Cấu Trúc Mạng Lưới và Lợi Ích của Hệ Thống Phân Tán Agon Agent (AGON)

Agon Agent (AGON) được thiết kế như một siêu trí tuệ nhân tạo đa chế độ tận dụng mạng lưới các tác nhân chuyên biệt trên nhiều lĩnh vực. Kiến trúc của AGON đại diện cho một mạng lưới blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mật mã tiên tiến. Khác với các hệ thống tập trung, AGON sử dụng một sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì trên một mảng toàn cầu các nút độc lập và mạng lưới phi tập trung.
Mạng lưới AGON bao gồm một số thành phần cốt lõi:
Các loại nút trong hệ sinh thái AGON bao gồm:
Trong ngữ cảnh của AGON, phân tán đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên toàn mạng lưới toàn cầu, thay vì phụ thuộc vào một cơ quan trung ương. Điều này đạt được thông qua xác minh mật mã và mô hình quản trị dân chủ, đảm bảo rằng không có một thực thể đơn lẻ nào có thể thống trị cấu trúc mạng.
Quyền lực trong mạng lưới AGON được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi mà người nắm giữ token nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó những thay đổi giao thức cần sự chấp thuận của đa số. Các nút xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Tài sản stake của họ đóng vai trò là động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động ác ý có thể dẫn đến mất tài sản stake thông qua cơ chế cắt giảm trong mạng lưới phi tập trung.
Cấu trúc phi tập trung của AGON mang lại một số lợi thế đáng kể:
AGON triển khai một số giao thức và công nghệ chính để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Bảo mật của mạng được hỗ trợ bởi mật mã đường cong elliptic, cung cấp mức độ bảo vệ quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được tối ưu hóa thông qua phân mảnh trên nhiều nút, tăng cường cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô, AGON có thể áp dụng các giải pháp lớp 2 có khả năng xử lý khối lượng giao dịch cao mỗi giây mà không làm tổn hại đến lợi ích của sự phân tán.
Có một số cách để tham gia vào mạng lưới AGON:
Kiến trúc phi tập trung của Agon Agent mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên toàn bộ mạng lưới các nút toàn cầu. Để tận dụng tối đa công nghệ sáng tạo này, hãy khám phá Hướng Dẫn Giao Dịch Agon Agent Toàn Diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến chiến lược nâng cao để tham gia vào mạng lưới phi tập trung cách mạng này.
