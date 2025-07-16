Thị trường đang nóng lên: Xu hướng tiếp theo sẽ là gì?

Sau sáu tháng biến động, thị trường tiền mã hoá đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Nhiều dự báo cho thấy giá Bitcoin có thể vượt ngưỡng 100,000 USDT trong những tháng tới. Triển vọng lạc quan này phản ánh sự hồi phục dần trong niềm tin của nhà đầu tư, khi tâm lý thị trường ngày càng tích cực và không khí sôi động từ các đợt tăng giá trước đây đang dần quay lại. Những lĩnh vực và câu chuyện nào sẽ thu hút sự chú ý tiếp theo? Hãy cùng khám phá một số chủ đề và lĩnh vực thịnh hành đang tạo nên sức hút lớn trên thị trường!





Meme coin từ lâu đã chiếm một vị trí nổi bật trong hệ sinh thái tiền mã hoá, với sức hút chủ yếu đến từ chiến lược quảng bá "lan truyền". Thông thường, meme coin phát triển dựa vào sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng, mức độ phổ biến gắn chặt với các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, khái niệm meme cũng đang thay đổi. Nhờ công nghệ AI, meme coin giờ đây có thể tự quảng bá và tương tác thông minh hơn, gia tăng đáng kể sức lan truyền và thu hút trên thị trường. Mô hình mới này không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của meme coin mà còn mở ra nhiều cơ hội tương tác thú vị cho người dùng và nhà đầu tư, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng cho cả thị trường tiền mã hoá.





Hiện nay, sự kết hợp giữa meme và AI đang thu hút sự chú ý rộng rãi. Bittensor (TAO), một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này, tập trung vào việc cung cấp các tiện ích AI và đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Virtuals Protocol, phiên bản AI-agent của Pump.fun, nhằm mục đích cho phép người dùng đồng sở hữu các tác nhân AI trong lĩnh vực trò chơi và giải trí, giới thiệu một mô hình tương tác mới cho thị trường.





Token GOAT (Goatseus Maximus) gần đây đã thu hút sự chú ý đáng kể nhờ sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ AI và meme coin. Được hỗ trợ bởi bot AI Truth Terminal, token này có khả năng tự động tương tác và tự quản lý tài khoản Twitter, tạo nội dung và tăng cường sức hấp dẫn trên thị trường. Kể từ khi ra mắt, vốn hóa thị trường của GOAT đã tăng vọt từ 0 lên 800 triệu USDT chỉ trong vòng một tuần, dẫn đầu thị trường về tăng trưởng và tạo ra làn sóng giao dịch sôi động từ các nhà đầu tư. Hiện tại, $GOAT đã được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như MEXC, nơi người dùng có thể tận hưởng mức phí giao dịch cực thấp khi giao dịch token này.





Ngoài ra, các token liên quan đến nghệ thuật đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Một ví dụ điển hình là token BAN , lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật "quả chuối dán băng keo" ("duct-taped banana") của nghệ sĩ Maurizio Cattelan, được Phó chủ tịch Sotheby's Michael Bouhanna đấu giá. Vào tối ngày 25 tháng 10, $BAN đã thu hút sự chú ý đáng kể, đạt vốn hóa thị trường gần 20 triệu USDT chỉ trong vòng 24 giờ. Phản ứng tích cực từ thị trường khẳng định tiềm năng của việc kết hợp meme AI với nghệ thuật, cho thấy lĩnh vực mới nổi này có khả năng thu hút nhiều sự quan tâm hơn nữa trong tương lai.





Thị trường meme AI có khả năng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ vì một số lý do chính sau:





Ảnh hưởng cộng đồng: Truth Terminal có hơn 100,000 người theo dõi, mỗi tweet đều tạo ra ảnh hưởng ấn tượng, tạo nên hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của các token mới : Các token như : Các token như Fartcoin và Gnon cũng đang tìm cách thâm nhập vào thị trường này. Bất chấp rủi ro và khả năng lừa đảo, hoạt động thị trường của những dự án này đã cho thấy sức hấp dẫn của lĩnh vực.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật và văn hóa: BAN và các token khác làm nổi bật tiềm năng sáng tạo của việc kết hợp meme AI với nghệ thuật và văn hóa, điều này đã thu hút được sự quan tâm của thị trường.





Với những người tham gia trong ngành, các meme coin do AI tạo ra không chỉ mang tính giải trí mà còn thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm và tương tác từ nhà đầu tư, đặt nền tảng cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Khi cả nhà đầu tư truyền thống và thế hệ mới đều ngày càng quan tâm đến meme AI, hệ sinh thái thị trường tiền mã hoá đang có những bước phát triển đáng kể.





Khi tâm lý thị trường cải thiện, Solana đang đón đầu làn sóng meme coin và AI. Nhờ sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Solana và mô hình "phát hành token với một cú nhấp chuột" ("one-click token issuance") được pump.fun ra mắt, giá meme coin đang tăng vọt, với số lượng token và khối lượng giao dịch tăng đều, đưa Solana trở lại tâm điểm của thị trường. Tính đến quý 4 năm 2024, Solana đang tạo ra trung bình 96,010 token mỗi ngày, với khoảng 9,000 token được tạo ra hàng ngày thông qua Pump.fun. Ngoài ra, Solana đang thúc đẩy sự đổi mới trong các giao thức DeFi, chẳng hạn như Jupiter và Kamino Finance, thu hút nhiều dự án và người dùng tham gia.









Fantom, từng là một trong những blockchain nổi bật nhất năm 2021, đang bước vào một cuộc chuyển đổi lớn với việc đổi tên thành Sonic Chain và cập nhật tokenomics, khiến đây trở thành một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất trong quý 4. Sonic Chain hứa hẹn tốc độ giao dịch nhanh hơn (lên đến 10,000 TPS) và khả năng mở rộng đáng kể. Những chất xúc tác chính cho Sonic Chain bao gồm staking thanh khoản được hỗ trợ bởi Pendle và sự ra mắt của các giao thức DeFi hàng đầu như Curve, KyberSwap và Snapshot. Mô hình phí mới trên Sonic cho phép các nhà phát triển hướng tới 90% doanh thu. Để thu hút thêm nhà phát triển, Sonic đã triển khai các chương trình khuyến khích như Sonic & Sodas, Sonic Boom và Sonic University. Với sự trở lại của Andre Cronje, Sonic Chain đang sẵn sàng giành lại thị phần và khẳng định vị thế của mình. Trong quý trước, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Sonic Arcade đã tăng 20%. Trong tương lai, Sonic Chain có kế hoạch triển khai thêm nhiều dự án sáng tạo nhằm nâng cao sức hấp dẫn của hệ sinh thái.









Hội nghị SmartCon, một sự kiện được mong đợi, hiện đang diễn ra tại Hồng Kông. Tiến sĩ Xiao Feng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của HashKey Group, sẽ có bài phát biểu quan trọng trên Main Stage, tập trung vào vai trò của các stablecoin được quản lý trong mạng lưới thanh toán toàn cầu mới. Là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực Web3, sự chú trọng của Tiến sĩ Xiao vào các vấn đề thanh toán cho thấy tiềm năng to lớn và khả năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai của ngành thanh toán Web3 .





PayFi đề cập đến các phương thức thanh toán dựa trên blockchain sử dụng tiền mã hoá, đại diện cho một sự đổi mới quan trọng trong công nghệ tài chính. Không giống như các hệ thống thanh toán truyền thống, PayFi không dựa vào các tổ chức tài chính tập trung như ngân hàng, công ty thẻ tín dụng (như Visa) hoặc nhà xử lý thanh toán (như PayPal) để xác minh, thanh toán bù trừ và giải quyết giao dịch. Thay vào đó, PayFi cho phép chuyển giá trị trực tiếp giữa người dùng thông qua một mạng lưới phi tập trung. Giải pháp này hiệu quả và minh bạch hơn các hệ thống thanh toán truyền thống, cung cấp giao dịch nhanh hơn và quyền tự chủ tài chính lớn hơn cho người dùng, đánh dấu một bước tiến trong đổi mới công nghệ tài chính.





Là hai giao thức DeFi chính, Aave và Uniswap đang tích cực triển khai các chiến lược để hồi sinh. Doanh thu giao thức của Aave đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 50 triệu USDT cho đến nay, trở thành giao thức cho vay có thu nhập cao nhất. Ngoài ra, stablecoin gốc GHO của Aave hiện có nguồn cung lưu hành là 160 triệu USDT, trong khi tổng giá trị bị khóa (TVL) trong ETH đã tăng đều lên 5.1 triệu ETH (hơn 11 tỷ USDT), gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Grayscale gần đây cũng đã công bố việc ra mắt Aave Trust, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với GHO.





Trong khi đó, Uniswap gần đây đã công bố ra mắt blockchain Unichain do công ty tự phát triển, nhằm thúc đẩy quá trình di chuyển thanh khoản quy mô lớn và giảm phí gas cho người dùng khoảng 95%. Dự án này cũng có khả năng giới thiệu cơ chế staking mới và mô hình chia sẻ doanh thu, dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu đối với token UNI. Hiện tại, số lượng ví nắm giữ UNI đã vượt quá 400,000. Sự hồi sinh của DeFi 1.0 có thể định hình lại động lực của stablecoin và thay đổi bối cảnh thị trường cho các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).





Trong những năm gần đây, thị trường tiền mã hóa đã trải qua nhiều thách thức, bao gồm các vụ lừa đảo Ponzi và các sự cố lớn, kéo dài giai đoạn thị trường giảm giá. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường thay đổi, các câu chuyện và lĩnh vực mới đang nổi lên, sự gia tăng của các meme AI, sự trỗi dậy của Solana, sự phát triển của PayFi và sự trở lại của DeFi đều mang đến những cơ hội mới cho thị trường. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong các lĩnh vực này để nắm bắt các cơ hội lợi nhuận tiềm năng.



