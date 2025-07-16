Cuối cùng, làn sóng ETF cũng đã đến với Solana!





Gần đây, thị trường quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-traded fund - ETF) liên quan đến tiền mã hóa đã trở nên sôi động một cách đặc biệt, với hàng loạt tin tức nóng bỏng thu hút sự chú ý rộng rãi và khơi dậy những cuộc tranh luận sôi nổi.





Dữ liệu mới nhất cho thấy BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã mở rộng danh mục tài sản của mình và trở thành công ty sở hữu nhiều quỹ ETF tiền mã hóa nhất. Theo dữ liệu từ Coinglass, quy mô quản lý tài sản IBIT của BlackRock đã đạt 17.243 tỷ USD, đứng đầu trong số 11 sản phẩm Bitcoin Spot ETF.





Kể từ ngày 23/07, sau khi SEC Hoa Kỳ phê duyệt quỹ Ethereum Spot ETF đầu tiên, thế giới tiền mã hoá đã đạt được một cột mốc quan trọng, và tâm lý lạc quan đã trở lại trên thị trường. Theo dữ liệu mới nhất từ Farside Investors, các quỹ Ethereum Spot ETF đã thu hút hơn 2 tỷ USD trong bốn tuần qua, chưa kể đến dòng tiền gần 2.5 tỷ USD được rút ra từ quỹ ETHE của Grayscale.





Theo Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cao cấp của Bloomberg, tính từ đầu năm đến nay dòng tiền vào các quỹ ETF toàn cầu đã đạt 911 tỷ USD. Trong đó, các quỹ ETF tài sản tiền mã hoá Spot được giao dịch tại Hoa Kỳ đã đóng góp 17 tỷ USD, chiếm gần 2% tổng số toàn cầu.





Quay trở lại với chủ đề về các quỹ ETF, việc phê duyệt quỹ Ethereum Spot ETF được cho là một cột mốc quan trọng trong lịch sử tiền mã hoá.





Việc ra mắt thành công quỹ Ethereum Spot ETF không chỉ giúp các nhà đầu tư có môi trường thuận lợi và tuân thủ để tham gia thị trường Ethereum, mà còn thu hút sự quan tâm và công nhận rộng rãi đối với các quỹ ETF tiền mã hoá trên toàn cầu. Điều này đã đẩy nhanh đáng kể quá trình nộp đơn và phê duyệt các quỹ ETF tiền mã hoá Spot khác, như Solana Spot ETF.









Solana Spot ETF, hay còn gọi là Solana Exchange-Traded Fund, là một công cụ đầu tư theo dõi giá trị của Solana (SOL). Quỹ này cho phép nhà đầu tư đầu tư gián tiếp vào Solana bằng cách mua cổ phiếu của ETF mà không cần phải trực tiếp nắm giữ và quản lý tiền mã hoá. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rào cản và rủi ro khi đầu tư vào tiền mã hoá, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp cận vào thị trường.









Vào ngày 08/08/2024, Ủy ban chứng khoán Brazil đã chính thức phê duyệt Solana Spot ETF đầu tiên trên thế giới, do QR Asset phát hành và Vortx quản lý, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố uy tín và tính hợp pháp của Solana trên các thị trường tài chính truyền thống. Tiếp đó, vào ngày 21/08, Brazil lại phê duyệt quỹ Solana Spot ETF thứ hai, do Hashdex ra mắt hợp tác với ngân hàng đầu tư địa phương BTG Pactual.





Mặc dù Solana Spot ETF đã tạo ra bước đột phá tại Brazil, nhưng việc phê duyệt tại thị trường Hoa Kỳ vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Vào 06/2024, các tập đoàn quản lý tài sản lớn như VanEck và 21Shares đã nộp đơn S-1 lên Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt cho quỹ Solana Spot ETF. Đến ngày 08/07/2024, sàn giao dịch quyền chọn Chicago, đã thay mặt cho VanEck và 21Shares và nộp hồ sơ 19b-4 lên SEC.





Trong quá trình phê duyệt, Solana Spot ETF đã vấp phải những rào cản pháp lý. Eric Balchunas tiết lộ rằng Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã từ chối các hồ sơ 19b-4 cho hai quỹ Solana Spot ETF tiềm năng do sàn giao dịch quyền chọn Chicago nộp, dẫn đến việc quá trình phê duyệt bị gián đoạn.









Các nhà phân tích trong ngành cho rằng việc phê duyệt Solana Spot ETF tại Hoa Kỳ phần lớn phụ thuộc vào các yếu tố chính trị. Nếu cựu Tổng thống Donald Trump - Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, khả năng phê duyệt có thể sẽ tăng cao.





Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn là suy đoán, và hạn chót cho Solana Spot ETF là giữa tháng 03/2025. Hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.









Với những nhượng bộ của SEC đối với Ethereum vào đầu năm nay, thị trường đang đồn đoán liệu cơ quan này có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự với Solana. Vậy, nếu Solana Spot ETF được phê duyệt, tác động đối với thị trường sẽ ra sao?





Việc ra mắt Solana Spot ETF sẽ thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư và tổ chức truyền thống đến Solana và hệ sinh thái của nó, điều này thể mang đến dòng vốn lớn chảy vào.





Theo đánh giá chuyên sâu mới nhất từ GSR, dòng vốn dự kiến cho Solana Spot ETF cho thấy sự khác biệt đáng kể so với Bitcoin dưới các điều kiện thị trường khác nhau - Suy giảm, cơ bản và lý tưởng. Trong thị trường giảm, tỷ lệ dự kiến sẽ là 2%, trong khi ở các thị trường cơ bản và lý tưởng, tỷ lệ này có thể tăng lên lần lượt là 5% và 14%.





Báo cáo lạc quan dự báo trong thị trường giảm, giá Solana (SOL) có thể tăng khoảng 1.4 lần. Ở thị trường cơ bản ổn định, tiềm năng tăng trưởng có thể đạt 3.4 lần, và trong thị trường lý tưởng, SOL có thể tăng tới 8.9 lần.













Theo dữ liệu công khai, hệ sinh thái Solana đang cho thấy sự phát triển đáng kể. Chỉ sau bốn năm kể từ khi ra mắt Mainnet, hệ sinh thái này đã mở rộng nhanh chóng, tập hợp hơn 700 ứng dụng phi tập trung (dApps).









Tờ Wall Street đã từng nói: "Mua tin đồn, bán tin tức". Câu nói này xuất sắc tóm gọn nghệ thuật nắm bắt cơ hội thị trường và điều chỉnh chiến lược - Hành động quyết đoán khi tin đồn xuất hiện và sau đó điều chỉnh vị thế để chốt lời khi tin đồn trở thành sự thật.





Khi tham gia hệ sinh thái Solana trên MEXC, người dùng có thể linh hoạt áp dụng chiến lược này. Với hơn 80 dự án token được tích hợp sâu trong hệ sinh thái Solana, MEXC không chỉ cung cấp các cặp giao dịch SOL Spot mà còn hỗ trợ giao dịch các token khác như CHAT, GOL, và SOLAMA. Nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và tận dụng cơ hội theo thời gian thực. Hơn nữa, với mức phí giao dịch cực thấp, MEXC giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận. Hãy bước vào thiên đường giao dịch với phí giao dịch cực thấp trên MEXC, biến mỗi giao dịch trở thành công cụ gia tăng lợi nhuận! Tham gia MEXC ngay để mở khóa tiềm năng giao dịch vô hạn và tăng trưởng tài sản vượt bậc!





Nếu bạn yêu thích giao dịch Futures, bạn có thể thu lợi nhuận từ biến động giá. MEXC Futures từ lâu đã nổi tiếng với "Thanh khoản hàng đầu thế giới", mang đến tốc độ giao dịch nhanh hơn, chênh lệch thấp hơn và độ ổn định cao hơn. Với SOL USDT Futures, khối lượng giao dịch trong phạm vi giá 0.05% (5 bps) vượt xa các đối thủ cạnh tranh.





Dù kết quả của việc đăng ký phê duyệt Solana Spot ETF như thế nào, xu hướng tích hợp của ngành tiền mã hoá vào hệ thống tài chính chính thống là không thể ngăn cản. Năm 2024 có thể được nhớ đến như một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự thâm nhập sâu rộng của tiền mã hoá vào lĩnh vực tài chính toàn cầu.



