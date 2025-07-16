Tanssi Network: Tổng quan toàn diện về giao thức cơ sở hạ tầng Appchain và token TANSSI

Ngành công nghiệp blockchain đã chuyển dịch từ hệ thống chuỗi đơn sang hệ sinh thái đa chuỗi với các blockchain chuyên biệt cho từng ứng dụng cụ thể. Được hỗ trợ bởi khung bảo mật chung của Polkadot, Tanssi là giao thức cơ sở hạ tầng Appchain ứng dụng công nghệ ContainerChain, cho phép triển khai blockchain nhanh hơn, an toàn hơn. Phương pháp này khắc phục được các thách thức về khả năng mở rộng và chi phí của các blockchain đa năng, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho nhà phát triển để tùy chỉnh cơ sở hạ tầng theo nhu cầu.













Tanssi ContainerChains được xây dựng bằng khung Substrate, được biết đến với kiến trúc mô-đun hỗ trợ tùy chỉnh nâng cao. Mặc dù tính linh hoạt của Substrate là một điểm mạnh, nhưng lại có thể tạo ra đường cong học tập dốc. Tanssi giúp giảm rào cản kỹ thuật khi triển khai blockchain bằng cách cung cấp các mẫu có thành phần cốt lõi được cài đặt sẵn.





Các ưu điểm chính của khung Substrate bao gồm:





Kiến trúc mô-đun: Nhà phát triển chỉ có thể tích hợp các thành phần liên quan với ứng dụng cụ thể, giúp giảm dư thừa và cải thiện hiệu suất. Substrate là một SDK mô-đun mạnh mẽ được sử dụng trong hệ sinh thái Polkadot, cung cấp một bộ công cụ và thư viện hoàn chỉnh, tóm tắt các chức năng blockchain phức tạp, cho phép nhà phát triển tập trung vào đổi mới.





Linh hoạt trong thời gian chạy: Khung hỗ trợ nâng cấp thời gian chạy liền mạch mà không cần hard fork, đảm bảo các Appchain được triển khai có thể tiếp tục phát triển và cải thiện. Thành phần mạng như mô hình quản trị, máy ảo hoặc chuyển đổi trạng thái có thể được cập nhật độc lập, giúp mạng có thể thích ứng mà không bị ràng buộc cứng nhắc.





Kế thừa bảo mật: Các Appchain được triển khai thông qua Tanssi được thừa hưởng từ mô hình bảo mật đã được kiểm chứng của hệ sinh thái Substrate, loại bỏ nhu cầu mỗi chuỗi phải tự khởi động bộ xác thực riêng.









Thông qua giao thức ContainerChain, Tanssi cho phép tạo thời gian chạy Substrate đầy đủ được đóng gói trong các parachain (chuỗi song song) hiện có. Phương pháp tiếp cận sáng tạo này cho phép nhiều Appchain cùng tồn tại trong một khe chuỗi song song duy nhất, giúp giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp khi triển khai.





Các tính năng chính của kiến trúc ContainerChain bao gồm:





Hiệu quả tài nguyên: Nhiều Appchain chia sẻ cơ sở hạ tầng cơ bản trong khi vẫn duy trì khả năng tùy chỉnh và tách biệt logic.

Triển khai đơn giản: Nhà phát triển có thể tập trung vào logic ứng dụng mà không cần xử lý sự phức tạp của cơ sở hạ tầng blockchain, mạng xác thực hoặc cơ chế đồng thuận.

Mô hình bảo mật chia sẻ: Tất cả ContainerChain đều được hưởng lợi từ bảo mật chung của chuỗi song song mẹ, đồng thời mở rộng đến các cam kết bảo mật từ Relay Chain của Polkadot.









Việc tích hợp Tanssi với hệ sinh thái Polkadot mang lại một số lợi thế chiến lược:





Giao tiếp chuỗi chéo: Tanssi hỗ trợ giao tiếp trực tiếp với các chuỗi khác trong hệ sinh thái Polkadot, cho phép khả năng tương tác liền mạch và chuyển giao giá trị trên các mạng.

Bảo mật chia sẻ: Cơ chế đồng thuận Nominated Proof of Stake (NPoS) của Polkadot cung cấp bảo mật mạnh mẽ cho tất cả các chuỗi song song được kết nối cùng ContainerChain.

Lộ trình nâng cấp rõ ràng: Hệ thống đấu giá parachain và cơ chế gia hạn vị trí cung cấp một con đường rõ ràng cho sự phát triển của hệ sinh thái và tính bền vững lâu dài.













Tanssi cho phép tích hợp nhanh chóng thông qua mạng cộng sinh được bảo mật bằng cách restaking theo cấp độ Ethereum, hỗ trợ triển khai trong vài phút thay vì vài tháng. Tốc độ này được thúc đẩy bởi một số cải tiến chính:





Mẫu được cấu hình sẵn: Kho lưu trữ Tanssi chính thức cung cấp các mẫu Appchain sẵn sàng sử dụng, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai. Những mẫu này bao gồm các thành phần blockchain cốt lõi như cơ chế đồng thuận, xử lý giao dịch và khung quản trị.





Cấu hình tự động: Nền tảng tự động hóa các quy trình thiết lập phức tạp thường thấy trong triển khai blockchain, bao gồm thiết lập node, khởi tạo mạng và cấu hình thông số bảo mật.





Trung tâm tích hợp: Sau khi được tích hợp dưới dạng Tanssi ContainerChain, các dự án sẽ có quyền truy cập vào bộ công cụ và dịch vụ đầy đủ - sản xuất block, khả năng truy xuất dữ liệu, nhắn tin chuỗi chéo và kết nối mạng ngoài - cùng với ví, trình lập chỉ mục, RPC endpoint, trình khám phá và các thành phần cơ sở hạ tầng thiết yếu khác.









Tanssi cung cấp quy trình triển khai tự động, không cần cấp phép giúp đơn giản hóa quá trình phát triển mà không cần dựa vào các giao thức ngoài chuỗi. Quá trình tự động hóa này trải dài trên các lớp vận hành chính:





Sản xuất block: Sản xuất block tự động đảm bảo hoạt động mạng không bị gián đoạn mà không cần can thiệp thủ công hay phối hợp với trình xác thực.

Tính khả dụng của dữ liệu: Giải pháp tích hợp đảm bảo dữ liệu giao dịch luôn khả dụng và có thể xác minh trong mạng.

Nhắn tin chuỗi chéo: Các giao thức tự động cho phép giao tiếp liền mạch trên các blockchain khác nhau, hỗ trợ các ứng dụng đa chuỗi phức tạp.









Được xây dựng trên khung Substrate đã được thử nghiệm, viết bằng ngôn ngữ Rust, Tanssi mang lại hiệu suất cao cho các ứng dụng blockchain có yêu cầu khắt khe. Kiến trúc mô-đun cho phép tùy chỉnh dễ dàng các container Appchain, bao gồm:





Mô-đun thời gian chạy: Nhà phát triển có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi các mô-đun thời gian chạy để triển khai các tính năng cụ thể phù hợp với ứng dụng.

Cơ chế đồng thuận: Dù kế thừa bảo mật từ chuỗi mẹ, từng Appchain vẫn có thể xác định quy tắc đồng thuận tùy chỉnh để sắp xếp và xác thực giao dịch nội bộ.

Mô hình kinh tế: Mỗi Appchain có thể thiết kế tokenomics và cấu trúc phí riêng trong khi vẫn có thể tương tác với hệ sinh thái rộng hơn.













Ngành công nghiệp trò chơi là một trong những ứng dụng tiềm năng nhất cho cơ sở hạ tầng Appchain của Tanssi. Ajuna triển khai Appchain trên Testnet Dancebox, tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng - cho thấy nền tảng này phù hợp với cơ chế trò chơi có thể tùy chỉnh, độ trễ thấp và thông lượng cao.





Appchain trò chơi cho phép:

Hệ thống tài sản tùy chỉnh cho các vật phẩm và tiền tệ trong trò chơi

Cơ chế đồng thuận chuyên biệt được thiết kế riêng cho trò chơi theo thời gian thực

Tích hợp với cơ sở hạ tầng trò chơi và hệ thống thanh toán truyền thống

Khả năng di chuyển và tương tác giữa các tài sản trong trò chơi









Với các yêu cầu cụ thể về thông lượng giao dịch, khả năng dự đoán phí và tuân thủ quy định, các ứng dụng DeFi được hưởng lợi rất nhiều từ cơ sở hạ tầng Appchain chuyên dụng. Tanssi hỗ trợ các dự án DeFi:





Triển khai cấu trúc phí tùy chỉnh và bảo vệ MEV

Tích hợp với các hệ thống tài chính truyền thống trong khi vẫn duy trì tính phi tập trung

Tối ưu hóa cho các công cụ tài chính và mô hình rủi ro cụ thể

Nâng cao trải nghiệm người dùng nhờ khả năng hoàn thành nhanh và độ trễ thấp









D.E.B.T. đã triển khai Appchain trên Testnet Dancebox của Tanssi, tiên phong trong lĩnh vực mã hóa RWA và làm nổi bật thế mạnh của Tanssi trong lĩnh vực này. Các lợi ích chính bao gồm:





Tính năng tuân thủ quy định được điều chỉnh theo từng khu vực pháp lý cụ thể

Tích hợp với cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống

Cơ chế quản trị có thể tùy chỉnh để quản lý tài sản

Nâng cao quyền riêng tư và khả năng báo cáo tuân thủ









Appchain do VWBL lên kế hoạch triển khai trong hệ sinh thái Tanssi nhằm mục đích nâng cao mã hóa NFT, mở rộng và tích hợp cộng đồng - chứng minh được sự phù hợp của nền tảng đối với các ứng dụng liên quan đến NFT và nghệ thuật kỹ thuật số. Các lợi ích bao gồm:





Tính năng mã hóa và quyền riêng tư nâng cao cho tài sản kỹ thuật số

Cơ chế lưu trữ và truy xuất được tối ưu hóa cho nội dung đa phương tiện

Chức năng thị trường tùy chỉnh và hệ thống phân bổ bản quyền

Tương thích đa nền tảng và khả năng tương tác cao













TANSSI là token gốc của mạng Tanssi. Là một giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung không cần cấp phép để triển khai Appchain, Tanssi tận dụng bảo mật được Ethereum hỗ trợ, cơ chế sắp xếp phi tập trung, khả năng truy cập của dữ liệu (DA) và nhắn tin chuỗi chéo. TANSSI đóng vai trò là xương sống kinh tế của hệ sinh thái, hỗ trợ các chức năng chính trong bảo mật, vận hành và quản trị.









Staking & bảo mật: Được phân bổ cho tất cả những người restake, bao gồm cả nhà điều hành và trình sắp xếp, TANSSI giúp bảo mật mạng Tanssi và các Appchain. Staking khuyến khích hành vi trung thực và gắn kết lợi ích của trình xác thực và nhà điều hành với sự thành công của mạng. Những người tham gia sẽ cần phải stake TANSSI để tham gia vào quá trình sản xuất block và sự đồng thuận.





Thanh toán dịch vụ: TANSSI được yêu cầu để triển khai Appchain, tạo và xác nhận block, xử lý các tin nhắn chuỗi chéo. Khi ngày càng có nhiều ứng dụng được triển khai rên Tanssi, điều này sẽ tạo ra nhu cầu sử dụng token bền vững. Mô hình phí được thiết kế để có thể dự đoán và mở rộng quy mô, giúp nhà phát triển dự báo chính xác chi phí vận hành.





Tham gia quản trị: Người nắm giữ token có thể bỏ phiếu cho các quyết định quản trị và phân bổ ngân quỹ, đảm bảo mạng lưới phát triển phù hợp với lợi ích của nhà phát triển, trình xác thực và người dùng.





Ưu đãi dành cho nhà điều hành và trình sắp xếp: Nhà điều hành và trình sắp xếp stake TANSSI để nhận phần thưởng và đảm bảo các vị trí hoạt động trong mạng lưới, tạo ra môi trường cạnh tranh nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và duy trì độ tin cậy của mạng.













Tổng cung ban đầu của TANSSI là 1 tỷ token, được thiết kế để đảm bảo tính phi tập trung, khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Chiến lược phân bổ cân bằng nhiều ưu tiên:





Phi tập trung: Phân bổ rộng rãi để tránh tập trung quyền kiểm soát.

Khuyến khích: Thưởng cho những người tham gia bảo mật và đóng góp cho hệ sinh thái.

Quỹ tăng trưởng: Dự trữ chiến lược để hỗ trợ phát triển dài hạn và mở rộng hệ sinh thái.









Việc phân bổ token phản ánh một chiến lược toàn diện nhằm phát triển hệ sinh thái.





Sáng kiến cộng đồng & hệ sinh thái cốt lõi (39.7%): Hỗ trợ tăng trưởng bền vững thông qua các đợt airdrop dành cho người đóng góp (ví dụ: phần thưởng Mainnet và LFL), ưu đãi thanh khoản, tạo lập thị trường, R&D, quan hệ đối tác, tài trợ và các chương trình dựa trên hoạt động - thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển của cộng đồng và hệ sinh thái.





Những người ủng hộ sớm (24%): Được phân bổ cho nhà đầu tư ban đầu đã tài trợ cho giai đoạn phát triển ban đầu, được phân bổ qua hai vòng với lịch trình khóa giống nhau. Được thiết kế nhằm ghi nhận đóng góp sớm, đồng thời giảm thiểu tác động đến thị trường thông qua cơ chế vesting.





Những người đóng góp cốt lõi (22%): Dành riêng cho nhà phát triển và đóng góp sớm cho giao thức, đảm bảo sự gắn bó chặt chẽ với thành công lâu dài của dự án.





Quỹ dự trữ (10%): Được quản lý bởi quỹ để tài trợ cho hoạt động phát triển, vận hành và duy trì tính bền vững, cung cấp sự ổn định tài chính và hỗ trợ cho các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.





Bán trong cộng đồng (2.3%): Bán token công khai trước TGE, với mức giá chiếm 5% tổng cung và FDV (định giá hoàn chỉnh) là $45 triệu - tương đương định giá vòng gọi vốn riêng gần nhất của Moondance Labs.





Cộng đồng tham gia sớm (2%): Phân bổ cho người đóng góp từ Testnet Let’s Forkin’ Dance nhằm ghi nhận sự tham gia sớm và thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng.









Lịch phát hành token được thiết kế để cân bằng tính thanh khoản và sự ổn định lâu dài:





Sáng kiến cộng đồng: 30% được mở khóa tại TGE. 70% còn lại được phân bổ hàng tháng trong ba năm.





Bán trong cộng đồng: Mở khóa hoàn toàn sau 40 ngày kể từ TGE để ổn định giá và tạo điều kiện để dễ dàng tiếp cận.





Cộng đồng tham gia sớm: Mở khóa 20% tại TGE, phân bổ tuyến tính 80% trong 60 ngày để thưởng cho những người tham gia Testnet, đồng thời kiểm soát biến động thị trường.





Quỹ dự trữ: Mở khóa 30% tại TGE. 70% còn lại được phân bổ hàng tháng trong ba năm để đảm bảo nguồn tài trợ hoạt động liên tục.





Người ủng hộ sớm: Cliff trong 1 năm, tiếp theo là mở khóa 40%, phần còn lại được phân bổ hàng tháng trong một năm - đảm bảo gắn bó với mục tiêu dài hạn.





Người đóng góp cốt lõi: Cliff trong 1 năm, mở khóa 30%, 70% còn lại được phân bổ hàng tháng trong hai năm - khuyến khích cam kết dài hạn từ đội ngũ phát triển.









Tokennomics TANSSI được thiết kế để tạo ra chu trình tăng trưởng tự củng cố và thúc đẩy giá trị hệ sinh thái:





Nhu cầu tăng theo mức sử dụng mạng: Khi nhiều Appchain ra mắt, nhu cầu về TANSSI tăng lên thông qua thanh toán dịch vụ và yêu cầu staking.





Phần thưởng staking khuyến khích tham gia: Người nắm giữ được khuyến khích staking, giúp giảm nguồn cung lưu hành và góp phần vào bảo mật mạng.





Tham gia quản trị: Người nắm giữ token định hình hướng đi của giao thức và phân bổ chi tiêu, điều chỉnh sự phát triển của mạng theo lợi ích của các bên liên quan.





Cơ chế giảm phát: Phí giao dịch được chuyển vào quỹ của giao thức để phục vụ cho mục đích công cộng và phát triển hệ sinh thái. Khi mức sử dụng tăng lên, điều này có thể tạo ra áp lực giảm phát.













Tanssi hoạt động trong thị trường cơ sở hạ tầng Appchain đang phát triển nhanh chóng, cạnh tranh với một số đối thủ lớn:





Polkadot Parachains: Mặc dù Tanssi được xây dựng trên Polkadot, nhưng Tanssi giải quyết được rào cản về sự phức tạp và chi phí khi mua một khe chuỗi song song, giúp việc triển khai blockchain dễ tiếp cận hơn.

Cosmos SDK: Cosmos cung cấp khả năng triển khai cho các blockchain chuyên dụng, nhưng công nghệ ContainerChain của Tanssi cho phép sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và bảo mật chia sẻ.

Giải pháp Ethereum Layer 2: L2 cung cấp các cải tiến về khả năng mở rộng nhưng lại thiếu khả năng tùy chỉnh sâu như các Appchain.

Avalanche Subnet: Avalanche cung cấp chức năng tương đương, nhưng việc tích hợp Tanssi với hệ sinh thái Polkadot mang lại khả năng tương tác và bảo mật chia sẻ vượt trội.









Những ưu điểm nổi bật của Tanssi bao gồm:





Triển khai nhanh chóng: Thiết lập blockchain có thể hoàn tất trong vài phút thay vì vài tháng, so với các chu kỳ phát triển truyền thống.

Mô hình bảo mật chia sẻ: Bảo mật cấp doanh nghiệp khả dụng ngay khi cài đặt, không cần xây dựng mạng xác thực riêng.

Hiệu quả của ContainerChain: Nhiều Appchain có thể chia sẻ chi phí cơ sở hạ tầng trong khi vẫn duy trì khả năng tùy chỉnh hoàn toàn.

Tích hợp toàn diện: Truy cập gốc vào cơ sở hạ tầng blockchain cốt lõi như ví, trình lập chỉ mục, RPC endpoint và cầu nối chuỗi chéo.













Lộ trình của Tanssi tập trung vào một số lĩnh vực chính:





Khả năng tương thích EVM nâng cao: Cải thiện tích hợp Máy ảo Ethereum để hỗ trợ nhiều loại ứng dụng hơn và hợp lý hóa quá trình di chuyển từ các dự án Ethereum hiện có.

Khả năng tương tác chuỗi chéo: Mở rộng khả năng kết nối đến các mạng ngoài hệ sinh thái Polkadot.

Tối ưu hóa hiệu suất: Liên tục cải thiện thông lượng giao dịch, thời gian hoàn thành và hiệu quả tài nguyên.

Công cụ dành cho nhà phát triển: Cải thiện các khung, công cụ debug và môi trường thử nghiệm để tiếp tục giảm rào cản triển khai Appchain.









Phát triển đối tác: Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong trò chơi, DeFi và doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng thực tiễn.

Chương trình tài trợ: Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án sáng tạo được xây dựng trên cơ sở hạ tầng Tanssi.

Tài nguyên giáo dục: Cung cấp tài liệu toàn diện, hướng dẫn và tài nguyên học tập nhằm nhằm đẩy nhanh quá trình làm quen của nhà phát triển.

Xây dựng cộng đồng: Triển khai các sáng kiến để thu hút và phát triển cộng đồng nhà phát triển cũng như người dùng năng động xung quanh hệ sinh thái Tanssi.





