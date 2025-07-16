Term Finance (TERM): Cơ chế đấu giá định kỳ sáng tạo, tái định nghĩa mô hình cho vay lãi suất cố định của DeFi

Term Finance là giao thức cho vay lãi suất cố định trên blockchain Ethereum, cung cấp dịch vụ cho vay lãi suất cố định minh bạch, an toàn và hiệu quả thông qua cơ chế đấu giá định kỳ.









Các nền tảng cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) truyền thống như Maker, Compound và Aave chủ yếu áp dụng mô hình lãi suất thả nổi (floating interest), trong đó lãi suất vay biến động dựa trên cung và cầu thị trường. Sự biến động này có thể dẫn đến không chắc chắn về chi phí vay, gây khó khăn cho người dùng trong việc lập kế hoạch tài chính. Để giải quyết vấn đề này, các giao thức cho vay lãi suất cố định đã xuất hiện trên thị trường, và trong số đó, Term Finance chính là một ví dụ tiêu biểu.









Term Finance là giao thức cho vay lãi suất cố định, không lưu ký và có khả năng mở rộng, sử dụng mô hình đấu giá độc đáo để hỗ trợ quá trình cho vay lãi suất cố định và kỳ hạn cố định ở quy mô lớn. Người dùng có thể tiếp cận thanh khoản với chi phí lãi suất cố định mà không phải lo lắng về phí, trượt giá, lưu ký hoặc mức độ tin cậy.









Tương tự như các giao thức cho vay DeFi trên thị trường, Term Finance lưu trữ tài sản thế chấp trong các hợp đồng thông minh trên chuỗi không lưu ký. Tài sản có thể được xác minh theo thời gian thực và không chịu rủi ro từ đối tác. Điều khiến Term Finance khác biệt so với các nền tảng DeFi khác là việc ứng dụng cơ chế đấu giá theo lịch trình trên chuỗi (đấu giá hai chiều) để xác định lãi suất cố định cho các giao dịch giữa bên vay và bên cho vay. Bên cho vay gửi đề xuất cho vay, trong khi bên vay đặt giá vay. Vào cuối phiên đấu giá, giao thức sẽ xác định mức lãi suất thanh toán thị trường. Tất cả bên vay đặt giá bằng hoặc cao hơn mức thanh toán thị trường sẽ nhận được khoản vay, và tất cả bên cho vay đặt giá bằng hoặc thấp hơn mức đó sẽ cho vay ở mức lãi suất đó. Vì phiên đấu giá theo lịch trình được thanh toán tại một mức lãi suất thị trường duy nhất, Term Finance tránh được tình trạng chênh lệch lãi suất lớn thường thấy ở các giao thức DeFi truyền thống.









Lãi suất và kỳ hạn cố định : Term Finance thiết lập lãi suất cho vay thông qua các phiên đấu giá định kỳ, đảm bảo cả bên vay và bên cho vay đều có thể dự đoán mức lãi suất trong suốt kỳ hạn, tránh được tình trạng không chắc chắn của lãi suất thả nổi.

Cơ chế đấu giá định kỳ : Quy trình đấu giá của Term Finance gồm ba giai đoạn: Ngày thông báo, khung thời gian đấu giá và giai đoạn công bố. Một tuần trước khi phiên đấu giá bắt đầu, các thông tin như loại tài sản thế chấp, loại tài sản cho vay và các thông số khác của phiên đấu giá sẽ được công bố. Trong khung thời gian đấu giá, cả bên vay và bên cho vay sẽ gửi các đề nghị được mã hoá bằng thuật toán hash để đảm bảo đấu giá kín trước khi xác định mức lãi suất. Trong giai đoạn công bố, tất cả đề nghị sẽ được công bố trên chuỗi và mức lãi suất thanh toán cuối cùng sẽ được xác định bởi một thuật toán trên chuỗi. Thuật toán này được thiết kế để tìm điểm cân bằng giữa cung và cầu, tối đa hóa khối lượng khoản vay.

Mô hình mua lại ba bên: Bên vay phải cung cấp đủ tài sản thế chấp trước khi vay. Tài sản thế chấp này được các hợp đồng thông minh quản lý và bị khoá trong suốt kỳ hạn vay, đảm bảo trách nhiệm của người vay.









Quy trình vay : Bên vay gửi yêu cầu vay, nêu rõ số lượng vay, kỳ hạn và lãi suất tối đa có thể chấp nhận. Các nhà cung cấp thanh khoản gửi đề nghị cho vay bao gồm số lượng sẵn sàng cho vay và lãi suất tối thiểu có thể chấp nhận. Vào cuối phiên đấu giá, hệ thống sẽ xác định mức lãi suất thanh toán thị trường và ghép giữa bên vay và bên cho vay tương ứng. Bên vay phải cung cấp đủ tài sản thế chấp, được quản lý bằng hợp đồng thông minh. Khoản vay phải được hoàn trả khi đến hạn, nếu không, tài sản thế chấp sẽ bị thanh lý.

Quy trình cho vay : Bên cho vay nạp tài sản và chỉ định mức lãi suất tối thiểu có thể chấp nhận. Trong phiên đấu giá, khoản tài sản sẽ được ghép với bên vay đủ điều kiện. Khi khoản vay được khớp thành công, bên cho vay sẽ nhận lại cả gốc và lãi khi đến hạn.

Cơ chế thanh lý: Nếu bên vay không hoàn trả khoản vay khi đến hạn, hợp đồng thông minh sẽ tự động kích hoạt quá trình thanh lý. Tài sản thế chấp của người vay sẽ bị thanh lý để bù đắp tổn thất cho bên cho vay. Quá trình thanh lý diễn ra minh bạch và tuân theo các quy tắc đã thiết lập.









Thông qua mô hình cho vay lãi suất cố định sáng tạo, Term Finance mang đến trải nghiệm giao dịch an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng nhờ vào việc triển khai đa chuỗi, thiết kế mô-đun, công cụ khớp lệnh hiệu quả và cơ chế cô lập rủi ro. Giao thức này cung cấp cho DeFi một công cụ tài chính ổn định hơn. Khi thị trường DeFi tiếp tục phát triển, Term Finance hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực cho vay lãi suất cố định, mang đến dịch vụ vay và cho vay hiệu quả, đáng tin cậy cho người dùng.



