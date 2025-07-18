Cấu trúc Mạng lưới và Lợi ích Phi tập trung của ivendPay (IVPAY)

ivendPay (IVPAY) là một hệ thống thanh toán tiền mã hóa được thiết kế cho bán lẻ, thương mại điện tử và các ứng dụng máy bán hàng tự động, nhằm đơn giản hóa việc thanh toán kỹ thuật số cho cả người bán và người tiêu dùng. Kiến trúc của IVPAY đại diện cho một mạng lưới blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mật mã tiên tiến. Khác với các bộ xử lý thanh toán tập trung, ivendPay sử dụng một sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì trên một mạng lưới các nút độc lập.
Mạng lưới ivendPay bao gồm nhiều thành phần cốt lõi:
Các loại nút trong hệ sinh thái IVPAY bao gồm:
Trong ngữ cảnh của ivendPay, phi tập trung đề cập đến sự phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên toàn mạng lưới toàn cầu, thay vì dựa vào một cơ quan trung ương duy nhất. Điều này đạt được thông qua xác minh mật mã và một mô hình quản trị dân chủ đảm bảo rằng không có thực thể nào có thể thống trị mạng lưới IVPAY.
Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi mà người nắm giữ token IVPAY nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó những thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận của đa số từ các bên liên quan. Các nút xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Token đã đặt cọc của họ đóng vai trò là động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động ác ý có thể dẫn đến mất cổ phần thông qua cơ chế cắt giảm.
Mô hình phi tập trung của ivendPay mang lại một số lợi thế đáng kể:
ivendPay triển khai một số giao thức kỹ thuật để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Bảo mật của mạng lưới IVPAY dựa trên mật mã đường cong elliptic, cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ với kích thước khóa hiệu quả. Việc quản lý dữ liệu được cải thiện thông qua phân mảnh trên nhiều nút, giúp cải thiện cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để giải quyết vấn đề khả năng mở rộng, ivendPay có thể triển khai các giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý khối lượng giao dịch cao mà không ảnh hưởng đến tính phi tập trung.
Có một số cách để tham gia vào mạng lưới ivendPay:
Kiến trúc phi tập trung của ivendPay mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên toàn mạng lưới các nút toàn cầu. Để tận dụng tối đa hệ thống thanh toán IVPAY sáng tạo này, hãy khám phá Hướng dẫn Giao dịch ivendPay Toàn diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến chiến lược giao dịch nâng cao.
1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,
Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ
Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,
Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t
1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,
Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ
Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,
Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t