Cơn sốt hệ sinh thái TON: MEXC chào đón mùa hè với sự kiện giveaway TON trị giá hàng triệu đô

Thế giới blockchain một lần nữa chuyển mình và hệ sinh thái TON đang nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Với sự gia tăng đột biến về số lượng người dùng, mở rộng hệ sinh thái và giá trị token tăng cao, mọi động thái của TON đều thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà đầu tư.









Hệ sinh thái TON hiện đang trải qua giai đoạn phát triển. Giá TON gần đây đã tăng, đạt mức đỉnh 3.6 USDT, với khối lượng giao dịch 24 giờ vượt 200 triệu USDT. Hoạt động thị trường và thanh khoản vẫn duy trì mạnh mẽ.













MEXC, sàn giao dịch tiền mã hoá được công nhận trên toàn cầu, đã tích cực mở rộng sự hiện diện trong hệ sinh thái TON. Vào năm 2023, MEXC Ventures đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào TON nhằm cùng nhau phát triển hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn và xây dựng chu trình khép kín hoàn chỉnh từ giao dịch đến ứng dụng. Kể từ đó, hai bên đã hợp tác thúc đẩy tăng trưởng người dùng cho ví tích hợp Telegram "TON Space". Đồng thời, MEXC đã ra mắt khu vực 0 phí giao dịch cho TON, giúp giảm đáng kể rào cản tham gia và hỗ trợ mở rộng hệ sinh thái.









Nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tham gia và nhận ưu đãi từ hệ sinh thái TON, MEXC ra mắt chuỗi sự kiện diễn ra từ 21:00 21/05/2025 đến 21:00 20/06/2025 (Giờ VN).









0 phí giao dịch đối với các cặp giao dịch Spot sau: TON/USDC, 0 phí giao dịch. Trong thời gian sự kiện, người dùng trên MEXC có thể tận hưởngđối với các cặp giao dịch Spot sau: TON/USDT TON/EUR , cũng như 0 phí giao dịch đối với TONUSDT Futures. Ngoài ra, việc rút TON USDE và các token khác trên mạng TON cũng sẽ được hưởng









APR lên đến 400%. Trong thời gian sự kiện, người dùng mới stake TON có thể mở khóa









0.1 USDE trong ví Spot sẽ đủ điều kiện để nhận APR lên đến 8% hàng ngày. Chuỗi TON hiện hỗ trợ nạp và rút USDE . Trong thời gian sự kiện, người dùng nắm giữ tối thiểutrong ví Spot sẽ đủ điều kiện để nhận









Người dùng hoàn thành nhiệm vụ giao dịch TON Spot trong thời gian sự kiện sẽ đủ điều kiện chia sẻ tổng phần thưởng 32,500 TON dựa trên khối lượng giao dịch.









Trong thời gian sự kiện, người dùng hoàn thành tối thiểu một giao dịch TONUSDT Futures với số lượng bất kỳ sẽ đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ "Tiền thưởng chào mừng dành cho người dùng Futures mới" và chia sẻ 50,000 USDT tiền thưởng Futures. Ngoài ra, người dùng có thể thi đấu trong nhiệm vụ "Bảng xếp hạng giao dịch Futures" để có cơ hội nhận thêm 50,000 USDT tiền thưởng.





Tham gia sự kiện " Lễ hội TON " để thực hiện các nhiệm vụ và nhận phần thưởng độc quyền.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



