Hướng dẫn sử dụng TON DeFi: Cách nhận lợi nhuận từ tiền mã hoá USD

Với việc chính thức ra mắt giao thức lợi nhuận ổn định Ethereum Ethena trên mạng TON , hệ sinh thái TON DeFi đã trải qua quá trình mở rộng đáng kể. Tận dụng USDe (tiền mã hoá USD trên chuỗi) và hình thức staking tsUSDe, người dùng có thể tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và nhận được lợi nhuận đáng kể mà không phải chịu rủi ro biến động lớn. Sự đổi mới này không chỉ giảm rào cản tham gia cho người mới mà còn cung cấp cho TON một lớp hạ tầng tài sản ổn định quan trọng.





Bài viết này sẽ giải thích toàn diện cách sử dụng TON DeFi qua bốn khía cạnh: lựa chọn ví, sở hữu tài sản, quy trình staking và chiến lược lợi nhuận, giúp người dùng tiếp cận hiệu quả vào hệ thống lợi nhuận ổn định trên chuỗi.









Trước khi tham gia TON DeFi, người dùng cần chọn một ví chính thống hỗ trợ TON, chủ yếu bao gồm:





TON Space (ví gốc trên Telegram @Wallet): Truy cập thông qua mục "Ví" trong cài đặt Telegram hoặc tìm kiếm "@Wallet".

MyTonWallet: Tải ứng dụng hoặc truy cập mini-app bằng cách nhắn tin "@MyApp" trên Telegram.

TonHub: Tải ứng dụng ví TonHub trực tiếp.

TONKeeper: Truy cập thông qua việc tải ứng dụng TONKeeper hoặc nhắn tin @TonKeeper trên Telegram.





Tất cả các ví này đều hỗ trợ nhận USDe và tsUSDe, đồng thời tích hợp chức năng staking DeFi.









USDe là tài sản USD trên chuỗi do giao thức Ethena phát hành. Người dùng có thể sở hữu USDe thông qua ba phương thức sau:





Cầu nối chuỗi chéo: Người dùng có thể sở hữu USDe trên Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana hoặc Base và kết nối với mạng TON qua LayerZero cũng như Người dùng có thể sở hữu USDe trên Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana hoặc Base và kết nối với mạng TON qua LayerZero cũng như Stargate





Sở hữu trực tiếp trên TON: Người dùng có thể sử dụng tính năng hoán đổi tích hợp trong ví hoặc kết nối với các sàn giao dịch phi tập trung (như DeDust và StonFi) để hoán đổi USDT hoặc các tài sản khác trực tiếp sang USDe.





Rút qua các sàn giao dịch tập trung: Sau khi sở hữu USDe trên các nền tảng được hỗ trợ như Sau khi sở hữu USDe trên các nền tảng được hỗ trợ như MEXC , người dùng có thể rút trực tiếp về ví TON tự lưu ký như TON Space hoặc TONKeeper.





Lưu ý: Đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn các token TON để thanh toán phí giao dịch mạng trong quá trình thực hiện.









tsUSDe là tài sản chứng nhận sinh lời khi người dùng stake USDe trong giao thức Ethena để tham gia vào cơ chế lợi nhuận ổn định. Quy trình nhận tsUSDe có sự khác biệt đôi chút tùy theo ví được sử dụng:





TON Space: Người dùng truy cập phần USDe trong ví, vào khu vực Staking của Ethena và nhấn vào "Stake" hoặc "Start Earning" để chuyển đổi USDe sang tsUSDe.

MyTonWallet: Bằng cách nhấn vào số dư USDe hoặc nút "Earn", người dùng sẽ vào giao diện staking để hoàn tất quá trình chuyển đổi USDe sang tsUSDe.

TonHub : Trong mục "Earnings", nhấn vào "Start Earning", chọn USDe, sau đó nhấn "Top Up" để staking. Trong mục "Earnings", nhấn vào "Start Earning", chọn USDe, sau đó nhấn "Top Up" để staking.

TONKeeper: Người dùng Người dùng TONKeeper cần sử dụng ứng dụng staking chuyên dụng do StonFi cung cấp. Trong ứng dụng này, người dùng có thể staking USDe khả dụng hoặc sở hữu USDe bằng USDT trực tiếp bên trong ứng dụng và staking để nhận tsUSDe. Sau khi staking, tsUSDe sẽ tự động hiển thị trong ví mà không cần thao tác thêm.









Giao thức Ethena trên TON cung cấp tài sản ổn định và lộ trình lợi nhuận hoàn chỉnh thông qua tsUSDe và các mô-đun thanh khoản. Người dùng có thể lựa chọn một trong ba chiến lược sau dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và sự thuận tiện để nhận lợi nhuận trên chuỗi:









tsUSDe là tài sản gốc sinh lời, tự động nhận phần thưởng giao thức:





Lợi nhuận được phân bổ sau mỗi 8 giờ, với tỷ lệ hàng năm cơ bản hiện là khoảng 8%

Có thể nhận thêm các ưu đãi Toncoin (TON) thông qua liên kết ví hoặc tham gia ưu đãi tương tác, giúp nâng cao tổng lợi nhuận hàng năm lên 15%-20%

Các nền tảng được hỗ trợ bao gồm TON Space, MyTonWallet, TonHub và TONKeeper













Sử dụng tính năng @Wallet trên Telegram để nạp USDT vào các kho lưu trữ được Ethena hỗ trợ, staking và nhận lợi nhuận định kỳ

Không cần hoán đổi hoặc chuyển đổi chuỗi chéo phức tạp, giúp người mới bắt đầu dễ dàng với lợi nhuận ổn định













Người dùng có thể ghép USDe hoặc tsUSDe với USDT và cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung như StonFi và DeDust để nhận:





Phí giao dịch

Ưu đãi giao thức Ethena

Ưu đãi thanh khoản Toncoin (tùy theo lịch trình sự kiện).





Lưu ý: Đảm bảo bạn nắm giữ các tài sản tương đương trong ví khi thêm thanh khoản để giảm thiểu trượt giá.









Câu hỏi Trả lời Người dùng có thể sở hữu USDe trên mạng TON như thế nào? USDe có thể được sở hữu bằng cách rút từ sàn giao dịch tập trung, cầu nối chuỗi chéo hoặc hoán đổi tài sản trực tiếp trên mạng TON. Quy trình để nhận tsUSDe như thế nào?

tsUSDe chỉ được nhận bằng cách staking USDe trong ví TON được hỗ trợ, không thể mint trực tiếp tsUSDe. Những phương thức nào đủ điều kiện để nhận phần thưởng khi nắm giữ tsUSDe? Phần thưởng nắm giữ tsUSDe chỉ áp dụng cho tài sản được lưu trữ trong ví chính thống được hỗ trợ, các sàn giao dịch phi tập trung hoặc địa chỉ không lưu ký không đủ điều kiện.









Việc triển khai Ethena trên mạng TON đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc ứng dụng các tài sản sinh lời ổn định trong hệ sinh thái blockchain. Thông qua USDe và tsUSDe, người dùng có thể tham gia DeFi và nhận lợi nhuận trên chuỗi mà không phải chịu rủi ro biến động cao. Điều này không chỉ làm giảm rào cản tham gia mà còn nâng cao khả năng kết hợp và giá trị thực tế của tài sản trên chuỗi.





Với những cải tiến liên tục trong cơ sở hạ tầng ví TON, công nghệ cầu nối chuỗi chéo và giao thức DeFi, Ethena đang sẵn sàng trở thành giải pháp tài sản ổn định chủ lực trong mạng TON. Đối với người dùng đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định thông qua tài sản USD trên chuỗi, đây là thời điểm then chốt để tham gia TON DeFi.



