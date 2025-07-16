Mùa thu đầy biến động của Trump: Giao thoa giữa kịch tính chính trị và tiền mã hóa

Gần đây, lịch trình của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gắn liền với những sự kiện đầy kịch tính. Từ việc thoát khỏi một vụ ám sát khác, đến việc ủng hộ cấp cao cho dự án mới, và trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua bánh burger, mỗi động thái của Trump đều thu hút sự chú ý toàn cầu. Chuỗi sự kiện này chắc chắn đã mang đến làn sóng mới đầy phấn khích cho thị trường tiền mã hóa.





Vào lúc 09:00, ngày 10/09 (Giờ Mỹ), cuộc tranh luận trên truyền hình giữa Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên sân khấu, hai bên đối đầu gay gắt, với Trump thể hiện phong cách tranh luận đặc trưng của mình. Dù có những lúc rơi vào thế bất lợi, ông vẫn kiên định và không ngừng tự khẳng định bản thân. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận ngày hôm sau đã đạt đỉnh điểm bởi một động thái gây sốc từ Tổng thống Joe Biden - Ông xuất hiện trước công chúng với chiếc mũ in dòng chữ “Trump 2024”. Hành động này đã khiến nhiều người trong Đảng Dân chủ bất ngờ, trong khi Đảng Cộng hòa nhanh chóng biến sự kiện này trở thành công cụ vận động mạnh mẽ, đẩy bầu không khí căng thẳng của mùa bầu cử lên cao hơn nữa. Động cơ thực sự của Biden vẫn là một ẩn số, nhưng chắc chắn hành động này đã thêm vào cuộc đua vốn đã đầy kịch tính một yếu tố bất ngờ, hứa hẹn một trận chiến chính trị phức tạp và khó đoán trong thời gian tới.





Vào chiều ngày 15/09 (Giờ Mỹ), Trump đã trải qua vụ ám sát công khai lần thứ hai tại câu lạc bộ golf của ông ở Florida. Một tay súng mang theo súng trường AK-47 đã cố gắng tiếp cận và nổ súng khi bị phát hiện. Rất may, các vệ sĩ của Mật vụ Hoa Kỳ đã phản ứng kịp thời, làm bị thương và khống chế kẻ tấn công. Vụ việc này không chỉ thổi bùng căng thẳng trên toàn quốc mà còn làm nổi bật mối nguy hiểm và sự bất ổn ngày càng gia tăng trong bối cảnh chính trị hiện tại.





Trước tình hình này, cả hai đội tranh cử đều tăng tốc, nỗ lực giành lợi thế vào những thời điểm then chốt và tận dụng mọi cơ hội để thuyết phục cử tri. Từng chi tiết trong mùa bầu cử này đều có thể trở thành yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng. Với Trump, cuộc đua đầy biến động này rõ ràng là một hành trình đầy chông gai và thử thách trên con đường tái đắc cử.





Sự tham gia của Trump vào lĩnh vực tiền mã hóa đã trải qua một chuyển biến đáng kinh ngạc, từ một nhà phê bình thận trọng trở thành người ủng hộ nhiệt thành. Ông đã nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm tích cực và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lĩnh vực đầy tiềm năng này trên các diễn đàn công cộng. Đặc biệt hơn, gia đình Trump không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ bằng lời nói mà đã chủ động tham gia sâu vào thị trường tiền mã hóa bằng những hành động cụ thể.





Vào tối ngày 16/09 (Giờ ET), Trump chính thức thông báo trên mạng xã hội về việc ra mắt “World Liberty Financial”. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là một meme coin thông thường, mà là một nền tảng tài chính quan trọng, được thiết kế để cung cấp các công cụ tài chính và ngân hàng phi tập trung hàng đầu, với cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng và tính hợp pháp trong lĩnh vực tài chính. Ngay ngày hôm sau, kế hoạch phân bổ token của dự án “World Liberty Financial” (WLFI) đã được công bố. Theo đó, 20% số token sẽ được dành cho đội ngũ sáng lập, bao gồm gia đình Trump, 17% sẽ được sử dụng làm phần thưởng cho người dùng, và 63% còn lại sẽ được mở bán công khai. Tuy nhiên, tỷ lệ phân bổ này đã làm dấy lên lo ngại trong ngành về tính công bằng và minh bạch của dự án.





Bất chấp những lo ngại này, chỉ trong vài ngày, kênh Telegram chính thức của World Liberty Financial đã nhanh chóng thu hút gần 250,000 người đăng ký, và lượng người dùng vẫn đang tiếp tục tăng trưởng đều đặn.





Là nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tác động liên tục của Trump đối với thị trường tiền mã hóa không chỉ cho thấy mối quan hệ phức tạp và đa chiều trong chính thị trường này, mà còn nhấn mạnh sự nhạy cảm cao độ trước các sự kiện chính trị bên ngoài và ảnh hưởng cá nhân. Mô hình phản ứng đa tầng, đa chiều này vừa mang đến sự bất định, vừa mở ra những cơ hội khám phá và phát triển trong tương lai của lĩnh vực tiền mã hóa.





Sau vụ ám sát thứ hai nhằm vào Trump, phản ứng của thị trường tiền mã hóa đã có sự thay đổi đáng kể so với lần đầu. Sau vụ ám sát đầu tiên, các meme coin chính trị liên quan đến Trump, như $TRUMP, đã chứng kiến sự bùng nổ về giá. Tuy nhiên, sau vụ ám sát bất thành lần thứ hai, giá trị của những token này lại sụt giảm, cho thấy sau đợt hoảng loạn ban đầu, nhà đầu tư đã bắt đầu đánh giá các sự kiện chính trị và tác động lâu dài của chúng lên thị trường một cách tỉnh táo hơn. Cùng lúc đó, việc Trump công bố dự án tài chính mới của gia đình mình, WLFI, càng làm gia tăng biến động trên thị trường.





Mọi động thái của Trump, dù trực tiếp hay gián tiếp, dường như đều trở thành thước đo cho biến động của thị trường tiền mã hóa, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ của ông.





Tác động của Trump đối với thị trường tiền mã hóa là minh chứng rõ ràng cho vị thế đặc biệt của ông tại giao điểm giữa quyền lực chính trị và sự chuyển đổi kinh tế toàn cầu. Trong giai đoạn bầu cử, vai trò ứng cử viên của Trump không chỉ trực tiếp chi phối tâm lý thị trường, mà những chính sách và hành động của ông cũng tạo nên những biến động mạnh mẽ trong thị trường tiền mã hóa. Kết quả bầu cử - Dù là Trump tái đắc cử hay có sự thay đổi lãnh đạo - sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp định hình tương lai của thị trường tiền mã hóa thông qua những kỳ vọng về chính sách, tác động đến tâm lý nhà đầu tư, và tái định hình bối cảnh kinh tế toàn cầu.





Đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất đã gia tăng thanh khoản cho các thị trường tài chính truyền thống, thúc đẩy dòng vốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Trong bối cảnh đó, thị trường tiền mã hóa, với sức hấp dẫn độc đáo, đã vươn lên trở thành một điểm đến mới đầy tiềm năng cho nhiều nhà đầu tư, thu hút lượng vốn lớn chảy vào.





MEXC nổi bật như một người dẫn đầu trong xu hướng này, với tốc độ niêm yết nhanh và danh mục tiền mã hóa phong phú, mang lại cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn cùng cơ hội giao dịch ngay lập tức. Hơn nữa, MEXC cung cấp mức phí giao dịch và phí rút thấp nhất thị trường. Tính thanh khoản Futures của MEXC vô cùng vượt trội, đảm bảo độ sâu thị trường và hiệu quả giao dịch. Ngoài ra, sàn còn cung cấp sự kiện airdrop MX hàng đầu trong ngành, giúp nhà đầu tư tận hưởng thêm nhiều lợi ích hấp dẫn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.