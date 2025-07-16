Tìm hiểu về Tiết Kiệm MEXC





Tiết kiệm MEXC là một sản phẩm được cung cấp bởi MEXC. Bài viết này nhằm mục đích giải thích Tiết kiệm MEXC dành cho người mới bắt đầu và xác định loại người dùng có thể nhận lợi ích từ sản phẩm này.









Tiết kiệm MEXC là một dịch vụ cho phép người dùng kiếm được tiền lãi bằng cách staking tiền mã hoá của họ. Kể từ tháng 2 năm 2023, để người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ đã được đổi tên thành Tiết kiệm MEXC.





Có hai loại Tiết kiệm MEXC: "Tiết kiệm Cố định" và "Tiết kiệm Linh hoạt". Trong "Tiết kiệm Cố định", tài sản ký gửi bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định, trong thời gian đó người dùng không thể giao dịch, chuyển khoản hoặc rút các tài sản này. Điều này có thể được ví như một khoản tiền gửi cố định trong ngân hàng truyền thống, nơi bạn không được phép rút sớm.





Ngược lại, "Tiết kiệm Linh hoạt" cho phép người dùng giao dịch, chuyển và rút tài sản tiền điện tử của họ bất cứ lúc nào. Người dùng có thể kiếm phần thưởng khi nắm giữ tài sản trong ví thông thường của MEXC. Nếu so với ngân hàng truyền thống, điều này giống như một tài khoản tiết kiệm.





Trong MEXC, quá trình tham gia Tiết kiệm MEXC được gọi là staking. Trong thế giới tiền mã hoá, staking thường có nghĩa là góp phần xác thực các giao dịch trên blockchain bằng cách nắm giữ token và nhận lại phần thưởng. Ban đầu, điều này chỉ áp dụng cho các token sử dụng thuật toán đồng thuận PoS (Proof of Stake), giống như Ethereum. Tuy nhiên trên MEXC, bạn có thể staking ngay cả đối với các token không theo mô hình PoS.









Để sử dụng dịch vụ này, hãy chọn [Tiết kiệm] trong [Xem thêm] trên giao diện Web của MEXC.









Bạn sẽ thấy [Tiết kiệm] và [Simple Earn], danh sách các token được hỗ trợ sẽ được hiển thị sau đó. Bắt đầu staking bằng cách nhấp vào [Stake ngay].













Ngay cả với cùng một loại token, cả "Tiết kiệm" và "Simple Earn" đều có thể khả dụng. Sự khác nhau được thể hiện khi xem trên giao diện Web của MEXC. Hãy lấy USDT làm ví dụ.





Trong trường hợp "Tiết kiệm", màn hình xác nhận sẽ giống như sau. Với "Tiết kiệm Linh hoạt", vì cho phép rút bất cứ lúc nào, chỉ liệt kê "Ngày đăng ký" và "Ngày giá trị". "Ngày đăng ký" là ngày bạn bắt đầu đăng ký staking. Lợi tức phụ thuộc vào số tiền đã ký gửi. Nhìn chung, lợi tức cao hơn được áp dụng cho số tiền nhỏ hơn, nhưng lợi tức giảm khi số tiền tăng lên.









Với "Simple Earn", màn hình sẽ hơi khác một chút. Vì "Simple Earn" là "Tiết kiệm Cố định", nên việc rút tiền không được phép trong một khoảng thời gian nhất định và "Ngày quy đổi" được thiết lập. Bạn không thể chuyển tiền cho đến khi "Ngày mở khóa quy đổi". Lợi tức không thay đổi dựa trên số tiền nạp.













Thu nhập hàng ngày được tính như sau:

Thu nhập hàng ngày = Số tiền staking của người dùng * Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm / 365

Ví dụ: nếu Người dùng A staking 10,000 USDT và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 5%, thì lợi tức hàng ngày của Người dùng A được tính như sau:

10,000 * 5%/365 ≈ 1.37 USDT









5.1 Tiết kiệm MEXC hỗ trợ những loại tiền mã hoá nào?





Các sản phẩm tài chính do MEXC cung cấp hỗ trợ nhiều loại tiền mã hoá, bao gồm USDT, BTC và ETH, v.v. Bạn có thể xem danh sách chi tiết tại đây .





5.2 Làm thế nào để bắt đầu tạo thu nhập?





Stake tài sản kỹ thuật số vào các sản phẩm DeFi và kiểm tra lợi nhuận vào ngày hôm sau. Có thể có sự khác biệt giữa các sản phẩm riêng lẻ, vui lòng tham khảo các điều khoản liên quan để biết chi tiết.





5.3 Cách tính chu kỳ lợi nhuận sau khi tham gia Simple Earn?





Lợi nhuận sẽ được tích lũy bắt đầu từ ngày hôm sau và ảnh chụp nhanh sẽ được thực hiện hàng ngày. Tình huống cụ thể khác nhau tùy theo sản phẩm, vui lòng tham khảo mô tả trên trang sản phẩm.





5.4 Tôi có thể quy đổi sớm được không? Nếu tôi quy đổi sớm, tôi có được hưởng lãi suất không?





Tiết kiệm linh hoạt có thể hủy bất cứ lúc nào và lợi nhuận sẽ được tính toán cho đến ngày dừng Staking. Đối với các sản phẩm khác, khi đạt đến thời gian tiết kiệm tối thiểu, bạn có thể chọn quy đổi hoặc tiếp tục Stake, lợi nhuận cuối cùng sẽ được tính dựa trên số ngày Stake thực tế và tài sản gốc sẽ được mở khóa vào ngày mở khóa quy đổi.

Tiết kiệm MEXC là một sản phẩm có rủi ro tương đối thấp phù hợp cho những người mới bắt đầu sử dụng tiền mã hoá. Sử dụng Tiết kiệm MEXC để gia tăng những token mà có thể không hoạt động trong một thời gian.



