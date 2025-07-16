Tác động của nâng cấp Cancun









Mọi nâng cấp Ethereum đều được đặt tên theo địa điểm của Hội nghị các nhà phát triển Ethereum. Các nâng cấp trước đây bao gồm nâng cấp London, nâng cấp Berlin và nâng cấp Thượng Hải. Lần này, bản nâng cấp Ethereum được đặt theo tên của thành phố du lịch ven biển Cancun của Mexico. Nâng cấp Cancun của Ethereum còn được gọi là Cancun-Deneb hoặc Dencun. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử nâng cấp Ethereum, vui lòng tham khảo "Đánh giá nhanh lộ trình nâng cấp trong quá khứ của Ethereum"





Mục đích của việc nâng cấp Cancun nhằm giải quyết nhu cầu mở rộng của Ethereum, đồng thời giảm chi phí giao dịch trên mạng Layer 2 và cải thiện hiệu quả giao dịch. Bản nâng cấp Cancun này dựa trên một số Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP), bao gồm EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 và EIP-6475, trong đó EIP-4844 là trọng tâm của bản nâng cấp này. Để biết thêm chi tiết về các đề xuất nâng cấp và các giải thích liên quan đến khả năng mở rộng, bạn có thể tham khảo "Cancun Upgrade: Chương mới về khả năng mở rộng của Ethereum"









Bản nâng cấp Cancun dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 13/03/2024. Ngày này được xác định sau khi triển khai thành công tất cả các mạng thử nghiệm Ethereum (Bao gồm Goerli, Sepolia và Holesky), cho thấy mạng chính Ethereum đã sẵn sàng để nâng cấp.





Trước khi ra mắt mạng chính, việc kiểm tra và xác minh toàn diện các tính năng được nâng cấp có thể được tiến hành trên các mạng thử nghiệm khác nhau để đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự ổn định của mạng trước khi khởi chạy mạng chính. Nếu phát hiện thấy bất kỳ lỗ hổng hoặc vấn đề nào trong quá trình thử nghiệm, thời gian ra mắt cuối cùng có thể được điều chỉnh cho phù hợp.













Bản nâng cấp Cancun áp dụng giải pháp khả năng mở rộng mới có tên Danksharding, giúp nâng cao đáng kể khả năng xử lý giao dịch và khả năng mở rộng của mạng.









Sau khi nâng cấp Cancun, phí gas cho việc xuất dữ liệu Layer 2 lên mạng chính Ethereum sẽ giảm. Đặc biệt đối với các giải pháp dựa trên Rollup, phí gas để xuất dữ liệu lên mạng chính sẽ giảm xuống dưới một phần nghìn chi phí hiện tại.









Các đặc điểm như phí gas thấp và TPS cao sẽ tiếp tục giải phóng tiềm năng của mạng Layer 2, tạo ra nhiều ứng dụng hơn, chẳng hạn như các game có nhu cầu giao dịch tần suất cao. Người dùng sẽ không còn lo lắng về phí giao dịch và độ hiệu quả trong khi tận hưởng hệ sinh thái phong phú hơn trên mạng Layer 2.









Bản nâng cấp Cancun sẽ nâng cao đáng kể tiện ích của Ethereum, củng cố vị trí “Vua của các chuỗi công khai”. Đồng thời, bản nâng cấp cũng sẽ mang lại lợi ích cho các giao thức Layer 2 và hệ sinh thái của chúng. Hệ sinh thái OP sẽ trở nên đa dạng hơn và hệ sinh thái ZK sẽ trở nên khả dụng hơn do tính sẵn có của dữ liệu được nâng cao.





Nâng cấp Cancun có thể có tác động tích cực đến nhận thức của thị trường về Ethereum, điều này sẽ giúp thu hút nhà đầu tư vào ETH. Ngoài ra, các token liên quan đến Layer 2 cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ lần nâng cấp này, chẳng hạn như OP và ARB, trở thành những lựa chọn được các nhà đầu tư cân nhắc.





