockchain Unite và là trung tâm của hệ sinh thái game di động Unite. Tổng cung UNITE là 30 tỷ token, được phân bổ như sau:





Danh mục Phân bổ Chi tiết Phát triển cộng đồng 30% 30% tổng cung được phân bổ cho phát triển cộng đồng nhằm đảm bảo hệ sinh thái Unite luôn sôi động, hấp dẫn và cởi mở. Khoản này hỗ trợ các sáng kiến như sự kiện cộng đồng, airdrop token và các chiến dịch marketing - những yếu tố quan trọng trong việc thu hút người dùng mới và xây dựng cảm giác gắn kết cho các thành viên hiện tại. Hệ sinh thái 25% Token dành cho hệ sinh thái sẽ hỗ trợ việc mở rộng và phát triển nền tảng Unite, bao gồm các quan hệ đối tác, tích hợp và hợp tác với các dự án khác trong không gian Web3. Khoản này đảm bảo Unite luôn dẫn đầu trong đổi mới và tận dụng lợi thế của hệ sinh thái phi tập trung để mang lại giá trị liên tục cho người dùng. Nhà đầu tư 20% 20% token sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư đã và đang đồng hành cùng tầm nhìn và sự phát triển của Unite. Khoản phân bổ này mang lại nguồn lực cần thiết để dự án tiếp tục tăng trưởng và mở rộng bền vững về lâu dài. Đội ngũ 19.9% Phân bổ này ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của đội ngũ dự án. Các quỹ này đóng vai trò là động lực giúp đội ngũ tiếp tục đổi mới và phát triển hệ sinh thái Unite, đảm bảo nền tảng luôn cạnh tranh trong không gian game Web3 đang phát triển nhanh chóng và luôn đặt người dùng làm trung tâm. Quỹ dự trữ (Treasury) 5.1% Quỹ dự trữ đóng vai trò là nguồn tài chính linh hoạt của Unite, hỗ trợ sự ổn định trong trường hợp thị trường biến động hoặc gặp sự kiện bất ngờ. Khoản này sẽ hỗ trợ các mục tiêu dài hạn như R&D, nâng cấp hạ tầng và các khoản đầu tư chiến lược.













Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro và đầu tư một cách cẩn trọng. Mọi quyết định đầu tư đều do người dùng tự chịu trách nhiệm.