TON chính thức ủng hộ "Resistance Dog" REDO - Lựa chọn mới của thị trường?

Theo tin tức mới nhất từ Tân Hoa Xã, Pavel Durov đã hoàn thành thời gian tạm giam 96 giờ và được chuyển đến tòa án Paris, nơi ông bị truy tố vào tối ngày 27/08. Hiện tại, ông đã được tại ngoại dưới sự giám sát tư pháp, với mức bảo lãnh là 5 triệu Euro. Ông phải trình diện cảnh sát hai lần mỗi tuần và bị cấm rời khỏi lãnh thổ Pháp.





Thứ Bảy tuần trước (24/08), Durov đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ tại sân bay Le Bourget gần Paris, một sự kiện đã gây chấn động trong cộng đồng tiền mã hoá. Sau sự việc, Telegram và hệ sinh thái blockchain TON đã tích cực đăng bài ủng hộ, sử dụng hình ảnh của Resistance Dog (REDO) để kêu gọi trả tự do cho Durov. Token REDO nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường, khiến nhiều người suy đoán liệu dự án mới nổi này có tiềm năng trở thành "Vua Dogecoin" tiếp theo hay không.









Resistance Dog là một chú chó mặc áo hoodie đã xuất hiện nhiều lần trong lịch sử. Ví dụ, vào năm 2009, khi các cơ quan an ninh Nga yêu cầu VK, trang mạng xã hội do Durov tạo ra, đóng một trang liên quan đến các cuộc biểu tình ở Nga, Durov đã đáp trả bằng bức ảnh một chú chó mặc áo hoodie, thè lưỡi, thể hiện sự khinh thường đối với sự kiểm duyệt. Resistance Dog chính thức được công nhận và xuất hiện trước công chúng vào năm 2018, khi được chính Durov tự tay vẽ và đặt tên, tượng trưng cho việc bảo vệ quyền riêng tư và tự do cá nhân. Nhân vật này dần trở thành linh vật không chính thức của Telegram, đại diện cho cam kết kiên định với quyền tự do kỹ thuật số. Trong ngành tiền mã hoá, đây là biểu tượng cho việc ủng hộ quyền tự do ngôn luận và chống lại sự kiểm duyệt.





Gần đây, REDO một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của công chúng do có liên quan đến phong trào ủng hộ Pavel Durov. Sau khi bị bắt, cộng đồng TON đã nhanh chóng đăng tải: "Hôm nay, chúng tôi đứng về phía Pavel Durov - Người sáng lập Telegram. Để ủng hộ #DigitalResistance, chúng tôi đang thay đổi logo và ảnh đại diện của TON trên các kênh cộng đồng TON thành biểu tượng toàn cầu của Digital Resistance — Resistance Dog. Pavel Durov đã khởi xướng phong trào này trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Telegram và quyền tự do ngôn luận." Bài đăng này, như một lời kêu gọi hành động cũng như đề xuất những người tham gia nên đổi ảnh đại diện thành Resistance Dog. Trước đó, Elon Musk cũng đã đăng trên mạng xã hội, bày tỏ sự ủng hộ của đối với quyền tự do ngôn luận.





Sau đó, phong trào này đã nhận được sự tham gia và ủng hộ từ nhiều nhân vật, bao gồm Chủ tịch TON Foundation Steve Yun, người đã đổi ảnh đại diện X của mình thành logo Resistance Dog và Binance cũng đã cập nhật logo TON trên một số trang. Sự đoàn kết này không chỉ thể hiện sự ủng hộ đối với Durov mà còn định vị Resistance Dog trở thành biểu tượng của phong trào phản đối, qua đó nâng cao hơn nữa sự nổi bật của token REDO.









Meme coin REDO, một phần của hệ sinh thái TON, được giới thiệu vào tháng 1 năm nay và đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về mức độ phổ biến sau khi Durov bị bắt giữ. Các nhà phân tích tin rằng REDO đang có cơ hội trở thành meme coin hàng đầu trong hệ sinh thái TON. Kể từ ngày 25/08, vốn hóa thị trường của REDO đã tăng hơn 250%, vượt quá 95.7 triệu USDT. Mặc dù giá hiện tại đã giảm hơn 46.8% so với mức cao lịch sử, khối lượng giao dịch của REDO đã tăng vọt lên 17 triệu USDT trong thời gian ngắn, phản ánh phản ứng mạnh mẽ của thị trường và sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng. Bất chấp những bất ổn pháp lý liên quan đến Durov, tinh thần phản kháng mà REDO đại diện đang nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.









Là một meme coin trong hệ sinh thái TON, triển vọng tăng trưởng của REDO chắc chắn bị ảnh hưởng bởi môi trường sinh thái chung. Việc Durov bị bắt giữ đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ sinh thái TON. Theo dữ liệu của Coingecko, vốn hóa thị trường lưu hành của TON từng giảm 3.77 tỷ USDT, khiến token này rơi khỏi top 10 trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường. Mặc dù giá đã phục hồi phần nào, nhưng thị trường vẫn phải đối mặt với sự bất ổn. Ngoài ra, tổng giá trị bị khóa (TVL) trên TON đã giảm hơn 37% trong giai đoạn đầu của sự kiện nhưng sau đó đã phục hồi lên 390 triệu USDT.









Sau sự việc, một số nhà lãnh đạo và tổ chức tiền mã hoá đã chọn tăng lượng nắm giữ token TON để ủng hộ Durov. Các tổ chức như DWF Labs và Memeland đã mua một lượng lớn token TON trên thị trường. Những hành động này không chỉ giúp ổn định thị trường mà còn hỗ trợ sự phát triển của token REDO. Các nhà phân tích thị trường dự đoán, bất chấp những bất ổn hiện tại, TON có thể sẽ phục hồi trong vài tuần tới. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, sau đợt bán tháo hoảng loạn ban đầu, thị trường tiền mã hoá thường đánh giá lại tình hình và trở lại trạng thái hợp lý hơn.





Về tương lai của TON, Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ phòng hộ DACM có tham gia vào các vòng gọi vốn riêng của TON, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng "quá sớm" để xác định tác động lâu dài của việc Durov bị bắt giữ đối với Telegram và phản ứng của thị trường vào cuối tuần đã "tạm thời lấy sự không chắc chắn này để định giá TON". Theo CoinTelegraph, mặc dù việc bắt giữ Durov trước đó đã gây ra sự biến động đáng kể, nhưng phân tích thị trường cho thấy TON có thể sẽ phục hồi mạnh mẽ trong vài tuần tới, điều này cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến token REDO. Mặc dù Durov đã được thả, nhưng quỹ đạo tương lai của REDO vẫn chưa rõ ràng và thị trường vẫn đang quan sát tiềm năng của token này.





Việc Durov bị bắt giữ và phong trào Resistance Dog đã thu hút sự chú ý chưa từng có đối với các token REDO. Là một biểu tượng của phong trào phản đối, REDO đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên thị trường và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng tiền mã hoá. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, phong trào Resistance Dog và sự gia tăng của REDO cho thấy token REDO có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường. Trong những tuần tới, khi các sự kiện tiếp tục có những diễn biến mới và thị trường tái đánh giá, hiệu suất của REDO và TON sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Dù kết quả cuối cùng là gì, phong trào Resistance Dog đã thành công trong việc đưa token REDO vào tâm điểm của thị trường tiền mã hoá.



