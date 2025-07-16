Cấu Trúc Mạng Và Lợi Ích Phi Tập Trung Của FAT

Kiến trúc của FAT đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mật mã tiên tiến. FAT là một token ERC-20 được triển khai trên blockchain Ethereum, tận dụng cơ sở hạ tầng phi tập trung mạnh mẽ của Ethereum cho hoạt động của nó. Khác với các hệ thống tập trung, FAT sử dụng sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì trên hàng nghìn nút Ethereum độc lập trên toàn cầu. Mạng FAT bao gồm một số thành phần cốt lõi:
Các loại nút trong hệ sinh thái FAT bao gồm nút đầy đủ (duy trì bản sao hoàn chỉnh của blockchain), nút nhẹ (chỉ lưu trữ thông tin liên quan) và nút xác thực (xác nhận giao dịch thông qua PoS). Cấu trúc mạng này đảm bảo rằng FAT được hưởng lợi từ tính bảo mật, khả năng mở rộng và tính phi tập trung của Ethereum.
Trong bối cảnh FAT, phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát và xác thực trên toàn bộ mạng Ethereum toàn cầu, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan duy nhất nào. Cấu trúc mạng phi tập trung này đạt được thông qua xác minh mật mã và quản trị dân chủ của Ethereum, đảm bảo không một thực thể đơn lẻ nào có thể kiểm soát token FAT hoặc các giao dịch của nó. Quyền lực được phân phối thông qua hệ thống quản trị dựa trên token của Ethereum, nơi những người nắm giữ ETH (và theo đó là người dùng token FAT) tham gia vào các quyết định mạng.
Các trình xác thực trên Ethereum bảo mật mạng bằng cách xác minh giao dịch, đề xuất khối và tham gia vào quản trị. ETH đã stake của họ đóng vai trò là động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động ác ý có thể dẫn đến việc bị phạt (mất tài sản đã stake). Hệ sinh thái tự điều chỉnh này đảm bảo rằng các thay đổi giao thức yêu cầu sự đồng thuận rộng rãi, duy trì tính toàn vẹn và lợi ích phi tập trung của FAT.
FAT tận dụng các tính năng kỹ thuật của Ethereum để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Để tham gia vào hệ sinh thái FAT, người dùng có thể:
Kiến trúc phi tập trung của FAT, được xây dựng trên Ethereum, cung cấp mức độ bảo mật và kháng kiểm duyệt chưa từng có bằng cách phân phối quyền lực trên hàng nghìn nút trên toàn thế giới. Để tận dụng tối đa cấu trúc mạng cách mạng này và những lợi ích phi tập trung, hãy khám phá Hướng Dẫn Giao Dịch FAT Toàn Diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến chiến lược nâng cao.
