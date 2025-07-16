Cơn sốt token TRUMP khuấy động thị trường tiền mã hoá: SOL vươn lên dẫn đầu

Thị trường tiền mã hoá gần đây đã trở nên sôi động với sự ra mắt của token TRUMP, một meme coin được Donald Trump chính thức ủng hộ, đã thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư. Trong cơn sốt này, Solana ( *URLS-SOL_USDT* ) đã tạo tiếng vang với hiệu suất nổi bật, củng cố vị thế quan trọng trong không gian blockchain và tiền mã hoá. Giá của SOL tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là $290, đánh dấu mức tăng đáng kể 23.02% trong 24 giờ. Đến nay, Solana đang giao dịch ở mức $251.45, được xếp hạng là tiền mã hoá lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường, đạt mức ấn tượng $138.5 tỷ. Mức tăng này cho thấy hệ sinh thái của Solana ngày càng được áp dụng rộng rãi và được nhiều nhà đầu tư tin tưởng khi liên tục phát triển trong thị trường tiền mã hoá cạnh tranh.













Việc ra mắt token TRUMP đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường, đồng thời cho thấy chính trị và tiền mã hoá đã tích hợp sâu hơn. Nhà đồng sáng lập BitMEX - Arthur Hayes đã nhấn mạnh xu hướng này trên X: "Đây là sự ra mắt của thị trường meme coin chính trị. Bất kỳ chính trị gia nào không sợ việc biết mọi người nghĩ gì theo thời gian thực sẽ ra mắt meme coin của riêng họ."









Dữ liệu cho thấy *URLS-TRUMP_USDT* đã tăng vọt về vốn hóa thị trường, đạt $30 tỷ kể từ khi ra mắt, đánh dấu cột mốc lịch sử trong thị trường meme coin. Gia đình Trump đã đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá token TRUMP trên mạng xã hội và khuếch đại sức hấp dẫn của token trên thị trường. Đáng chú ý, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã công bố việc ra mắt meme coin của riêng mình, *URLS-MELANIA_USDT*. Token này có thời điểm đã vượt qua TRUMP về mức độ phổ biến. Theo Arkham Intelligence, đơn vị phát hành token TRUMP đã tạo ra hơn $500 triệu về tăng trưởng giá trị token thông qua các pool thanh khoản và sàn giao dịch. Hơn nữa, giá trị tài sản ròng của riêng Donald Trump đã gia tăng đáng kể sau khi token này ra mắt thành công.





Việc ra mắt token TRUMP không chỉ là một chiến dịch marketing, mà còn đại diện cho một cuộc khám phá về kinh tế meme coin mang tính đột phá. Bằng cách tạo ra mối liên hệ cảm xúc sâu sắc với người dùng, TRUMP đã chứng minh được tiềm năng to lớn của meme coin trên thị trường tiền mã hoá. Xu hướng này có khả năng truyền cảm hứng cho sự xuất hiện của các dự án tương tự, tăng cường hơn nữa sức ảnh hưởng của meme coin trong hệ sinh thái tiền mã hoá và thúc đẩy lĩnh vực này liên tục mở rộng.









Việc ra mắt token TRUMP trên blockchain Solana không chỉ nhấn mạnh năng lực kỹ thuật của Solana, mà còn khẳng định vai trò then chốt trong cơn sốt thị trường này. Bằng cách tận dụng lưu lượng truy cập khổng lồ và mức độ tương tác cao của người dùng, TRUMP đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể về cả hoạt động của người dùng và khối lượng giao dịch trên Solana, củng cố danh tiếng hàng đầu về việc ra mắt token tiềm năng.





Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy sau khi TRUMP ra mắt, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Solana đã ghi nhận khối lượng giao dịch 24 giờ đạt $16.482 tỷ, chiếm 57.7% thị trường toàn cầu. Hiệu suất ấn tượng này vượt xa các blockchain khác, bao gồm cả Ethereum. "Hiệu ứng Matthew" này đang thu hút nhiều dự án hơn đến với Solana và thúc đẩy hệ sinh thái tăng trưởng nhanh chóng.





Hơn nữa, tác động không chỉ dừng lại ở khối lượng giao dịch. Chỉ trong vòng 12 giờ sau khi TRUMP ra mắt, Solana đã chào đón hơn 400,000 người dùng mới vào hệ sinh thái của mình. Thông lượng giao dịch hàng đầu và chi phí thấp giúp mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội, khiến Solana vẫn là nền tảng phù hợp cho các dự án tiền mã hoá đổi mới.













Ethereum đã phải đối mặt với một khoảng thời gian dài hoạt động kém hiệu quả, trái ngược hẳn với sự tăng trưởng nhanh chóng của Solana. Khi giá tăng lên $3,525 trong thời gian ngắn, ETH đã không phá vỡ được các mức kháng cự quan trọng và sau đó giảm xuống còn $3,348.8, cho thấy thị trường vẫn đang thiếu niềm tin.





Sự gia tăng của token TRUMP và mức độ phổ biến ngày càng tăng của Solana đã khiến thị trường cạnh tranh hơn, thúc đẩy nhiều cá voi Ethereum chuyển tài sản sang Solana. Vào ngày 18/01, một cá voi nổi tiếng đã bán 8,161.7 ETH - trị giá khoảng $26.59 triệu - trong vòng một giờ và sau đó tái đầu tư ngay vào SOL. Xu hướng này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng tăng của Solana với mạng lưới hiệu quả và chi phí giao dịch thấp, đồng thời cho thấy sức hút của Ethereum đối với người dùng và nhà phát triển đang giảm dần. Bên cạnh đó, Ethereum cũng gặp nhiều thách thức khác khi các blockchain như Avalanche tiếp tục giành lấy thị phần của Ethereum.





Tuy nhiên, Ethereum đang có sự trở lại đầy quyết tâm. Ethereum Foundation gần đây đã công bố việc tái cấu trúc ban lãnh đạo để nâng cao chuyên môn kỹ thuật, cải thiện sự tham gia của cộng đồng và thu hút nhân tài mới. Họ cũng có kế hoạch đầu tư vào các công nghệ bảo mật và ứng dụng phi tập trung để củng cố vị thế trong hệ sinh thái tiền mã hoá. Mặc dù những sáng kiến này cho thấy quyết tâm của Ethereum, khả năng giành lại vị thế thống trị thị trường vẫn còn chưa chắc chắn. Trong thị trường cạnh tranh, Ethereum phải đẩy nhanh các cải cách để đi trước các blockchain mới nổi như Solana.









Cơn sốt token TRUMP đã mang lại cho Solana sự chú ý đáng kể và hoạt động thị trường trong ngắn hạn, nhưng khả năng duy trì đà tăng trưởng này trong dài hạn vẫn chưa chắc chắn. Để giữ vững sức cạnh tranh, Solana phải tiếp tục vượt trội về hiệu suất kỹ thuật và trải nghiệm người dùng để thu hút các nhà phát triển. Niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức cũng sẽ rất quan trọng vì việc áp dụng rộng rãi hơn có thể củng cố thêm vị thế thị trường của Solana.





Ngoài ra, việc mở rộng hệ sinh thái và hiệu ứng mạng của Solana đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của blockchain này. Trong khi khối lượng giao dịch gần đây và sự tăng trưởng người dùng làm nổi bật sức hấp dẫn của thị trường, việc Solana có thể tăng trưởng bền vững hay không vẫn chưa được xác định.









Việc ra mắt token TRUMP đã thu hút sự chú ý chưa từng có đối với Solana, đẩy giá lên mức cao kỷ lục và làm nổi bật tiềm năng của meme coin. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng trưởng này phụ thuộc vào sự phát triển hệ sinh thái, tăng trưởng người dùng và sự áp dụng của các tổ chức dành cho Solana, trong khi khả năng phục hồi của Ethereum thông qua cải cách quản trị vẫn còn chưa chắc chắn.





