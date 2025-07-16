Meme coin hot nhất năm 2024





Meme coin là một loại tiền mã hoá, được đặt tên theo "meme" hoặc hiện tượng văn hóa Internet mô tả sự lan truyền nhanh chóng của hình ảnh, video hoặc khái niệm phổ biến trên mạng.





Meme coin có vai trò là công cụ giải trí và xã hội, nhận được sự quan tâm khi tạo ra các tài sản tiền mã hoá thú vị. Giá trị của coin này thường xuất phát từ sự đồng thuận của cộng đồng và nhu cầu thị trường, hơn là các chỉ số tài chính truyền thống.





Từ Dogecoin (DOGE) ban đầu cho đến một loạt tiền mã hoá có chủ đề động vật tiếp theo, sau đó là sự xuất hiện liên tục của các meme coin ngày nay, chúng ta có thể phân loại meme coin tổng quan như sau:





1.1 Loại IP hình ảnh nổi tiếng: Được đại diện bởi Dogecoin (DOGE) và PEPE, đây là những token mã hóa hình ảnh được phổ biến sớm trên Internet. Cả DOGE và PEPE đều có nguồn gốc từ các token meme được lan truyền rộng rãi. LADYS là một meme coin nổi tiếng trong bộ NFT Milady.





1.2 Loại hiệu ứng người nổi tiếng: Đây là token meme được đặt tên theo những thứ liên quan đến người nổi tiếng (Chẳng hạn như thú cưng). Ví dụ, MAGA được đặt tên theo khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của Trump, FLOKI được đặt theo tên chú chó cưng của Musk, v.v.





1.3 Loại Inscription: Được đại diện bởi SATS và RATS, loại này có phương thức phát hành khác so với các loại meme coin khác. SATS bày tỏ lòng kính trọng đối với Satoshi Nakamoto và Bitcoin, trong khi RATS châm biếm những hành vi gian lận trong thế giới tiền mã hoá.









Nhiều token meme hiện đang thu hút sự chú ý trên thị trường. Sau đây, MEXC sẽ chọn và giới thiệu một số token meme đã được ra mắt hoặc trở nên phổ biến vào giữa năm 2024 này.









BOME, viết tắt của BOOK OF MEME, được tạo ra bởi nghệ sĩ sáng tạo ảnh Pepe Meme tên Darkfarm. BOOK OF MEME là kho lưu trữ vĩnh viễn các meme và cũng sẽ mở rộng thêm nhiều tính năng tạo meme.





Cơ chế pre-sale của BOME rất đơn giản: Người dùng gửi SOL đến địa chỉ Solana do Darkfarm cung cấp và tất cả những người tham gia pre-sale đều được phân bổ token BOME dựa trên tỷ lệ SOL đã gửi. Đợt pre-sale đã thành công vượt mong đợi, thu về tổng cộng hơn 10,000 SOL.





Sau đó, Darkfarm đã thêm tất cả SOL huy động được vào nhóm thanh khoản, với giá BOME ban đầu được đặt là 0.000496 USDT. BOME đã bắt đầu một đợt tăng giá vượt trội, với giá tăng 50 lần chỉ trong một ngày và tổng khối lượng giao dịch đạt 230 triệu USDT.





Token BOME bắt đầu pre-sale vào ngày 12 tháng 3 và được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu chỉ trong vòng ba ngày, lập kỷ lục về tốc độ niêm yết nhanh nhất. Vốn hóa thị trường của BOME vượt 1.5 tỷ USDT. Tính đến thời điểm hiện tại, giá token BOME đã giảm trở lại mức 0.017 USDT.













Ảnh hưởng bởi hiệu ứng tài sản từ BOME, Slerf đã công bố gây quỹ vào ngày 17 tháng 3, với số tiền gây quỹ vượt hơn 50,000 SOL trong vòng 13 giờ.





Vào ngày 18 tháng 3, người sáng lập SLERF đã đăng tweet thông báo do lỗi vận hành của dự án, họ đã phá hủy LP và token dự trữ airdrop, do đó không thể hoàn trả 10 triệu USDT cho người dùng tham gia pre-sale.





Sai lầm này đã không dẫn đến sự kiện thảm khốc như dự đoán. Người dùng xem đó là “hành vi phi tập trung”, gây ra cơn sốt mua token. Giá token sau đó đã tăng vọt, phá vỡ kỷ lục do BOME thiết lập khi đạt mức vốn hóa thị trường hơn một tỷ trong vòng 9 giờ và SLERF đã đạt được điều này chỉ sau 30 phút, trở thành vị vua meme mới.





Trước đây, giá của SLERF đã đạt đỉnh 1.6 USDT và giá hiện tại là 0.47 USDT.













Token MAGA (TRUMP) được tạo vào tháng 8 năm 2023 với tên được viết tắt từ khẩu hiệu tranh cử tổng thống của Donald Trump “Make America Great Again”. Sau khi được tạo ra và ra mắt, ban đầu token thiếu sự sôi động trên thị trường và nhận được rất ít sự chú ý.





Tuy nhiên, khi Trump tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024, mức độ phổ biến của token MAGA dần tăng lên. Vào cuối tháng 2, sau khi Trump được đề cử làm ứng cử viên tổng thống, cả mức độ phổ biến và giá của token đều đạt mức cao mới.





Hiện tại, khi sức nóng đã giảm bớt, giá của token MAGA cũng đã chứng kiến một đợt giảm tương ứng. Sự biến động của token MAGA có mối tương quan chặt chẽ với tin tức về Trump. Không khó để suy ra nếu Trump thắng cử trong tương lai, giá MAGA cũng có thể tăng theo.













Với sự xuất hiện liên tiếp của các token meme rất phổ biến trên mạng Solana, các mạng khác đang cố gắng làm theo, hy vọng sẽ đạt được một làn sóng quan tâm và tiếp cận. DEGEN là token meme đã đạt được thành công trên mạng BASE.





DEGEN có nguồn gốc từ cộng đồng Farcaster và là một dự án meme hướng đến cộng đồng. Sự phân bổ công bằng, bầu không khí bình dân, động lực phát triển cộng đồng từ cấp cơ sở và việc xây dựng và vận hành tổ chức DAO không chính thức đã thu hút một lượng lớn người dùng quan tâm và tham gia.





Gần đây, khi cơn sốt meme đã chuyển từ mạng Solana sang mạng BASE, dự án Degen đã công bố ra mắt chuỗi Degen Chain Layer3 chi phí thấp. DEGEN đóng vai trò là token gas gốc của mạng. Sau khi tin tức được lan truyền, giá DEGEN đã tăng hơn 37% trong 24 giờ, sau đó tiếp tục tăng và đạt mức giá cao mới.





Theo dữ liệu trên chuỗi, DEGEN đã đạt mức giá cao nhất là 0.065 USDT và giá hiện tại đã giảm xuống 0.04 USDT.













Dogwifhat (WIF) có hình ảnh đặc trưng là Shiba Inu đội chiếc mũ len màu hồng. Dự án lặng lẽ ra mắt trên mạng Solana vào tháng 11 năm 2023 mà không có bất kỳ chương trình quảng bá nào. Vào cuối tháng 12, chịu ảnh hưởng từ xu hướng tăng chung của mạng Solana, giá của WIF đã tăng lên một chút, thu hút một mức độ chú ý nhất định. Quảng cáo chính thức lần đầu tiên xuất hiện với hình ảnh meme Shiba Inu đội chiếc mũ len màu hồng.





Vào ngày 11 tháng 1, một giao dịch nhầm lẫn đã xảy ra với WIF, trong đó SOL trị giá 7.7 triệu USDT được sử dụng để mua token WIF, vào thời điểm đó có thanh khoản chỉ trị giá 2.7 triệu USDT, khiến giá WIF ngay lập tức tăng vọt lên 3.99 USDT. Một tuần sau, Binance công bố niêm yết giao dịch WIF Futures. Sau đó, Backpack đã công bố niêm yết giao dịch WIF Spot.





Vào ngày 1 tháng 3, Robinhood thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường khi niêm yết WIF, dẫn đến giá WIF tăng nhanh chóng, vượt qua mức 1 USDT. Điều này đánh dấu token meme loại chó đầu tiên vượt qua mức 1 USDT.





Vào ngày 2 tháng 3, Arthur Hayes, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền mã hoá BitMEX, đã đăng tweet về sự lạc quan dành cho WIF. Kết quả là giá của WIF ngay lập tức vượt qua mức 2 USDT. Giá cao nhất của token WIF đạt 4.88 USDT và hiện đã giảm về khoảng 4.05 USDT.





WIF có tổng nguồn cung là 998.9 triệu token, không có các phương thức phổ biến như stake hoặc đốt, đồng thời không có kế hoạch cho triển vọng dự án. Token hoàn toàn phục vụ như một khoản đầu tư với các thuộc tính giá trị. Hoạt động chính thức cũng rất giản dị, chủ yếu tập trung vào việc lan truyền hình ảnh meme về chú chó Shiba Inu đội chiếc mũ len màu hồng. Loại dự án này mang nhiều giá trị cảm xúc hơn trong khoản đầu tư của người dùng.













WEN là token meme của Jupiter, nền tảng tổng hợp Solana DeFi, với các thuộc tính bắt nguồn từ mong muốn và dự đoán của cộng đồng về các đợt airdrop tiềm năng.





Meow, một trong những người đồng sáng lập dự án Jupiter, thường xuyên nhận được câu hỏi từ cộng đồng về "Wen Token" và "Wen airdrop", khiến anh phải trả lời bằng một bài thơ. Bài thơ này được đúc dưới dạng NFT và chia thành 1 nghìn tỷ mảnh, hiện đang lưu hành dưới dạng token WEN.





Tương tự như WIF, token WEN chủ yếu mang giá trị cảm xúc của người dùng khi đầu tư mà không có kế hoạch hoặc lộ trình phát triển dự án. Sự khác biệt nằm ở sự đổi mới của WEN, trở thành token cộng đồng đầu tiên được tạo từ các NFT phân mảnh, khiến nó trở thành NFT đầu tiên tuân thủ tiêu chuẩn WNS NFT.













