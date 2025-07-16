Đợt "Halving" thứ tư đang đến gần. Điều này có thể mở ra những lợi ích lớn cho Bitcoin









Cơ chế halving là một cơ chế hoạt động tương đối phổ biến của tiền điện tử, không chỉ với Bitcoin mà còn ở Ethereum quen thuộc;





Lý do cơ bản cho sự tồn tại của cơ chế này là các loại tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, được tạo ra bởi "thiết bị đào" được sử dụng như một công cụ ảo để đào vào hang kỹ thuật số của Bitcoin và sau đó thu được Bitcoin. Trong quá trình này, các "thợ đào" Bitcoin nhận được một lượng Bitcoin nhất định dưới dạng phần thưởng bằng cách thêm các "block" làm chi phí, do đó nhận được khoản đền bù kinh tế;





Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất Bitcoin, cứ sau 210,000 block được khai thác (khoảng bốn năm một lần), phần thưởng mà các "thợ đào" nhận được sẽ giảm đi một nửa. Việc giảm một nửa bắt đầu từ 50 BTC, số tiền này sẽ được chia đôi một cách tuần tự;





Do đó, từ góc nhìn của thị trường Bitcoin đơn nhất, với tiền đề là nhu cầu về Bitcoin không thay đổi, "nguồn cung" Bitcoin trên thị trường sẽ giảm đáng kể và điều này có thể dẫn đến một bước đột phá mới về giá của Bitcoin. Và lúc đó, các loại tiền điện tử khác sử dụng Bitcoin làm chuẩn hoặc dự trữ của chúng sử dụng Bitcoin làm tỷ lệ trọng lượng chính, cũng sẽ tăng lên.













Đợt Bitcoin Halving đầu tiên diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2012. Sau khi nhóm 210,000 block đầu tiên được khai thác, đợt halving bắt đầu. Phần thưởng cho mỗi block đã giảm từ 50 BTC xuống 25 BTC.





Trước khi bắt đầu đợt halving, Bitcoin được bán ở mức 12 USD cho mỗi Bitcoin và trong vòng chưa đầy ba tháng, giá Bitcoin đã tăng gấp đôi.









Hai tháng sau, được rao bán trên thị trường với giá hơn 225 USD.













Đợt Halving thứ hai xảy ra khi 420,000 block được khai thác. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2016, những người khai thác Bitcoin đã được thưởng 12.5 BTC cho mỗi block.





Vào ngày 10 tháng 7 năm 2016, Bitcoin đã được bán với giá khoảng 665 USD và trong vòng một năm, giá đã tăng vọt lên 2,973 USD.













Đợt Bitcoin Halving năm 2020 diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Sau khi nhóm thứ ba gồm 210,000 block được khai thác, phần thưởng của thợ đào lại bị giảm một nửa xuống còn 6.25 BTC mỗi block. Trong vòng một năm, giá bán Bitcoin tăng vọt lên 65,145 USD.

















Đối với MEXCer, đây là cơ hội đầu tư bốn năm mới có một lần. Bắt đầu từ cơ chế Halving thứ tư, tốc độ cung cấp thị trường của Bitcoin đã chậm lại. Trong điều kiện nhu cầu về Bitcoin không thay đổi, lượng cung giảm, điều này có tác động rất lớn đến giá Bitcoin, nhưng sự thay đổi về giá sẽ không nhất thiết dẫn đến phản ứng nhanh chóng khi halving bắt đầu. Theo dữ liệu trước đây, việc tăng giá do cơ chế halving mang lại là lâu dài và không nhất thiết là đơn phương.








