Các token theo chủ đề Trump đang được ưa chuộng: MEXC niêm yết FIGHT và EAR





Tóm tắt: Giao dịch các token theo chủ đề Trump trên MEXC không chỉ an toàn mà còn có phí giao dịch cực thấp. 0 phí Maker, thanh khoản tốt hơn đáng kể so với các nền tảng DEX.





Gần đây, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị tấn công trong một buổi vận động tranh cử trực tiếp tại Pennsylvania. Do các tuyên bố ủng hộ tiền mã hoá trước đó của ông, thị trường đã trải qua biến động đáng kể, các loại tiền mã hoá như Bitcoin và Ethereum đã tăng hơn 5%. Ngoài ra, các token theo chủ đề Trump cũng trở nên phổ biến và tăng giá trở lại.





MEXC đã nhanh chóng niêm yết một số token, gồm FIGHT, EAR và FIGHTETH, tất cả đều có mức tăng đáng kể. Đáng chú ý, vào tháng 02 năm nay, MEXC là một trong những sàn giao dịch đầu tiên niêm yết MAGA (TRUMP), người dùng tham gia sớm có thể đạt được lợi nhuận trên 10,000%.









Việc Trump bị thương một lần nữa làm gia tăng mức độ phổ biến của các meme coin liên quan, trong đó nổi bật là hai token: FIGHT và EAR.





FIGHT trở nên phổ biến vì sau khi bị thương, Trump đã giơ tay lên và liên tục hô khẩu hiệu "Fight." EAR trở nên đáng chú ý vì tai phải của Trump bị thương, nhưng EAR STAYS ON (Tai vẫn còn nguyên), khiến EAR trở thành biểu tượng của sự may mắn.





Trong vài ngày qua, hàng trăm dự án meme được đặt tên theo hai từ khóa trên đã xuất hiện, một số chỉ tồn tại trong vài giờ và nhiều vụ lừa đảo đã xảy ra. Do đó, mặc dù các nhà đầu tư tiền mã hoá rất quan tâm đến các dự án meme này, nhưng rất khó để phân biệt giữa những dự án thật và dự án lừa đảo, để có thể nắm bắt giao dịch kịp thời.





Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của người dùng, MEXC đã tiên phong niêm yết một số dự án theo chủ đề Trump với tính thanh khoản và FDV cao nhất. Theo dữ liệu thị trường của MEXC, giá của FIGHT đã tăng hơn 100% sau khi niêm yết. FIGHTETH - Chỉ trong một ngày sau khi niêm yết, đã tăng đỉnh điểm hơn 1,000%, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt gần 2 triệu đô la.





(Xu hướng giá FIGHTETH trên MEXC)





Trên các nền tảng mạng xã hội, các nhà giao dịch tiền mã hoá cũng đã bày tỏ sự đồng tình với việc MEXC niêm yết các token theo chủ đề Trump:





Nhà giao dịch Seikh Shadi cho biết: "MEXC lại tiếp tục khuấy động thị trường thêm lần nữa. $FIGHT thực sự là một viên ngọc quý, và MEXC đang niêm yết token cực kỳ hot này."





Nhà giao dịch Satoshi cho biết: "$FIGHT đang tăng. Phí trên Dex rất cao. Đối với những viên ngọc như thế này, @MEXC Official là nơi lý tưởng vì phí giao dịch cực thấp."





Các bình luận tương tự xuất hiện rất nhiều, và những điều này không phải là không có cơ sở. So với giao dịch on-chain, giao dịch các token theo chủ đề Trump trên MEXC không chỉ an toàn hơn mà còn có phí giao dịch thấp hơn. 0 phí cho lệnh Maker, và thanh khoản tốt hơn so với các nền tảng DEX.





Quan trọng hơn, MEXC niêm yết các token nhanh chóng, giúp người dùng nắm bắt được lợi nhuận cao hơn mà không cần tốn thêm công sức tìm kiếm thông tin. Lấy ví dụ về một token theo chủ đề Trump trước đây rất phổ biến, MAGA. MEXC là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết token này, và so với giá ban đầu, MAGA đã tăng hơn 100 lần, hiện tại duy trì mức tăng gấp 40 lần, như ảnh dưới đây:









Các token theo chủ đề Trump khác cũng đã lần lượt được niêm yết trên MEXC, và các nhà đầu tư có thể tự tìm kiếm chúng trên trang web.









Năm nay đánh dấu năm bầu cử với bốn năm một lần tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư tiền mã hoá là một khối cử tri có ảnh hưởng, đang tác động đến cuộc cạnh tranh bầu cử sắp tới. Tiền mã hoá một lần nữa trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận trong kỳ bầu cử.





Trong một bài phát biểu vào tháng 5 năm nay, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các khoản quyên góp cho chiến dịch dưới dạng tiền mã hoá và chỉ trích đối thủ của mình - Biden, vì không hiểu biết đầy đủ về tiền mã hoá.





Trong nỗ lực ngăn chặn Trump thu hút cộng đồng tiền mã hoá, Biden đã thay đổi đáng kể lập trường của mình về tiền mã hoá. Một dấu hiệu mạnh mẽ của sự thay đổi này xuất hiện vào tháng 5 năm nay khi Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt hồ sơ 19b-4 cho quỹ Ethereum Spot ETF vào ngày 23 tháng 5. Theo tin tức mới nhất từ The Wall Street Journal, SEC dự kiến sẽ chính thức công bố hiệu lực của tuyên bố đăng ký quỹEthereum ETF vào thứ Hai tới và cho phép bắt đầu giao dịch.





Haseeb Qureshi - Một đối tác tại Dragonfly, đã chỉ ra sự thay đổi từ thái độ của SEC có thể phản ánh lập trường mềm mỏng hơn của chính quyền Biden về chính sách tiền mã hoá, nhằm tránh mất phiếu trong cuộc bầu cử vì các quy định về tiền mã hoá.





Ngoài ra, Dự luật FIT21 được kỳ vọng cao đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 22 tháng 5, đánh dấu bộ luật tiền mã hoá toàn diện và rõ ràng đầu tiên tại quốc gia này. Nếu được ký thành luật, dự kiến sẽ có tác động sâu rộng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hoá. Trước đó, Biden đã tuyên bố nếu Dự luật FIT21 được thông qua, ông sẽ không phủ quyết nó.





Tất cả những dấu hiệu này đã chứng minh tiền mã hoá đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ áp dụng một lập trường và các chính sách thuận lợi hơn đối với tiền mã hoá trong tương lai.





Vì vậy, cuộc bầu cử sắp tới có ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng của Bitcoin? Trước đây, Matrix on Target đã trình bày một mô phỏng BTC, phân tích hiệu suất trung bình của Bitcoin trong các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào các năm 2012, 2016 và 2020. Vào tháng 7 của ba năm bầu cử trước đó, tỷ suất lợi nhuận trung bình của Bitcoin đạt gần 36%. Tính đến năm nay, Bitcoin đã tăng 52%, tạm thời vượt qua hiệu suất trong các năm bầu cử.





Đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá, có ba thời điểm quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới cần chú ý:





Đại hội toàn quốc của cả hai Đảng: Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 năm 2024, và Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 năm 2024. Các ứng viên Tổng thống và phó Tổng thống của mỗi Đảng sẽ được đề cử tại các đại hội này.

Cuộc tranh luận Tổng thống lần 02: Ngày 10/09/2024

Ngày bầu cử Tổng thống: Ngày 05/11/2024





Là một ứng cử viên Tổng thống, Trump có sức ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng tiền mã hoá và được các nhà đầu tư yêu thích.





Trong nhiệm kỳ trước của mình, Trump đã thiết lập một mối liên kết mạnh mẽ với cộng đồng tiền mã hoá. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2017, các quỹ ETF Bitcoin Futures đã được chính thức phê duyệt và bắt đầu giao dịch, đánh dấu sự ra mắt của Bitcoin trong các thị trường tài chính chính thống với CME và CBOE, đạt gần 20,000 USD. Vào tháng 12 năm 2018, Trump đã bổ nhiệm người ủng hộ Bitcoin - Mick Mulvaney, làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ngày 20/01/2021, Trump đã ân xá cho Ken Kurson, thành viên hội đồng quản trị của Ripple.





Kể từ khi rời văn phòng, gia đình Trump đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực tiền mã hoá. Vào năm 2021, Melania Trump đã ra mắt nền tảng NFT Melania Trump, tiếp theo là loạt NFT POTUS (Tổng thống Hoa Kỳ) mô tả các khoảnh khắc trong nhiệm kỳ Tổng thống của Trump vài tháng sau đó. Họ đã liên tục phát hành nhiều NFT theo chủ đề khác nhau.





Dưới ảnh hưởng của Melania, Trump đã ra mắt NFT phiên bản giới hạn "Trump Digital Trading Cards" trên Truth Social vào tháng 12 năm 2022. Ngày 13/01/2023, ông phát hành các NFT "Win Trump Prizes" trên Polygon. Vào ngày 19/04/2023, Trump thông báo ra mắt bộ sưu tập NFT cá nhân thứ hai của mình, "Trump Digital Trading Cards." Vào ngày 13/12/2023, Trump giới thiệu một loạt NFT mới có tên "Mugshot Edition", và những người mua 47 NFT Trump có thể dùng bữa với ông tại Mar-a-Lago và nhận một bộ vest ông mặc khi bị bắt vào tháng 8. Các tài liệu cho thấy Trump đã thu được 2.8 triệu đô la thông qua việc bán NFT.





Vào tháng 5 năm 2024, Trump thông báo chấp nhận các khoản quyên góp bằng tiền mã hoá cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ của mình, tuyên bố Biden thậm chí không biết tiền mã hoá là gì. "Nếu bạn ủng hộ Crypto, bạn nên bỏ phiếu cho Trump." Ông cam kết chấm dứt sự thù địch của Hoa Kỳ đối với tiền mã hoá và chấp nhận nó. Ngày 22 tháng 5, đội ngũ chiến dịch của Trump chính thức thông báo sẽ chấp nhận các khoản quyên góp bằng tiền mã hoá, cho phép người ủng hộ sử dụng "bất kỳ loại tiền mã hoá nào thông qua sản phẩm Coinbase Commerce đều được chấp nhận" để đóng góp. Ngoài ra, nếu được bầu làm Tổng thống, ông hứa sẽ ân xá cho người sáng lập Silk Road - Ross Ulbricht.





Ngay sau đó, Trump được nhiều người coi là một "nhân vật thân thiện với tiền mã hoá", khơi dậy cơn sốt gần đây xung quanh các loại tiền mã hoá theo chủ đề Trump.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.