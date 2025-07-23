Cấu Trúc Mạng và Lợi Ích Phi Tập Trung của MIU

MIU là một token meme theo chủ đề mèo, được thúc đẩy bởi cộng đồng được xây dựng trên mạng Sui, được thiết kế để kết hợp niềm vui của văn hóa meme với tiện ích blockchain thực tế. Kiến trúc của MIU đại diện cho một mạng blockchain phân tán tận dụng các giao dịch tốc độ cao, chi phí thấp và bảo mật tiên tiến của blockchain Sui. Không giống như các hệ thống tập trung, MIU sử dụng một sổ cái hoàn toàn phân tán được duy trì trên mạng lưới toàn cầu gồm các nút độc lập.
Mạng MIU bao gồm một số thành phần cốt lõi:
Các loại nút trong hệ sinh thái MIU bao gồm:
Trong MIU, phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát trên toàn mạng lưới toàn cầu, loại bỏ sự phụ thuộc vào các cơ quan trung ương. Điều này đạt được thông qua xác minh mã hóa và mô hình quản trị do cộng đồng thúc đẩy đảm bảo không có thực thể đơn lẻ nào có thể thống trị mạng.
Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token:
Mô hình phi tập trung của MIU mang lại một số lợi thế:
MIU tận dụng một số tính năng kỹ thuật để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Có một số cách để tham gia mạng MIU:
Kiến trúc phi tập trung của MIU cung cấp bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên mạng lưới toàn cầu gồm các nút. Để tận dụng tối đa công nghệ sáng tạo này, hãy khám phá Hướng Dẫn Giao Dịch MIU Toàn Diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến chiến lược nâng cao.
