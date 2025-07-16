Nhà sáng lập Telegram bị bắt: Tương lai của hệ sinh thái TON sẽ ra sao?

Thế giới tiền mã hoá lại một lần nữa chấn động.





Vào ngày 24/08, Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội Telegram, đã bị bắt giữ tại Pháp. Sự kiện bất ngờ này không chỉ gây chấn động đối với hàng trăm triệu người dùng của Telegram mà còn tạo ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng tiền mã hoá. Những khó khăn mà Telegram đang đối mặt không chỉ giới hạn trong phạm vi nền tảng này; hệ sinh thái TON, vốn gắn bó chặt chẽ với Telegram, cũng đang trở thành tâm điểm của sự quan tâm. Khi hệ sinh thái TON đang ở đỉnh cao phát triển, ngành công nghiệp tiền mã hoá đang lo lắng về việc bắt giữ Pavel Durov có gây ra một “cú sốc tàn phá thứ hai” hay không.









Telegram là một ứng dụng nhắn tin nhanh nổi tiếng và mạnh mẽ với khả năng bảo vệ quyền riêng tư vượt trội, nổi bật nhờ tính năng mã hóa đầu cuối. Ứng dụng này đã trở thành công cụ liên lạc yêu thích của nhiều người, cho dù là trong giao tiếp hàng ngày, hợp tác công việc, hay hoạt động xã hội. Telegram mang đến trải nghiệm nhắn tin xuất sắc, đặc biệt được cộng đồng người dùng tiền mã hoá yêu thích.





Vào tối ngày 24/08/2024, Pavel Durov bị cảnh sát Pháp bắt giữ tại sân bay Le Bourget ở Paris sau khi đáp chuyến bay từ Azerbaijan. Theo cơ quan tư pháp Pháp, sự thiếu kiểm soát của Telegram đã khiến nền tảng này bị sử dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, và chia sẻ nội dung khiêu dâm trẻ em. Hơn nữa, việc Telegram từ chối hợp tác với chính quyền Pháp được coi là nguyên nhân chính dẫn đến việc bắt giữ Durov.









Vào rạng sáng ngày 25/08, Phó Chủ tịch Duma Nga - Vladislav Davankov đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Nga tìm cách đảm bảo việc trả tự do cho Pavel Durov, đồng thời cho biết ông đã chính thức gửi yêu cầu lên Bộ.





Vào ngày 26/08, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận việc bắt giữ Pavel Durov xuất phát từ cuộc điều tra tư pháp và không liên quan đến động cơ chính trị. Theo phát ngôn viên của cảnh sát, Durov bị cáo buộc không hợp tác trong các vụ án liên quan đến mạng lưới và tội phạm tài chính trên nền tảng, nhưng không tiết lộ cụ thể các cáo buộc.





Vào tối ngày 28/08, công tố viên Paris thông báo Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram, đã chính thức bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm “Tội phạm có tổ chức và rửa tiền từ lợi nhuận phi pháp.” Durov được thả dưới sự giám sát tư pháp với điều kiện nộp 5 triệu Euro tiền bảo lãnh và bị cấm rời khỏi Pháp.









Khi tâm lý ngại rủi ro trên thị trường tăng cao, nhà đầu tư trở nên lo ngại về triển vọng của Telegram và các dự án liên quan. Điều này dẫn đến một đợt bán tháo tài sản, làm gia tăng sự bất ổn và biến động trên thị trường. Theo Lookonchain, một nhà cung cấp thanh khoản TON đã rút toàn bộ thanh khoản và bán 356,545 TON (Khoảng 1.98 triệu USDT) với giá trung bình 5.57 USDT.





Tính đến ngày 29/08, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá token TON giảm xuống còn 5.60 USDT, giảm 14.56% trong vòng 7 ngày. Vốn hóa thị trường hiện tại là 14.19 tỷ USDT, phản ánh lo ngại rủi ro cao trên thị trường.













TON ban đầu được tạo ra bởi Telegram, nhưng đã tách khỏi Telegram vào năm 2020 sau một tranh chấp pháp lý với SEC. Từ đó, TON được quản lý bởi một nhóm phát triển độc lập. Khi TON được tái khởi động vào năm 2021, token này đã được tách biệt về mặt pháp lý với Telegram. Việc sử dụng TON trên Telegram chỉ được định nghĩa pháp lý là mối quan hệ “hợp tác và sử dụng”.





Trong năm qua, mối quan hệ giữa Telegram và mạng blockchain TON ngày càng gắn bó, với sự hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong việc tích hợp Mini Apps và chức năng ví trên nền tảng Telegram. Sự hợp tác này được củng cố bởi lượng người dùng Telegram ngày càng tăng, vượt mốc 950 triệu vào tháng 7 năm nay. Người dùng Telegram phân bố rộng rãi ở Trung Đông (Như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ), Ấn Độ, Đông Nam Á, Châu Âu (Bao gồm Đức, Pháp, các nước Trung và Tây Âu, Ukraine và các nước Đông Âu), và Nam Mỹ (Như Argentina và Brazil).





Sự bùng nổ của hệ sinh thái trò chơi TON trong năm nay chủ yếu nhờ vào lượng người dùng khổng lồ trên Telegram. Chẳng hạn, “Hamster Kombat,” một trong những trò chơi phổ biến nhất, đã thu hút hơn 300 triệu người chơi, trở thành điểm sáng mới, thúc đẩy hoạt động người dùng trên Telegram và sự phát triển của hệ sinh thái TON.









Việc bắt giữ Pavel Durov đã thu hút sự chú ý lớn trong ngành, ban đầu khiến nhiều người lo ngại rằng hệ sinh thái TON có thể chịu cú sốc nặng nề. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại theo một hướng khác.





Cộng đồng TON nhanh chóng đưa ra tuyên bố, khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Pavel Durov và nhấn mạnh hoạt động cũng như sứ mệnh của cộng đồng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Tài khoản Twitter chính thức của TON thậm chí đã cập nhật ảnh đại diện với logo Resistance Dog, do chính nhà sáng lập Telegram vẽ tay và đặt tên vào năm 2018.









Hơn nữa, thay vì bị ảnh hưởng tiêu cực, nhiều dự án trong hệ sinh thái TON đã bày tỏ sự ủng hộ và khẳng định hoạt động trong hệ sinh thái vẫn ổn định. Sự ủng hộ này đến từ cả quỹ đầu tư Pantera Capital và các dự án nổi bật như DOGS, Hamster Network, TON Society, TON Takeover, NOTCOIN, Telegram Wallet và nhiều dự án khác.





Franklin Bi, đối tác tại Pantera Capital, đã đăng dòng chữ "#FreePavel" và chia sẻ tuyên bố chính thức của TON.

Cộng đồng DOGS đã đăng trên kênh Telegram chính thức: "Chúng tôi đứng về phía Pavel @Durov, quyền riêng tư và sự thật, đây là điều quan trọng nhất vào lúc này."

Tài khoản chính thức của Hamster Network đã kêu gọi Elon Musk can thiệp: "Đây là tình huống khẩn cấp, và chỉ có một người trên X có thể tác động. Kính gửi @elonmusk, xin vui lòng đăng bài bảo vệ tự do ngôn luận #FREEDUROV." Musk sau đó đã đáp lại bằng một tweet.









Viktor, trưởng nhóm phát triển cộng đồng của TON Society, đã đăng: "The Matrix là có thật… Giờ họ tấn công Telegram và $TON vì Pavel Durov không chịu từ bỏ quyền riêng tư của mọi người. Pháp nên cảm thấy xấu hổ, và người dân Pháp cần đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận. Tôi kêu gọi mọi người ủng hộ Pavel trong thời khắc khó khăn này. #FREEDUROV." Viktor cũng đã khởi động một chiến dịch kêu gọi chính quyền Pháp trả tự do cho nhà sáng lập Telegram, Pavel Durov.

NOTCOIN đã đăng trên tài khoản chính thức: "Vô tội #freedurov."

Tài khoản Telegram Wallet đã đăng trên kênh chính thức: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao tin tức về nhà sáng lập @telegram, Pavel Durov, nhưng những sự kiện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của Wallet."





Đáng chú ý nhất là mặc dù nhiều người nghĩ rằng hệ sinh thái TON sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng DOGS lại tăng trưởng mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm. Theo dữ liệu thị trường MEXC ngày 28/08, DOGS đã nhanh chóng tăng vọt lên 0.001720 USDT.





Trước tình hình này, hệ sinh thái TON và cộng đồng tiền mã hóa rộng lớn đã đoàn kết dưới khẩu hiệu “FreePavel,” nhanh chóng lan tỏa trên X và trở thành một làn sóng mạnh mẽ. Người ủng hộ đã tích cực chia sẻ và bày tỏ sự ủng hộ cho Pavel Durov.





Từ góc độ thị trường, hệ sinh thái TON, với vai trò là “hệ thống do cộng đồng điều hành,” hầu như không bị ảnh hưởng ngoài những biến động về giá và vốn hóa thị trường. Mặc dù vụ bắt giữ Pavel Durov đã thu hút sự chú ý và thảo luận lớn, sự kiện này không trực tiếp gây ra khủng hoảng cho Telegram hay TON. Miễn là Telegram tiếp tục cung cấp dịch vụ ổn định và đáp ứng nhu cầu người dùng, hệ sinh thái TON sẽ vẫn có được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người dùng và thị trường. Ngoài ra, với tư cách là dự án blockchain của Telegram, TON có sự độc lập nhất định, hoạt động riêng biệt và có khả năng điều chỉnh chiến lược dựa trên nhu cầu thị trường và tiến bộ công nghệ.





Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là TON có thể yên tâm. Vụ bắt giữ Pavel Durov có thể được xem như phản ứng trước việc Telegram từ lâu từ chối hợp tác với một số cơ quan quản lý, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn. Sự giám sát này có thể không chỉ nhắm vào Telegram mà còn lan đến hệ sinh thái TON. Nếu Telegram thực sự bị liên lụy, hệ sinh thái TON, vốn phụ thuộc vào Telegram, cũng có thể bị ảnh hưởng.





Nhìn chung, những thách thức mà Telegram đối mặt có thể gây ra gián đoạn ngắn hạn cho các dự án trong hệ sinh thái TON. Đối với Telegram, sự cố này không chỉ là một thử thách lớn mà còn là cơ hội để suy ngẫm và tái tạo. Củng cố tuân thủ, xây dựng lại niềm tin với người dùng và nhà đầu tư, đồng thời định hướng phát triển sẽ là những nhiệm vụ quan trọng cho đội ngũ Telegram trong tương lai.





