Tác động kết hợp từ "Dự luật lớn và đẹp" của Nhà Trắng, sự trở lại của thuế quan và sắc lệnh hành pháp về tiền mã hoá

Vào tháng 07/2025, ba chính sách trọng yếu của Mỹ đang tiến triển gần như đồng thời: đề xuất ngân sách "Dự luật lớn và đẹp" dự kiến sẽ được hoàn tất, thoả thuận tạm ngừng áp thuế đối ứng sắp kết thúc, và sắc lệnh hành pháp về tiền mã hoá bước vào giai đoạn triển khai. Dù ba chính sách này có vẻ thuộc các lĩnh vực khác nhau - tài khoá, thương mại và công nghệ - nhưng thực chất lại gắn bó chặt chẽ, tạo thành một tín hiệu đa chiều đối với ngành tiền mã hoá, báo hiệu những biến chuyển sâu sắc sắp tới.





Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang cực kỳ nhạy cảm, tài sản tiền mã hoá - với vai trò là lực lượng tài chính mới - đang đứng trước ngã rẽ. Tác động tổng hợp của ba chính sách nói trên nhiều khả năng sẽ kích hoạt một đợt định giá lại quan trọng đối với tài sản tiền mã hoá. Đây không chỉ là những biến động giá ngắn hạn, mà là sự tái định hình câu chuyện cốt lõi của ngành. Câu chuyện cũ về chủ nghĩa lý tưởng công nghệ và phi tập trung đang dần phai mờ, nhường chỗ cho các câu chuyện mới xoay quanh quy định pháp lý, sự giám sát của chủ quyền quốc gia và những thay đổi trong trật tự tài chính toàn cầu.









Trong nửa đầu năm 2025, kế hoạch ngân sách " Dự luật lớn và đẹp " của Mỹ đã được thúc đẩy một cách đầy khó khăn trong bối cảnh tranh luận gay gắt. Kế hoạch này đề xuất cắt giảm thuế trị giá $4 nghìn tỷ trong thập kỷ tới, được bù đắp bằng ít nhất $1.5 nghìn tỷ cắt giảm chi tiêu liên bang - một bước chuyển mình toàn diện trong lịch sử tài chính Mỹ. Cốt lõi của kế hoạch là các khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ vào hạ tầng, quốc phòng, đổi mới công nghệ và phát triển AI, nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và năng lực cạnh tranh.





Mặc dù tiền mã hoá không phải trọng tâm chính của dự luật, nhưng lần đầu tiên được đề cập rõ ràng: chính phủ cam kết hỗ trợ hạ tầng blockchain và củng cố khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số. Điều này đánh dấu bước chuyển dần của tiền mã hoá từ "vùng xám" sang khung quy định chính thức.





Dù ngân sách không trực tiếp cung cấp ưu đãi thuế cho thị trường tiền mã hoá, tác động gián tiếp lại rất đáng kể. Một mặt, việc mở rộng tài khoá có thể làm giảm niềm tin vào tiền fiat truyền thống, khiến nhà đầu tư có xu hướng phân bổ nhiều hơn vào "tài sản phi chủ quyền" như Bitcoin để phòng ngừa lạm phát và rủi ro hệ thống. Mặt khác, cắt giảm thuế lại kích thích nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đối với tiền mã hoá, nhất là khi một số dự án tuân thủ bắt đầu nhận được hỗ trợ từ chính phủ hoặc được xếp vào nhóm đầu tư công nghệ.





Đáng chú ý, sự hỗ trợ quy mô lớn của dự luật đối với AI cũng có khả năng thúc đẩy mạnh các dự án "AI + Web3". Với các ưu đãi chính sách liên ngành, các dự án trên chuỗi kết hợp giữa độ tinh vi công nghệ và tuân thủ quy định có thể trở thành mục tiêu chính của dòng vốn tổ chức trong chu kỳ tiếp theo.









Ngày 09/07, thoả thuận tạm ngừng áp thuế đối ứng giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn tại châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) hết hiệu lực . Dù Nhà Trắng đã ngay lập tức gia hạn đến ngày 01/08 để đàm phán lần cuối, thị trường đã bắt đầu định giá trước "cú sốc thương mại" sắp tới.





Việc áp thuế trở lại sẽ tác động sâu rộng đến mô hình thương mại toàn cầu và các cấu trúc chênh lệch giá trên chuỗi trong ngành tiền mã hoá. Giao dịch chênh lệch giá liên chuỗi và liên nền tảng sẽ dựa trên sự chênh lệch giá giữa các mạng lưới và dòng vốn luân chuyển tự do toàn cầu.





Nếu thuế quan được áp dụng trở lại, các mô hình chênh lệch giá được tinh chỉnh kỹ lưỡng này sẽ bị gián đoạn. Ví dụ, dòng vốn tiền mã hoá neo theo đô la (USDT, USDC ) chảy vào châu Á có thể bị hạn chế, ảnh hưởng đến nhu cầu thanh khoản tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Đồng thời, các nhà sản xuất máy đào tại Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với chi phí cao hơn, làm tăng chi phí triển khai tỷ lệ hash mới và có thể đe dọa sự ổn định của các dự án PoW. Rộng hơn, đây có thể là hồi kết của kỷ nguyên chênh lệch giá đa chặng toàn cầu trong lĩnh vực tiền mã hoá. Các dự án DeFi xây dựng dựa trên khai thác chênh lệch địa lý sẽ phải đối mặt với áp lực định giá lại, trong khi các sàn giao dịch tuân thủ trong nước, mạng lưới thanh toán và hệ thống thanh toán trên chuỗi có thể giành được vị thế chính sách ổn định hơn.









Vào tháng 03/2025, Nhà Trắng đã ban hành một sắc lệnh mang tên " Thiết lập dự trữ Bitcoin chiến lược và kho tài sản kỹ thuật số Hoa Kỳ ". Sắc lệnh yêu cầu Bộ Tài chính, Thương mại, Năng lượng và các cơ quan liên bang khác phải hoàn thành việc rà soát tài sản, lập kế hoạch dự trữ, xây dựng giao diện quản lý và chuẩn bị hạ tầng trong vòng 60 ngày.





Giờ đây, sắc lệnh đang bước vào giai đoạn triển khai cuối cùng, với một quyết định then chốt sẽ được đưa ra trong tháng này: liệu Mỹ có chính thức áp dụng mô hình "tiền mã hoá do nhà nước nắm giữ" hay không. Cách tiếp cận này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ trực tiếp nắm giữ một lượng nhất định Bitcoin và các tài sản tiền mã hoá khác trong dự trữ quốc gia.





Về mặt chiến lược, đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ chính thức công nhận giá trị của Bitcoin và các tài sản tiền mã hoá khác như tài sản chiến lược, đồng thời cam kết thực hiện mô hình "dự trữ phi lưu ký": tức tự nắm giữ khoá riêng tư hoặc địa chỉ đa chữ ký thay vì phụ thuộc vào các sàn giao dịch. Dưới mô hình này, hoạt động quản lý tài sản tiền mã hoá của Mỹ sẽ trở nên minh bạch hơn và có thể kiểm toán trực tiếp trên chuỗi, qua đó mở ra một hình mẫu mới cho việc "nắm giữ Bitcoin" cấp quốc gia. Đặc biệt hơn nữa, sắc lệnh đề xuất hệ thống whitelist cho tài sản kỹ thuật số: chỉ những dự án được phê duyệt mới được đưa vào dự trữ liên bang hoặc hệ sinh thái thanh toán. Điều này sẽ trao cho các token tuân thủ một sự hậu thuẫn cấp chính phủ, giúp tăng vốn hoá và tính thanh khoản. Ngược lại, các coin ẩn danh, dự án không có pháp nhân thực, hoặc thiếu kiểm toán sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi thị trường hoặc huỷ niêm yết.









Ba chính sách này không chỉ là những biến động vĩ mô mang tính nền tảng, mà còn là chất xúc tác trực tiếp cho việc tái định giá hệ thống của các tài sản tiền mã hoá.





Sự kiện Tác động đến ngành Biến động ngắn hạn Cơ hội trung/dài hạn "Dự luật lớn và đẹp" Tác động tích cực với các dự án tuân thủ và hạ tầng AI trên chuỗi Cao Sự phát triển của các hệ sinh thái trên chuỗi tập trung tại Hoa Kỳ Kết thúc tạm ngừng áp thuế Làm gián đoạn mô hình giao dịch chênh lệch giá xuyên biên giới Trung bình - Cao Cải cách blockchain tại châu Á / Dịch chuyển stablecoin

Triển khai sắc lệnh hành pháp Thực thi hệ thống dự trữ quốc gia của Hoa Kỳ Cao Tài sản chiến lược trên chuỗi, "quốc hữu hoá" Bitcoin





Kết hợp lại, những động lực này đang tái định hình bản đồ quyền lực trong ngành tiền mã hoá: chúng thay đổi logic đầu tư và buộc những bên tham gia thị trường phải điều chỉnh lại vị thế một cách chiến lược theo hướng tuân thủ, công nghệ và địa chính trị.









Sự bùng nổ của tiền mã hoá trong quá khứ được thúc đẩy bởi chính sách 0 lãi suất và lý tưởng về công nghệ. Ngày nay, làn sóng chính sách ba mũi của Nhà Trắng không chỉ báo hiệu một chu kỳ tài khoá và quy định mới, mà còn thể hiện sự tích hợp trở lại của đổi mới công nghệ vào khuôn khổ quản trị nhà nước. Web3 sẽ không còn là một giấc mơ phi thực tế chống lại hệ thống, mà trở thành nền tảng tài chính mới được định hình bởi sự phối hợp giữa chính phủ, vốn tổ chức và cộng đồng kỹ thuật.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



