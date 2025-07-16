Top quốc gia thân thiện với tiền mã hoá năm 2024: Đâu sẽ là trung tâm tiền mã hoá tiếp theo?

Giới thiệu

Với sự phát triển nhanh chóng của tiền mã hoá và công nghệ blockchain, ngày càng nhiều quốc gia nhận thấy những cơ hội to lớn từ lĩnh vực mới nổi này. Do đó, các nước đang điều chỉnh khung pháp lý và tích cực thu hút các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp tiền mã hoá. Năm 2024, lĩnh vực tiền mã hoá toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng có nhiều quốc gia thân thiện với tiền mã hoá hơn. Để đạt được lợi thế cạnh tranh trong thị trường phát triển nhanh này, các quốc gia đang cố gắng thu hút chuyên gia và nhà đầu tư tiền mã hoá toàn cầu thông qua chính sách độc đáo và điều kiện thuận lợi. Trong bối cảnh này, tiền mã hoá không chỉ định hình lại bối cảnh đầu tư và tài sản kỹ thuật số mà còn thúc đẩy đáng kể đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế khu vực.





Theo nghiên cứu mới nhất từ SocialCapitalMarkets, Thụy Sĩ và Singapore từ lâu đã được xem là những quốc gia thân thiện nhất với tiền mã hóa trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, Estonia, Malta và UAE cũng đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. 10 quốc gia thân thiện với tiền mã hóa hàng đầu năm 2024 đã được chọn dựa trên phân tích chuyên sâu về các chính sách quản lý, khuôn khổ thuế và môi trường kinh doanh. Những quốc gia này đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các công ty và nhà đầu tư tiền mã hóa với các chính sách cởi mở, hệ thống thuế hợp lý và môi trường kinh doanh đổi mới.













Dubai đã trở thành điểm đến hàng đầu cho các công ty tiền mã hoá do các chính sách quản lý rõ ràng và các ưu điểm về thuế. Là thành viên G20, Trung tâm đa hàng hóa (DMCC) của Dubai và Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA) cung cấp một môi trường ổn định và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiền mã hoá. Một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất đối với các công ty tiền mã hoá là Dubai không thu thuế thu nhập từ vốn và thuế doanh nghiệp chỉ 9%. Hiện tại, Dubai là nơi có hơn 550 công ty tiền mã hoá đã đăng ký, củng cố vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường tiền mã hoá toàn cầu.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Trung tâm đa hàng hóa Dubai (DMCC) và Cơ quan dịch vụ tài chính Dubai (DFSA) Minh bạch pháp lý Rõ ràng và hỗ trợ nhiều Thuế thu nhập từ vốn Không Thuế doanh nghiệp 9% đối với thu nhập chịu thuế vượt quá 375,000 AED Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 550+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 79/100





Chính sách tiền mã hóa của Thụy Sĩ vô cùng thân thiện, đặc biệt ở Zug, nơi được mệnh danh là "Thung lũng tiền mã hóa" toàn cầu. Ngay từ năm 2018, Thụy Sĩ đã đề xuất tầm nhìn trở thành "quốc gia tiền mã hóa". Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cung cấp khung pháp lý minh bạch và hỗ trợ cho các công ty tiền mã hóa. Mức thuế thu nhập từ vốn dài hạn của Thụy Sĩ chỉ 7.8%, cùng với mức thuế doanh nghiệp linh hoạt từ 12% đến 21%, khiến nơi đây trở thành thiên đường cho các doanh nhân tiền mã hóa. Hiện nay, hơn 900 công ty tiền mã hóa đã thành lập tại Thụy Sĩ.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Không Khung pháp lý Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) Minh bạch pháp lý Rõ ràng và hỗ trợ nhiều, đặc biệt ở khu vực Zug Thuế thu nhập từ vốn 7.8% Thuế doanh nghiệp 12% - 21% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 900+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 74.5/100





Hàn Quốc đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực tiền mã hoá, đặc biệt ở khu vực Đông Á. Mặc dù việc thực thi thuế thu nhập từ vốn bị trì hoãn, Hàn Quốc đã thiết lập một khung pháp lý dần được cải thiện cho tiền mã hoá. Hơn 376 công ty tiền mã hoá hiện đã được đăng ký tại Hàn Quốc, với sự hỗ trợ pháp lý của Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) và Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC). Khi lĩnh vực tiền mã hoá tiếp tục phát triển nhanh chóng, Hàn Quốc chắc chắn sẽ là một thế lực mạnh mẽ trên thị trường tiền mã hoá toàn cầu.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU) thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) Minh bạch pháp lý Dần cải thiện Thuế thu nhập từ vốn Việc thực thi bị hoãn lại (0%) Thuế doanh nghiệp Hoãn đến năm 2025 Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 376+

Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 73.5/100





Singapore mang đến những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp tiền mã hóa, nhờ vào môi trường kinh doanh năng động và sự hỗ trợ của chính phủ. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đưa ra các chính sách quản lý rõ ràng cho các công ty tiền mã hóa, cùng với việc không áp dụng thuế thu nhập từ vốn và mức thuế doanh nghiệp chỉ 17%, đã thu hút nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư. Singapore cũng nhận được nguồn tài trợ đáng kể cho nghiên cứu và phát triển công nghệ blockchain, củng cố thêm vị thế thống lĩnh trên thị trường tiền mã hóa Đông Nam Á.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) Minh bạch pháp lý Rõ ràng và hỗ trợ nhiều Thuế thu nhập từ vốn Không Thuế doanh nghiệp 17% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 100+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 72/100

Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong thanh toán tiền mã hoá toàn cầu, với hơn 5,000 doanh nghiệp chấp nhận tiền mã hoá làm phương thức thanh toán. Mặc dù các tiểu bang có chính sách quản lý khác nhau, các công ty tiền mã hoá tại Hoa Kỳ được hưởng lợi từ tính minh bạch pháp lý cao và mức thuế tương đối thấp. Các công ty này đang phát triển nhanh chóng tại Hoa Kỳ, với hơn 474 công ty tiền mã hoá hiện đã đăng ký tại quốc gia này.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) Minh bạch pháp lý Tính minh bạch khác nhau giữa các tiểu bang Thuế thu nhập từ vốn Thay đổi tùy theo tiểu bang (Chủ yếu là 0%) Thuế doanh nghiệp 21% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 474+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 71/100





Estonia đã nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực tiền mã hoá, nhờ vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến và khuôn khổ quản lý chặt chẽ. Mặc dù quốc gia này có các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt, nhưng chính sách thuế thuận lợi vẫn khiến nơi đây trở nên hấp dẫn đối với các doanh nghiệp tiền mã hoá. Không có thuế thu nhập từ vốn và mức thuế doanh nghiệp 20%, Estonia đã trở thành một địa điểm lý tưởng cho các công ty tiền mã hoá, thu hút hơn 1,200 công ty tiền mã hoá đã đăng ký.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Không Khung pháp lý Cơ quan giám sát tài chính Estonia (EFSA) Minh bạch pháp lý Rõ ràng và hỗ trợ nhiều Thuế thu nhập từ vốn 0% Thuế doanh nghiệp 20% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 1,200+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 69.5/100





Ý từ lâu đã chào đón các công ty tiền mã hoá mà không áp đặt các rào cản pháp lý đáng kể. Tuy nhiên, theo động thái gần đây của Quy định về thị trường tài sản tiền mã hóa (MiCA) của Liên minh Châu Âu, quốc gia này đã tăng cường quy định đối với lĩnh vực tiền mã hoá. Mặc dù mức thuế tương đối cao (Thuế thu nhập từ vốn 26% và thuế doanh nghiệp 24%), nhưng lập trường ủng hộ của Ý đối với các công ty tiền mã hoá khiến nơi đây trở thành thị trường quan trọng đối với các doanh nghiệp tiền mã hoá ở Châu Âu.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Bộ kinh tế và tài chính (MEF) và Ủy ban chứng khoán và giao dịch Ý (CONSOB) Minh bạch pháp lý Rõ ràng nhưng vẫn đang phát triển Thuế thu nhập từ vốn 26% Thuế doanh nghiệp 24% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 73+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 68/100





Nga đang dần chấp nhận tiền mã hóa và đã áp dụng các chính sách thuế thuận lợi thu hút các công ty tiền mã hóa. Mặc dù môi trường quản lý tương đối nghiêm ngặt, Nga không thu thuế thu nhập từ vốn và thuế doanh nghiệp được cố định ở mức 20%. Với hơn 500 doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, Nga đã trở thành một khu vực giao dịch tiền mã hóa phổ biến.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Minh bạch pháp lý Rõ ràng nhưng rất hạn chế Thuế thu nhập từ vốn Không Thuế doanh nghiệp 20% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 70+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 67/100





Đức đóng vai trò chủ chốt trong thị trường tiền mã hoá châu Âu. Mặc dù có mức thuế tương đối cao, khung pháp lý minh bạch và môi trường quản lý thuận lợi đã thu hút nhiều doanh nghiệp. Chính phủ Đức miễn thuế thu nhập từ vốn dài hạn đối với việc nắm giữ tiền mã hoá và thuế thu nhập doanh nghiệp dao động từ 15% đến 30%. Các công ty tiền mã hoá tại Đức đang phát triển nhanh chóng, với hơn 300 công ty đã đăng ký thành công, đưa Đức vào vị trí nổi bật trong hệ sinh thái tiền mã hoá toàn cầu.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin) Minh bạch pháp lý Rõ ràng và hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp được cấp phép Thuế thu nhập từ vốn 25% Thuế doanh nghiệp 15% - 30% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 300+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 66.5/100





Mặc dù vị thế của Brazil trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu vẫn đang phát triển, nhưng nước này có ảnh hưởng đáng kể trong khu vực Nam Mỹ. Các quy định về dịch vụ tiền mã hóa do Ngân hàng Trung ương Brazil thiết lập cung cấp môi trường hoạt động cơ bản cho các doanh nghiệp, nhưng mức thuế thu nhập từ vốn và thuế doanh nghiệp tương đối cao hạn chế sức hấp dẫn của quốc gia này. Tuy nhiên, Brazil vẫn là thị trường quan trọng đối với các công ty tiền mã hóa ở Nam Mỹ.





Tiêu chí Chi tiết Quốc gia thành viên G20 Có Khung pháp lý Ngân hàng Trung ương Brazil Minh bạch pháp lý Dần cải thiện Thuế thu nhập từ vốn 15.0% - 22.5% Thuế doanh nghiệp 0% - 27.5% Số lượng công ty tiền mã hoá đã đăng ký 19+ Tổng điểm thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hoá 66.5/100













Từ hiệu suất của các quốc gia thân thiện với tiền mã hóa toàn cầu năm 2024, cho thấy các chính sách rõ ràng, ưu đãi thuế và tính minh bạch của quy định đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp tiền mã hóa. Dubai, Thụy Sĩ và Singapore đã thu hút nhiều công ty blockchain và tiền mã hóa với các chính sách minh bạch và lợi thế về thuế. Trong khi đó, các quốc gia như Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đẩy mạnh áp dụng tiền mã hóa một cách thiết thực. Các thị trường mới nổi như Brazil, mặc dù hiện tại có ít sức hấp dẫn hơn, nhưng lại có tiềm năng lớn đối với lĩnh vực tiền mã hóa ở Nam Mỹ. Với các chính sách đang dần được cải thiện, những thị trường này được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp hơn trong tương lai.





Khi lĩnh vực tiền mã hoá toàn cầu tiếp tục phát triển nhanh chóng, việc áp dụng các chính sách cởi mở và toàn diện hơn sẽ quyết định quốc gia nào thống trị nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai. Điều này đặt ra câu hỏi: Quốc gia nào sẽ trở thành trung tâm tiền mã hoá tiếp theo? Đây sẽ là một chủ đề đáng để tiếp tục theo dõi sát sao.



