TOKYO BEAST: Kỷ nguyên mới của IP giải trí tiền mã hoá kết hợp thực và ảo

Tokyo Beast là dự án IP giải trí tiền mã hoá (Crypto Entertainment IP) đầu tiên đến từ đội ngũ phát triển game hàng đầu Nhật Bản. Nền tảng này tích hợp tài sản blockchain, xây dựng IP và nội dung giải trí vào một trải nghiệm hướng đến tương lai. Tại đây, NFT được chuyển hoá thành các sinh thể kỹ thuật số với danh tính và định mệnh riêng biệt, thay vì chỉ là vật phẩm sưu tầm đơn thuần. Mỗi người chơi đều góp phần xây dựng hệ sinh thái giải trí tiền mã hoá trong tương lai.





Tiến hóa trong game và khả năng làm chủ định mệnh trên chuỗi đánh dấu khởi đầu của một cuộc cách mạng giải trí do Web3 dẫn dắt.









TOKYO BEAST là tựa game chủ lực trong dự án IP giải trí tiền mã hoá, kết hợp công nghệ Web2 và Web3 để xây dựng một hệ sinh thái giải trí, kết hợp giữa tiềm năng đầu tư và lối chơi nhập vai. Dự án áp dụng kiến trúc kép: BASE cho việc nuôi dưỡng tài sản trên chuỗi và TRIALS cho việc tham gia nội dung. Cấu trúc này giúp người chơi thực sự sở hữu tài sản trên blockchain trong khi vẫn trải nghiệm chất lượng game cao. Trung tâm của hệ sinh thái là TOKYO GAMES TOKEN (TGT) , token kết nối tất cả thành phần giải trí, cơ chế tài sản và các trò chơi AAA trong tương lai, tạo nên một nền tảng giải trí tiền mã hoá có khả năng mở rộng bền vững.









TOKYO BEAST không chỉ là một trò chơi mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm 2 hệ thống liên kết:





Hệ thống BASE : Tập trung vào quản lý tài sản trong game, nơi người chơi có thể nuôi dưỡng BEAST NFT, thu thập tài nguyên và giao dịch tài sản.

Hệ thống TRIALS: Tập trung vào lối chơi tương tác và cạnh tranh, bao gồm các trận PvP, dự đoán kết quả và thử thách giải đấu.





Hai hệ thống này hoạt động độc lập nhưng kết nối một cách tự nhiên, mang đến trải nghiệm kép cho người chơi: tận hưởng trò chơi mà không cần nắm giữ token, chỉ nắm giữ token mà không cần chơi, hoặc kết hợp cả hai để tối đa hoá phần thưởng và niềm vui.









Đội ngũ phát triển TOKYO BEAST quy tụ các thành viên cốt lõi từ những studio game console và di động hàng đầu Nhật Bản, tất cả đều đã từng tham gia các tựa game nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đội ngũ có chuyên môn xuất sắc về xây dựng thế giới và phát triển nội dung. Với ngân sách tài trợ đáng kể, dự án đặt mục tiêu ra mắt IP Web3 quy mô lớn đầu tiên có chất lượng nội dung sánh ngang với các sản phẩm Web2 hàng đầu.









Tầm nhìn của TOKYO BEAST vượt xa một trò chơi Web3 đơn thuần, dự án hướng đến trở thành một IP giải trí thực sự tập trung vào tiền mã hoá. Sứ mệnh bao gồm:





Mở rộng ranh giới giữa Web2 và Web3

Cân bằng giữa giải trí nhập vai và lợi nhuận đầu tư

Mang đến một trải nghiệm tương lai nơi "trò chơi là tài sản và IP là thương hiệu"









Là tài sản chủ lực của TOKYO BEAST và cả nền tảng TGT , TGT không chỉ đại diện cho giá trị nội tại mà còn có nhiều ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái:









Người chơi có thể sử dụng TGT để mua hai token chính trong game là Jewels và Gems, được sử dụng cho việc nâng cấp nhân vật, mua vật phẩm, mở khoá tính năng và các lối chơi cốt lõi khác.









Người nắm giữ có thể nhận phần thưởng kép khi staking TGT:





Nhận phần thưởng staking TGT

Có cơ hội nhận NFT hiếm BEAST RAWDISK





Cơ chế này giúp tăng động lực nắm giữ TGT dài hạn một cách hiệu quả, gia tăng độ khan hiếm và giá trị lưu hành của token.









Dự án phân bổ một phần doanh thu từ việc bán token trong game để mua lại TGT, thiết lập chu trình giá trị khép kín và mô hình giảm phát hỗ trợ giá thị trường của TGT.





Lưu ý: TGT được phát hành bởi Play3 Ltd., công ty phát triển TOKYO BEAST không chịu trách nhiệm trực tiếp về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến TGT.









TOKYO BEAST là trọng tâm trong hệ sinh thái TGT rộng lớn hơn, mở rộng tiện ích token thông qua nhiều mô-đun nội dung:





CLASH: Tương tác dự đoán hàng ngày:

Ngoài tính năng "Champion Picks" vào cuối tuần, người chơi có thể tham gia dự đoán kết quả game vào các ngày trong tuần, stake TGT để dự đoán và kết hợp giữa nội dung và tài sản.





FUSION: Hợp tác NFT đồng thương hiệu:

Hợp tác với các dự án NFT, anime và IP game nổi tiếng để phát hành "BEAST NFT" đồng thương hiệu, nâng cao giá trị sưu tầm và văn hoá.





ITEMIZE: Sản phẩm thực tế:

Phát triển thời trang, phụ kiện và sản phẩm mang thương hiệu Tokyo Beast để người dùng thể hiện danh tính ảo trong thế giới thực.





CARDS: Thi đấu thẻ bài vật lý

Biến các nhân vật BEAST thành thẻ sưu tầm để người dùng thu thập và thi đấu đơn giản, kết nối trải nghiệm trực tuyến và ngoại tuyến.





ANIMATION: Mở rộng câu chuyện bằng hình ảnh:

Sản xuất nội dung hoạt hình và truyền thông trực quan để mở rộng thế giới và nhân vật của Tokyo Beast, lấp đầy các khoảng trống chưa được thể hiện trong lối chơi TRIALS.





PARTY: Sự kiện cộng đồng offline:

Tổ chức sự kiện xem chung quy mô lớn và gặp gỡ VIP dành riêng cho người sở hữu NFT để tăng sự gắn kết cộng đồng và văn hoá dự án.





SPACE: Cửa hàng theo chủ đề và hợp tác thương hiệu:

Ra mắt chuỗi cửa hàng theo chủ đề mang thương hiệu Tokyo Beast và hợp tác với các nhãn hàng thương mại lớn nhằm giảm rào cản tiếp cận Web3.









TOKYO BEAST kết hợp giải trí, văn hoá và tài sản tiền mã hoá trong một nền tảng duy nhất. Đây vừa là một dự án IP, vừa là minh chứng cho việc đưa nội dung blockchain đến với công chúng. Trong khi nhiều trò chơi blockchain vẫn dựa vào mô hình "Play-to-Earn" cơ bản, TOKYO BEAST đã tiến xa hơn nhờ đội ngũ nội dung chuyên nghiệp, tokenomics hợp lý và chiến lược giải trí mô-đun tích hợp trò chơi, IP, thương mại và blockchain. Khi nền tảng TGT tiếp tục phát triển, TOKYO BEAST đặt mục tiêu trở thành chuẩn mực mới trong lĩnh vực giải trí Web3, kết nối nhà sáng tạo và người dùng trong một trải nghiệm thực sự tập trung vào tiền mã hoá.





MEXC đã niêm yết TGT cho giao dịch Spot và Futures . Để mua TGT:





1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức

2) Trên thanh tìm kiếm, nhập TGT và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn thành giao dịch.









Người dùng cũng có thể truy cập trang sự kiện MEXC Airdrop+ để tham gia airdrop TGT và nhận thêm phần thưởng.





TOKYO BEAST là cuộc cách mạng giải trí được mong chờ nhiều và là bệ phóng cho tiềm năng không giới hạn trên nền tảng TGT.



