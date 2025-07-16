Bầu cử Hoa Kỳ tập trung vào tiền mã hoá: Làm thế nào để nhân đôi tài sản?





Năm nay, tiền mã hoá với tư cách là một lá phiếu quan trọng, ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc bầu cử sắp tới, và các ứng viên từ cả hai đảng đều nỗ lực thu hút sự ủng hộ của người dùng tiền mã hoá.





Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố sẽ chấp nhận quyên góp bằng tiền mã hoá cho chiến dịch tranh cử của mình, đã ra mắt nhiều NFT, và thường xuyên đề cập đến cộng đồng tiền mã hoá. "Tôi rất tích cực và cởi mở với các công ty tiền mã hoá và tất cả những thứ liên quan đến ngành công nghiệp mới nổi này. Đất nước chúng ta phải dẫn đầu trong lĩnh vực này, không có vị trí thứ hai." Ông phát biểu, "Tôi sẽ đảm bảo tương lai của tiền mã hoá và tương lai của Bitcoin sẽ được tạo ra tại Hoa Kỳ, không bị đẩy ra nước ngoài. Tôi sẽ ủng hộ quyền tự quản lý của 50 triệu người sở hữu tiền mã hoá trong nước." Vì thế, Trump đã được mệnh danh là "Tổng thống tiền mã hoá đầu tiên" trong ngành công nghiệp này.





Chính quyền Biden cũng cảm nhận được áp lực từ những người ủng hộ Trump, và đã áp dụng một lập trường mềm mỏng hơn về các chính sách tiền mã hoá để tránh mất phiếu bầu từ các cử tri tiền mã hoá trong cuộc bầu cử. Một ví dụ đáng chú ý là việc SEC đã đảo ngược lập trường trước đó, chấp thuận Ethereum Spot ETF theo mẫu 19b-4. Ngoài ra, luật "FIT 21" đã được Hạ viện chính thức thông qua và sẽ tiến tới bỏ phiếu tại Thượng viện, cuối cùng sẽ cần chữ ký của Tổng thống để trở thành luật chính thức. Trước đó, Biden tuyên bố ông sẽ không phủ quyết luật tiền mã hoá FIT 21 nếu được thông qua.





Tất cả những dấu hiệu này cho thấy tiền mã hoá đã trở thành một điểm then chốt trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay. Bất kể kết quả như thế nào, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ có khả năng sẽ áp dụng thái độ và chính sách thân thiện hơn với tiền mã hoá trong tương lai.





Khi chính sách của Hoa Kỳ ngày càng trở nên cởi mở hơn và các tổ chức truyền thống như BlackRock liên tục phát triển, các sản phẩm ETF tiền mã hoá khác nhau sẽ xuất hiện trong tương lai, bao gồm cả những sản phẩm như: ETH, SOL và thậm chí là các meme coin nổi tiếng. Nhiều quỹ truyền thống cũng sẽ tham gia cùng. Theo dữ liệu, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ Bitcoin Spot ETF hiện đã đạt 57.94 tỷ USD, với tỷ lệ tài sản ròng ETF là 4.34% (Vốn hoá thị trường ETF so với tổng vốn hoá thị trường Bitcoin). Lưu lượng ròng tích lũy lịch sử đã đạt 13.858 tỷ USD. Con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa theo thời gian.





Tất cả các dấu hiệu cho thấy "tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường tiền mã hoá" dường như không còn chỉ là một khẩu hiệu. So sánh với đợt tăng giá lịch sử kéo dài mười năm của cổ phiếu Mỹ, giá Bitcoin đạt mức 100,000 USD trong chu kỳ tiền mã hoá này là một khả năng thực tế, không còn chỉ là một giấc mơ.





Trong chu kỳ này, làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt cơ hội để nhân đôi tài sản? Một yếu tố quan trọng là luôn cập nhật tin tức thị trường, và xu hướng hiện tại là văn hóa meme.





Thị trường tiền mã hoá hiện nay đang trải qua cơn sốt về meme coin, đặc biệt là khi các dự án có Giá trị pha loãng hoàn toàn (Fully Diluted Valuation - FDV) cao và tính thanh khoản thấp của các quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC) ít được quan tâm. Meme coin hiện đang được thị trường đón nhận cuồng nhiệt. Trong số đó, meme coin nổi bật có thể giúp người dùng thu được lợi nhuận vượt trội, với mức lợi nhuận gấp hàng chục lần so với khoản đầu tư ban đầu. Đáng chú ý, meme coin liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ, chẳng hạn như MAGA (Đại diện cho TRUMP) đã thu hút sự chú ý đáng kể từ thị trường.





