Cấu Trúc Mạng Lưới và Lợi Ích của Hệ Thống Phân Tán Agon Agent (AGON)

Agon Agent (AGON) được thiết kế như một siêu trí tuệ nhân tạo đa chế độ tận dụng mạng lưới các tác nhân chuyên biệt trên nhiều lĩnh vực. Kiến trúc của AGON đại diện cho một mạng lưới blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mật mã tiên tiến. Khác với các hệ thống tập trung, AGON sử dụng một sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì trên một mảng toàn cầu các nút độc lập và mạng lưới phi tập trung.

Mạng lưới AGON bao gồm một số thành phần cốt lõi:

Lớp đồng thuận

Lớp dữ liệu

Lớp mạng

: Tạo điều kiện giao tiếp giữa các nút. Lớp ứng dụng: Cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApps).

Các loại nút trong hệ sinh thái AGON bao gồm:

Nút đầy đủ

Nút nhẹ

: Chỉ lưu trữ thông tin liên quan, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Nút xác thực: Xác nhận giao dịch và tham gia vào quá trình đồng thuận, có khả năng thông qua giao thức Proof of Stake (PoS) hoặc tương tự, giảm tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì bảo mật mạnh mẽ.

Trong ngữ cảnh của AGON, phân tán đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên toàn mạng lưới toàn cầu, thay vì phụ thuộc vào một cơ quan trung ương. Điều này đạt được thông qua xác minh mật mã và mô hình quản trị dân chủ, đảm bảo rằng không có một thực thể đơn lẻ nào có thể thống trị cấu trúc mạng.

Quyền lực trong mạng lưới AGON được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi mà người nắm giữ token nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó những thay đổi giao thức cần sự chấp thuận của đa số. Các nút xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:

Xác minh giao dịch

Đề xuất khối mới

Tham gia vào các quyết định quản trị

Tài sản stake của họ đóng vai trò là động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động ác ý có thể dẫn đến mất tài sản stake thông qua cơ chế cắt giảm trong mạng lưới phi tập trung.

Cấu trúc phi tập trung của AGON mang lại một số lợi thế đáng kể:

Bảo mật nâng cao

Kháng kiểm duyệt và bất biến

Giảm thiểu điểm lỗi duy nhất

: Mạng hoạt động trên hàng nghìn nút độc lập, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi một số nút gặp sự cố. Minh bạch: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái công khai bất biến, cho phép xác minh độc lập và kiểm toán thời gian thực mà các hệ thống tài chính truyền thống không thể sánh được.

AGON triển khai một số giao thức và công nghệ chính để đảm bảo hoạt động phi tập trung:

Sự chịu lỗi Byzantine

Bằng chứng không kiến thức

: Cho phép giao dịch riêng tư nhưng có thể xác minh. Chữ ký ngưỡng: Phân phối quyền ký để tăng cường bảo mật.

Bảo mật của mạng được hỗ trợ bởi mật mã đường cong elliptic, cung cấp mức độ bảo vệ quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được tối ưu hóa thông qua phân mảnh trên nhiều nút, tăng cường cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô, AGON có thể áp dụng các giải pháp lớp 2 có khả năng xử lý khối lượng giao dịch cao mỗi giây mà không làm tổn hại đến lợi ích của sự phân tán.

Có một số cách để tham gia vào mạng lưới AGON:

Trở thành người xác thực hoặc nhà điều hành nút

Staking

Quản trị cộng đồng

: Các bên liên quan có thể đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức thông qua các diễn đàn và nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng. Tài nguyên giáo dục: AGON cung cấp tài liệu toàn diện và nguồn tài nguyên cộng đồng để giúp người dùng hiểu và tương tác với mạng, khiến việc tham gia trở nên dễ dàng ngay cả đối với những người mới làm quen với công nghệ blockchain và mạng lưới phi tập trung.

