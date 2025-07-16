TEN: Giải pháp Layer-2 mang tính cách mạng cho quyền riêng tư và khả năng mở rộng của Ethereum





TEN là giải pháp Layer 2 được mã hóa mang tính đột phá trong hệ sinh thái Ethereum, được thiết kế để định hình lại quyền riêng tư và khả năng mở rộng của blockchain thông qua mã hóa cấp phần cứng. Tương tự như giao thức HTTPS đã cách mạng hóa bảo mật Web 2.0, TEN đang xây dựng cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo cho Web3 - cung cấp mã hóa đầu cuối cho dữ liệu giao dịch, trạng thái hợp đồng thông minh và quy trình thực hiện, đồng thời kế thừa các cam kết bảo mật của Ethereum Mainnet. Sự đổi mới này giúp tăng tốc độ giao dịch lên hơn 10 lần và giảm 90% phí gas, tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng rộng rãi các ứng dụng phi tập trung (dApp).













TEN tích hợp độc đáo công nghệ Trusted Execution Environment (TEE) vào kiến trúc blockchain, cung cấp mã hóa cấp vi mạch để đảm bảo:





1) Giao dịch được mã hóa đầu cuối: Từ khi khởi tạo đến khi xác nhận trên chuỗi, tất cả dữ liệu vẫn được mã hóa và chỉ hiển thị cho các bên được ủy quyền.

2) Thực thi hợp đồng thông minh riêng tư: Mã hợp đồng và trạng thái được xử lý trong TEE, ngăn các node truy cập vào logic nghiệp vụ hoặc các tham số nhạy cảm.

3) Chống lượng tử: Kết hợp các thuật toán mật mã tiên tiến nhằm bảo vệ chống lại các mối đe dọa điện toán lượng tử trong tương lai.









Là một giao thức Rollup phi tập trung, TEN đạt hàng triệu TPS thông qua một số cải tiến kỹ thuật:





1) Bảo vệ MEV: Thuật toán "sắp xếp công bằng" độc quyền loại bỏ giá trị khai thác được của thợ đào (miner extractable value - MEV), đảm bảo tính công bằng của giao dịch.

2) Tính ngẫu nhiên không cần tin cậy: VRF (Verifiable Random Function) dựa trên TEE tạo ra tính ngẫu nhiên trên chuỗi chống giả mạo, lý tưởng cho việc minting NFT, chơi game, v.v.

3) Cầu nối tốc độ cao: Chuyển tài sản chuỗi chéo giữa Ethereum và TEN nhanh hơn 5 lần so với Optimistic Rollup truyền thống.









1) Tương tác cấp độ Web2: Người dùng có thể truy cập các dApp được mã hóa mà không cần cài đặt tiện ích mở rộng, bảo vệ quyền riêng tư hoàn toàn minh bạch từ giao diện người dùng.

2) Thân thiện với nhà phát triển: Hoàn toàn tương thích với EVM và hỗ trợ di chuyển hợp đồng thông minh Solidity chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp giảm đáng kể thời gian tích hợp và đường cong học tập.





TEN đóng vai trò là token tiện ích gốc của mạng, hỗ trợ quản trị, staking, hoạt động hệ sinh thái và các ưu đãi giai đoạn đầu:





1) Quản trị mạng: Người nắm giữ token có thể tham gia bỏ phiếu các nâng cấp giao thức, lộ trình kỹ thuật và phân bổ tài sản hệ sinh thái.

2) Ưu đãi staking: Các trình xác thực được yêu cầu stake token TEN để nhận được quyền sản xuất khối, trong khi người stake sẽ chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch.

3) Nhiên liệu hệ sinh thái: Tất cả các hoạt động trên chuỗi - như giao dịch riêng tư và chuyển tài sản chuỗi chéo - đều sử dụng token TEN dưới dạng gas.

4) Mining thanh khoản: Những người dùng sớm sẽ được thưởng token TEN khi cung cấp thanh khoản hoặc tham gia vào các chương trình Testnet.









TEN được phát triển bởi đội ngũ đẳng cấp thế giới có chuyên môn sâu về bảo mật blockchain và mật mã. Đội ngũ cốt lõi tập hợp những tài năng từ các blockchain doanh nghiệp và dự án Web3 hàng đầu:





Ủy ban kỹ thuật: Được dẫn dắt bởi một cựu kiến trúc sư R3 Corda, đội ngũ bao gồm những cựu chiến binh có kinh nghiệm xây dựng nền tảng blockchain cấp doanh nghiệp, tập trung mạnh vào TEE và zero-knowledge proof.

Các chuyên gia về mật mã: Thiết kế giao thức được dẫn đầu bởi một nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Technion - Israel, người nắm giữ nhiều bằng sáng chế quốc tế về hệ thống mật mã.

Hệ sinh thái & hoạt động: Thành viên trong đội ngũ trước đây đã đảm nhiệm các vai trò tại những dự án hàng đầu như ConsenSys và Aave, đem đến chuyên môn về quan hệ với nhà phát triển, phát triển hệ sinh thái và khuôn khổ tuân thủ quy định.













Quý 3 năm 2024: Ra mắt Mainnet với zkBridge tích hợp, cho phép tương tác chuỗi chéo với zkSync, StarkNet và các mạng dựa trên zk khác.

Quý 1 năm 2025: Phát hành các mẫu giao thức DeFi bảo vệ quyền riêng tư, hỗ trợ cho vay ẩn danh và giao dịch phái sinh.

Quý 4 năm 2025: Ra mắt các giải pháp node TEE cấp doanh nghiệp, mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực nhạy cảm như chăm sóc sức khỏe và quản lý chuỗi cung ứng.









Chương trình tài trợ nhà phát triển: Khoản khuyến khích $100 triệu để hỗ trợ phát triển các dApp tập trung vào quyền riêng tư.

Hợp tác tuân thủ: Hợp tác với các cơ quan quản lý tại EU và Singapore để xây dựng tiêu chuẩn tuân thủ quyền riêng tư dữ liệu trên chuỗi.

Liên minh phần cứng: Hợp tác với Intel, AMD và các nhà sản xuất khác để tối ưu hóa tích hợp phần cứng TEE đồng thời giảm rào cản vận hành node.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



