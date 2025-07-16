Siêu chu kỳ meme coin: Đã kết thúc hay đang chuyển đổi?

Trong thế giới tiền mã hoá, meme coin đã thu hút vô số nhà đầu tư bằng sức hấp dẫn độc đáo và tiềm năng vô hạn. Từ khởi đầu khiêm tốn cho đến mức độ phổ biến rộng rãi ngày nay, meme coin không chỉ chứng kiến bản chất thay đổi nhanh chóng và liên tục, cũng như những biến động theo thời gian của thị trường tiền mã hoá, mà còn dẫn đầu trong việc tạo ra một hiện tượng văn hóa chưa từng có. Khi thị trường tiếp tục phát triển, siêu chu kỳ của meme coin dường như đang chuyển dịch một cách lặng lẽ. Từ giai đoạn vinh quang trên Solana đến sự phát triển của chuỗi BNB, những cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi meme coin ở phía trước?









Solana, nổi tiếng với hiệu suất cao và độ trễ thấp, đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà phát triển và người dùng kể từ khi thành lập, nhờ vào những lợi thế công nghệ độc đáo. Ngoài việc khẳng định vị trí hàng đầu trong số các Layer-1 về mặt kỹ thuật và định giá, Solana cũng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trong không gian meme coin. Trong năm qua, việc phát hành meme coin trên blockchain Solana đã tăng vọt, với các nền tảng như Pump.fun đơn giản hóa quy trình phát hành token, giúp việc tạo và niêm yết meme coin trở nên dễ dàng hơn. Do đó, Solana đã trở thành trung tâm chính cho các đợt ra mắt meme coin, với tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng vọt hơn 600% trong 12 tháng qua.





Trên Solana, meme coin có đủ mọi hình dạng và quy mô, bao gồm mọi thứ từ chó và mèo đến các chủ đề kỳ quặc hơn. Theo dữ liệu từ Coinranking , số lượng meme coin trên Solana đã đạt 1,936, với tổng vốn hóa thị trường là $9.13 tỷ. Những meme coin này không chỉ đa dạng hóa thị trường tiền mã hoá mà còn góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái Solana với nỗ lực từ cộng đồng.





Trong nửa đầu năm 2024, khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên blockchain Solana tiếp tục tăng, vượt qua nhiều blockchain lớn và biến Solana thành một nơi lý tưởng cho giao dịch meme coin. Đáng chú ý, các meme coin phổ biến như *URLS-WIF_USDT* và *URLS-BONK_USDT* đã tăng giá nhanh chóng trong thời gian ngắn, thu hút sự chú ý đáng kể của các nhà đầu tư.









Tuy nhiên, khi thị trường phát triển và ngày càng cạnh tranh, meme coin trên Solana cũng phải đối mặt với một số thách thức. Một mặt, khi các dự án mới tiếp tục xuất hiện, sự chú ý của thị trường trở nên phân mảnh hơn, khiến một số meme coin khó duy trì được mức độ phổ biến. Mặt khác, bản thân mạng lưới Solana thường phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng và tính ổn định, điều này đã phần nào cản trở sự phát triển của hệ sinh thái. Gần đây, cơn sốt meme coin trên Solana đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày của meme coin được niêm yết trên Pump.fun và được giao dịch trên Raydium đã giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất kể từ Giáng sinh năm 2024.









Khi cơn sốt meme coin trên Solana bắt đầu hạ nhiệt, chuỗi BNB nhanh chóng nổi lên như một điểm đến mới cho meme coin. Xu hướng này phần lớn là nhờ vào các chiến lược marketing thông minh của CZ (Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao).





Khi tìm hiểu nguồn gốc của cơn sốt meme coin trên chuỗi BNB hiện tại, trước tiên phải nhắc đến TST. Ban đầu được tạo ra như một token thử nghiệm và hướng dẫn phát hành meme coin trên nền tảng Four.meme, TST nhanh chóng trở thành mục tiêu đầu cơ sau khi địa chỉ hợp đồng của token này vô tình bị rò rỉ. Khi sự chú ý của thị trường tăng lên, TST đã chuyển đổi từ tài sản thử nghiệm ít người biết đến thành một trong những meme coin hot nhất.





Nếu TST là tia lửa châm ngòi cho sự trỗi dậy của chuỗi BNB, thì sự cố "ảnh chó" của CZ chính là chất xúc tác thúc đẩy xu hướng meme coin trên chuỗi lên một tầm cao mới. Chú chó yêu quý của CZ, "Broccoli", đã trở thành tâm điểm của sự cường điệu, và một loạt các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường, háo hức muốn giành lấy một phần trong cơn sốt meme coin mới nhất này.









Bên cạnh nhiều nhà phát triển ẩn danh, việc Bounce Brand tham gia chính thức đã làm tăng thêm sự cường điệu của "Broccoli". Vào tối ngày 13/02, Bounce Brand đã ra mắt một token mới ban đầu là MAL, được đặt theo tên chú chó Belgian Malinois của CZ. Tuy nhiên, sau khi CZ tiết lộ tên thật chú chó của mình, Bounce Brand đã đổi tên token MAL thành BROCCOLI và cung cấp địa chỉ hợp đồng trên chuỗi BNB.





Nhờ vào chiến lược marketing và sự ủng hộ của CZ, số lượng meme coin trên chuỗi BNB đã tăng nhanh chóng, bao gồm nhiều chủ đề và ứng dụng khác nhau. Những meme coin này không chỉ làm thị trường thêm phong phú, mà còn tận dụng sức mạnh của cộng đồng để thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của hệ sinh thái.









Khi thị trường meme coin tiếp tục phát triển, sự cạnh tranh giữa chuỗi BNB và Solana ngày càng trở nên gay gắt. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai blockchain này, chúng ta có thể so sánh các khía cạnh như TPS, khối lượng giao dịch, người dùng hoạt động hàng ngày và số lượng token được tạo ra.





Về TPS (giao dịch mỗi giây), Solana được biết đến với thông lượng cao và độ trễ thấp. Theo dữ liệu của blockchain explorer, TPS lý thuyết tối đa của Solana là 65,500, trong khi TPS cao nhất của chuỗi BNB là khoảng 300-400. Theo dữ liệu rất rõ ràng này, Solana có khả năng kỹ thuật lớn hơn nhiều để hỗ trợ giao dịch nhanh hơn. Với một số lượng lớn meme coin, Solana có thể xử lý khối lượng giao dịch lớn trong thời gian ngắn mà không bị tắc nghẽn. Ngược lại, mặc dù chuỗi BNB không có hiệu suất tốt như Solana về TPS, nhưng vẫn cung cấp tốc độ giao dịch tương đối cao và xử lý giao dịch ổn định do cấu trúc đơn giản hơn.





Về khối lượng giao dịch, mặc dù Solana và chuỗi BNB có khối lượng giao dịch 24 giờ gần như nhau, nhưng lượng người dùng hoạt động của Solana gần gấp ba lần so với chuỗi BNB. Số lượng người dùng hoạt động cao hơn đồng nghĩa nhu cầu giao dịch và tính thanh khoản trên chuỗi cao hơn, điều này rất quan trọng trong việc giao dịch và lan truyền meme coin nhanh chóng. Do đó, Solana vẫn là nền tảng chính cho giao dịch PVP (player-vs-player) meme coin trong một thời gian dài và tích luỹ được một lượng lớn người dùng hoạt động.









Về số lượng token được tạo ra, dữ liệu cho thấy tính đến tháng 02/2025, tổng cộng có 31,162 token được tạo ra trên nền tảng Four.meme, với trung bình 3,947 token mỗi ngày. Trên Pump.fun, tổng cộng có 7,605,186 token được tạo ra, với trung bình 54,368 token mỗi ngày.









Trong cuộc cạnh tranh này, cả chuỗi BNB và Solana đều có những điểm mạnh riêng, vì vậy không dễ để xác định chắc chắn bên nào nổi trội hơn. Solana nổi bật với thông lượng cao và độ trễ thấp, cho thấy tiềm năng đáng kể trong việc xử lý khối lượng giao dịch lớn. Trong khi đó, chuỗi BNB thu hút nhiều nhà đầu tư với quy trình xử lý giao dịch ổn định và hệ sinh thái cộng đồng mạnh mẽ.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.