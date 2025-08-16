6 ưu điểm chính của giao dịch Futures Vĩnh cửu: Hướng dẫn nắm bắt cơ hội trên thị trường tiền mã hoá

Khi thị trường tiền mã hoá liên tục phát triển, giao dịch Futures Vĩnh cửu đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp. So với các công cụ giao dịch khác, hợp đồng Vĩnh cửu mang lại sự linh hoạt vượt trội, đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn và tần suất cao. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các ưu điểm cốt lõi của Futures Vĩnh cửu, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về công cụ tài chính mạnh mẽ này và cách tận dụng để điều hướng thị trường tiền mã hoá đầy biến động.





Giao dịch Futures là hình thức giao dịch phái sinh cho phép người dùng nhận lợi nhuận từ biến động giá mà không cần nắm giữ tài sản tiền mã hoá cơ bản. Nói đơn giản, giao dịch Futures cho phép nhà giao dịch mở vị thế Long hoặc Short dựa trên nhận định thị trường.





Khác với giao dịch Spot truyền thống, giao dịch Futures hỗ trợ đòn bẩy, tức là nhà giao dịch có thể kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, từ đó khuếch đại lợi nhuận tiềm năng (cũng như rủi ro). Hình thức phổ biến nhất là hợp đồng Futures Vĩnh cửu - không có ngày hết hạn - cho phép người dùng nắm giữ vị thế bao lâu tuỳ ý. Nhờ tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng vốn, giao dịch Futures đã trở thành công cụ chính cho nhiều nhà đầu tư tiền mã hoá.

















Một trong những điểm nổi bật của Futures Vĩnh cửu là không có ngày hết hạn. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể giữ vị thế vô thời hạn mà không cần lo về việc thanh toán hoặc hợp đồng hết hạn. Sự linh hoạt này cho phép nhà đầu tư vào và thoát lệnh hoàn toàn dựa trên điều kiện thị trường, giúp kiểm soát tốt hơn thời điểm và chiến lược giao dịch.









Futures Vĩnh cửu thường cung cấp đòn bẩy cao , trở thành công cụ mạnh mẽ để khuếch đại lợi nhuận. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro. Với đòn bẩy, nhà đầu tư có thể kiểm soát các vị thế lớn với số vốn nhỏ, tối đa hoá lợi nhuận tiềm năng (song cũng làm tăng rủi ro).





Trên MEXC, người dùng có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 500x, với cả chế độ giao dịch đơn giản và nâng cao. Nhà giao dịch có thể tuỳ chỉnh mức đòn bẩy Long/Short và chế độ ký quỹ theo chiến lược của mình, từ đó tối ưu quản lý vốn.













Futures Vĩnh cửu hoạt động theo mô hình T+0 hai hướng, nghĩa là nhà đầu tư có thể đặt lệnh Long hoặc Short bất kỳ lúc nào. Điều này cho phép nhà giao dịch nhận lợi nhuận không chỉ khi thị trường tăng mà cả khi giá giảm bằng cách mở vị thế Short. Khả năng giao dịch cả hai hướng giúp tạo cơ hội lợi nhuận liên tục trong mọi điều kiện thị trường.





TĐể hỗ trợ các nhà giao dịch ngắn hạn tận dụng biến động giá nhanh, MEXC cung cấp các tính năng nâng cao như "TP nghịch đảo" và "SL nghịch đảo". Các công cụ này giúp nhà giao dịch tự động đảo vị thế và chốt lời từ cả hai chiều của biến động thị trường.













Để giữ cho giá Futures Vĩnh cửu phù hợp với giá Spot, các sàn giao dịch áp dụng cơ chế tỷ lệ Funding. Hệ thống này chuyển phí giữa các nhà giao dịch Long và Short theo định kỳ dựa trên chênh lệch giữa giá hợp đồng Futures Vĩnh cửu và giá Spot. Mục tiêu là đảm bảo giá hợp đồng bám sát tài sản cơ bản.





Trên MEXC, sàn không thu bất kỳ phí Funding nào - các khoản phí này được trao đổi trực tiếp giữa người dùng đang giữ vị thế mở. Theo mặc định, tỷ lệ Funding được tính mỗi 8 tiếng, cụ thể vào lúc 07:00, 15:00 và 23:00 (Giờ VN). Để biết thêm chi tiết về tần suất tỷ lệ Funding và các cập nhật liên quan, vui lòng truy cập mục Thông báo Futures trong Trung tâm trợ giúp.













Nhờ sự phổ biến của Futures Vĩnh cửu, các thị trường này thường có tính thanh khoản cao. Điều này cho phép nhà giao dịch vào và thoát vị thế dễ dàng hơn, giảm rủi ro trượt giá. Với những ai ưu tiên tốc độ và độ chính xác khi khớp lệnh, đây là một ưu điểm lớn. MEXC là một trong những sàn giao dịch có thanh khoản hàng đầu thế giới, đảm bảo khớp lệnh nhanh chóng, chênh lệch giá thấp và trải nghiệm giao dịch ổn định hơn.









Khác với giao dịch Spot - chỉ cho phép mở vị thế Long, giao dịch Futures cho phép cả vị thế Long và Short, là công cụ giá trị trong quản lý rủi ro. Trong thị trường giảm hoặc khi giá điều chỉnh, các nhà giao dịch Spot có thể buộc phải chấp nhận lỗ hoặc thoát lệnh với lợi nhuận âm, trong khi hợp đồng Vĩnh cửu cho phép thu lợi nhuận khi thị trường giảm.





Ví dụ, nếu một nhà đầu tư đang mua và giữ 1 BTC Spot trên MEXC, họ có thể mở vị thế Short 1 BTC Coin-M Futures Vĩnh cửu để phòng ngừa rủi ro giá giảm. Khi thị trường giảm, khoản lỗ từ vị thế Spot có thể được bù đắp bởi lợi nhuận từ giao dịch Short Futures, từ đó giảm thiểu rủi ro thị trường một cách hiệu quả.





Giao dịch Futures Vĩnh cửu tiếp tục thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nhờ các ưu điểm: không hết hạn, đòn bẩy cao, chế độ phòng hộ, cơ chế tỷ lệ Funding, thanh khoản sâu và khả năng phòng ngừa rủi ro. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà giao dịch tần suất cao, những tính năng này có thể khuếch đại cơ hội và mang lại sự linh hoạt trong thị trường biến động hoặc suy giảm.





Khi thị trường tiền mã hoá ngày càng trưởng thành, Futures Vĩnh cửu sẽ tiếp tục là công cụ trọng yếu cho nhà giao dịch. Ngày nay, việc bắt đầu giao dịch Futures trên MEXC dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần đăng nhập tài khoản MEXC, truy cập mục Futures và thiết lập vị thế, chế độ ký quỹ và mức đòn bẩy. Sau đó, chọn loại lệnh, đặt các thông số liên quan và nhấn Mở Long hoặc Mở Short để đặt lệnh.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



