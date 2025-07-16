Vào ngày 06/11, theo dữ liệu bầu cử thời gian thực từ Fox News, Trump đã đánh bại Harris với số phiếu dẫn trước là 67,121,735 so với 62,142,405, đảm bảo 277 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thVào ngày 06/11, theo dữ liệu bầu cử thời gian thực từ Fox News, Trump đã đánh bại Harris với số phiếu dẫn trước là 67,121,735 so với 62,142,405, đảm bảo 277 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần th
Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, mở ra một chương mới cho lĩnh vực tiền mã hoá

16/07/2025MEXC
#Tin Tức Crypto
Vào ngày 06/11, theo dữ liệu bầu cử thời gian thực từ Fox News, Trump đã đánh bại Harris với số phiếu dẫn trước là 67,121,735 so với 62,142,405, đảm bảo 277 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thiết để chiến thắng. Nhờ đó, Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

Khi kết quả bầu cử Hoa Kỳ được công bố, ngành tiền mã hoá đã được thổi bùng trở lại với một làn sóng hứng khởi mới. Tuy nhiên, trọng tâm của làn sóng này không phải là cuộc bầu cử, mà là Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có lập trường vô cùng tích cực về tiền mã hoá. Chiến thắng của ông hứa hẹn mang đến cơ hội phát triển mới và tiềm năng vô hạn cho ngành tiền mã hoá.

Bitcoin tăng vượt $75,000, meme coin theo chủ đề Trump cũng tăng vọt


Theo dữ liệu chính thức của MEXC, BTC đã bứt phá mốc $75,000, đạt mức cao nhất là $75,404, vượt qua mức cao trong ngày $73,798 được thiết lập vào ngày 14/03.


Đồng thời, thị trường tiền mã hoá đã trải qua những biến động đáng kể gắn liền với kết quả bầu cử. Không chỉ Bitcoin cho thấy động lực mạnh mẽ mà các coin theo chủ đề Trump và Musk cũng đã có mức tăng đáng kể. Đặc biệt, meme coin theo chủ đề Trump như $TRUMP có số lượng người nắm giữ ngày càng tăng, cùng với $FIGHT, $MAGAA và $MVP, đã cho thấy mức tăng ấn tượng. Trong khi đó, meme coin theo chủ đề Musk như $DOGE, $MASK, $PNUT và $PEOPLE, cũng đã tăng vọt, làm tăng thêm sự phấn khích chung của thị trường.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, meme coin theo chủ đề Harris như $KAMA, đã giảm đáng kể, cho thấy hiệu suất hoàn toàn khác biệt so với meme coin theo chủ đề Trump và Musk sau kết quả bầu cử.

Trump có thực hiện được lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình không?


Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, Trump đã nhiệt tình tiếp cận cộng đồng tiền mã hoá, thậm chí tự nhận mình là người ủng hộ Bitcoin. Trong hội nghị Bitcoin 2024 được tổ chức tại Nashville vào tháng 7, ông đã có bài phát biểu dài gần một giờ, đưa ra một số lời hứa có lợi cho ngành công nghiệp tiền mã hoá:
  • Cam kết chấm dứt các quy định chống lại ngành tiền mã hoá.
  • Cam kết bảo vệ quyền khai thác Bitcoin và cho phép người Mỹ tự lưu giữ tài sản kỹ thuật số.
  • Cam kết trả tự do cho Ross Ulbricht, người bị kết tội vì tạo ra chợ đen Silk Road.
  • Cam kết yêu cầu Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (người đã đề xuất các quy định nghiêm ngặt về tiền mã hoá) và các đồng minh của bà tránh xa những người nắm giữ Bitcoin.
  • Hứa sẽ thay thế Chủ tịch SEC Gary Gensler ngay ngày đầu nhậm chức.
  • Thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia và không bán đi số Bitcoin đang nắm giữ.
  • Cam kết thành lập một ủy ban cố vấn về Bitcoin.
  • Phản đối Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (Central bank digital currencies - CBDC).

Ảnh hưởng từ cuộc bầu cử của Trump đối với ngành tiền mã hoá


Theo góc nhìn chính sách và tâm lý thị trường, việc Trump đắc cử có thể mang lại một loạt thay đổi tích cực cho ngành tiền mã hoá. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền mã hoá và cam kết thúc đẩy các chính sách có lợi cho lĩnh vực này. Nếu các đề xuất chính sách của ông thành hiện thực, ngành tiền mã hoá có thể sẽ hưởng lợi từ môi trường quản lý nới lỏng và thuận lợi hơn. Điều này có thể củng cố đáng kể niềm tin của nhà đầu tư vào tiền mã hoá, nâng cao tâm lý thị trường và thúc đẩy sự thịnh vượng của thị trường tiền mã hoá.


Hơn nữa, xét về góc độ phát triển ngành, việc Trump đắc cử có thể tạo ra cả cơ hội và thách thức mới. Một mặt, các chính sách của ông có thể khuyến khích sự đổi mới và tiến bộ công nghệ trong không gian tiền mã hoá, thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin và công nghệ blockchain. Mặt khác, việc ông đắc cử cũng có thể mang lại những rủi ro và thách thức tiềm ẩn. Chẳng hạn, nếu các chính sách không được thực hiện hoặc gặp phải sự phản đối, thị trường tiền mã hoá có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài ra, ngành tiền mã hoá có thể cần giải quyết những bất ổn trong các chính sách quản lý và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường.

Kết luận


Giữa cơn sốt của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, MEXC đã trở thành sàn giao dịch được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ vào khả năng kỹ thuật mạnh mẽ, đa dạng cặp giao dịch và CSKH chuyên nghiệp. Bên cạnh các cặp giao dịch tiền mã hoá chủ đạo như Bitcoin, MEXC cũng đã niêm yết nhiều meme coin theo chủ đề Trump như $TRUMP và $FIGHT, mang đến nhiều lựa chọn đầu tư phong phú và trải nghiệm giao dịch liền mạch. Ngoài ra, MEXC ra mắt tỷ lệ phí thấp nhất thị trường, giúp tiết kiệm thêm chi phí giao dịch.

Với việc Trump bước vào Nhà Trắng với tư cách "tổng thống tiền mã hoá" đầu tiên, ngành tiền mã hoá đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ. MEXC sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ vững chắc cho nhà đầu tư, đồng hành cùng người dùng chào đón những bước nhảy vọt và cột mốc mới trong thế giới tiền mã hoá. Cho dù bạn là người nắm giữ tiền mã hoá chủ đạo như Bitcoin hay là người khám phá những coin hot mới nổi như meme coin theo chủ đề Trump, MEXC sẽ mang đến các dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp để giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và đạt được mục tiêu tài chính trong thị trường này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


