Sự trở lại của SUSHI trong tháng 7: Giao thức DeFi kỳ cựu đã lấy lại sự chú ý từ thị trường như thế nào

Vào tháng 07/2025, thị trường tiền mã hoá chứng kiến sự trở lại của biến động mạnh và đà tăng trưởng. Giữa bối cảnh pha trộn giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và những câu chuyện nội bộ đang phát triển, một số giao thức DeFi kỳ cựu từng bị "ra rìa" đang có màn trở lại ấn tượng, nổi bật nhất là SushiSwap cùng token gốc SUSHI . Từng bị lu mờ bởi Uniswap, SushiSwap bất ngờ ghi nhận sự bứt phá đáng chú ý trong tháng này. Trong tháng 07/2025, token SUSHI đã chứng kiến một đợt tăng giá mạnh, từ khoảng $0.60 đầu tháng lên đỉnh khoảng $1.09. Khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể, cho thấy thị trường đang quan tâm trở lại đến giao thức lâu đời này.





















Arbitrum, Sushi, viết tắt của SushiSwap, là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên Ethereum, hoạt động dựa trên cơ chế nhà tạo lập thị trường tự động (AMM). Khác với các sàn giao dịch truyền thống sử dụng sổ lệnh, Sushi cho phép người dùng cung cấp token vào các pool thanh khoản, nơi các hợp đồng thông minh sẽ khớp lệnh dựa trên các thuật toán được thiết lập sẵn, cho phép trao đổi tài sản ngang hàng mà không cần trung gian. Sushi hỗ trợ nhiều blockchain như Ethereum Avalanche , và BNB Chain , mang lại khả năng tương thích đa chuỗi mạnh mẽ.





Là một trong những giao thức DeFi xuất hiện sớm, Sushi từng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Mặc dù dần mất đi sự chú ý do các vấn đề quản trị nội bộ và tốc độ nâng cấp kỹ thuật chậm, kể từ nửa cuối năm 2024, đội ngũ Sushi đã tiến hành tái cấu trúc lộ trình phát triển, nâng cấp các sản phẩm mang tính mô-đun và mở rộng đối tác trong hệ sinh thái, từ đó dần tái định hình hình ảnh của mình như một nền tảng DeFi đa chiều.









SUSHI là token gốc của hệ sinh thái SushiSwap và đóng vai trò kép: vừa là token phần thưởng dành cho người dùng cung cấp thanh khoản cho giao thức, vừa là token quản trị, cho phép người nắm giữ tham gia vào các đề xuất, biểu quyết và quyết định phân bổ tài nguyên.





SUSHI có nguồn cung giới hạn và được phát hành theo từng giai đoạn nhằm cân bằng giữa hiệu quả khuyến khích và duy trì giá trị dài hạn. Bên cạnh khai thác thanh khoản, người dùng còn có thể stake SUSHI để nhận thêm phần thưởng, từ đó gia tăng tỷ lệ khóa token và độ gắn kết với hệ sinh thái.









SushiSwap là một nền tảng giao dịch tiền mã hoá phi tập trung trên mạng Ethereum, sử dụng mô hình AMM. Thông qua các hợp đồng thông minh, người dùng có thể giao dịch nhiều loại tài sản tiền mã hoá mà không cần đến bên trung gian tập trung. Người dùng có thể nạp tài sản tiền mã hoá của mình vào các pool thanh khoản, các pool này sẽ được sử dụng để thực hiện giao dịch trên nền tảng theo giá thị trường thời gian thực. Những người cung cấp thanh khoản cũng nhận được token SUSHI như một phần thưởng bổ sung thông qua cơ chế khai thác thanh khoản.









SushiSwap tiếp tục thu hút nhà đầu tư nhờ vào một số lợi thế nổi bật sau:





1) Đa dạng cặp giao dịch: Hỗ trợ hàng chục cặp token, bao gồm cả tài sản phổ biến lẫn token vốn hoá nhỏ, mang lại lựa chọn giao dịch linh hoạt.





2) Hệ sinh thái DeFi dạng mô-đun: Không chỉ là một DEX, Sushi còn cung cấp các dịch vụ như cho vay, quản lý tài sản, nền tảng phát hành token, marketplace NFT và nhiều tiện ích khác, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng.





3) Giao diện thân thiện với người dùng: Sushi áp dụng thiết kế trực quan, phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn người dùng nâng cao.





4) Cơ chế phần thưởng: Thông qua khai thác thanh khoản, staking và ưu đãi quản trị, Sushi mang lại cơ hội lợi nhuận bền vững cho những người tham gia dài hạn.





5) Cộng đồng toàn cầu: Sushi sở hữu một cộng đồng toàn cầu cởi mở, năng động với cơ chế quản trị minh bạch, cho phép người nắm giữ token đề xuất và biểu quyết nâng cấp, thúc đẩy sự gắn kết và tinh thần phi tập trung mạnh mẽ.













Đầu tháng 7, SushiSwap đã ra mắt chương trình phần thưởng Katana hợp tác cùng KatanaDEX. Theo chương trình này, một số pool thanh khoản được chọn sẽ mang lại lợi nhuận kép bằng cả token SUSHI và KAT. Tổng cộng lên tới 400 triệu token KAT sẽ được phân bổ trong chiến dịch lần này. Điều này không chỉ mang lại phần thưởng bổ sung cho người nắm giữ SUSHI, mà còn giúp đa dạng hóa hệ sinh thái của SushiSwap thông qua sự xuất hiện của token KAT.









Thị trường tiền mã hoá nói chung đã phục hồi trong tháng 7, với BTC vượt mốc $120,000 và ETH tăng trên $3,800 , tạo động lực tích cực cho toàn bộ phân khúc DEX. Là một tài sản kỳ cựu với câu chuyện rõ ràng và nguồn cung lưu hành ở mức vừa phải, SUSHI đã hưởng lợi từ tâm lý FOMO quay trở lại thị trường.













Từ năm 2024, Sushi đã đẩy mạnh triển khai đa chuỗi. Hiện nay, giao thức đã hỗ trợ nhiều blockchain hàng đầu và mới nổi, qua đó nâng cao đáng kể khả năng tiếp cận và khả năng kết hợp tài sản của giao thức. Trong khi đó, SushiXSwap - sản phẩm hoán đổi đa chuỗi của Sushi - cũng ghi nhận mức tăng ổn định về số lượng người dùng hoạt động hàng ngày, cho thấy Sushi đang từng bước khẳng định vị thế là một mạng lưới thanh khoản đa chuỗi thực thụ trong thời đại Layer 2 và DeFi mô-đun.









Đợt tăng giá này không phải ngẫu nhiên mà còn phản ánh chiến lược đa hướng của Sushi - từ nâng cấp kiến trúc, cải tiến sản phẩm liên tục, các chỉ số trên chuỗi đang phục hồi và sự đồng thuận ngày càng mạnh từ cộng đồng - tất cả đang góp phần khơi dậy lại sự lạc quan từ thị trường. Trong bối cảnh Layer-2, tính mô-đun và khả năng tương tác đa chuỗi đang chiếm ưu thế trong câu chuyện DeFi hiện nay, Sushi đang ở vị thế thuận lợi để chuyển mình từ một AMM đời đầu thành một hạ tầng DeFi thế hệ mới với nhiều chức năng tích hợp.





Dù SUSHI đã có cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, nhưng hành trình trở lại vẫn chưa kết thúc. Yếu tố quyết định giá trị dài hạn không nằm ở một đợt tăng giá đơn lẻ, mà là việc Sushi có thể hiện thực hóa tầm nhìn kỹ thuật và cam kết mở rộng hệ sinh thái trong các quý tới hay không. Nếu Sushi tiếp tục triển khai chiến lược DeFi mô-đun một cách linh hoạt, minh bạch trong quản trị, thì hoàn toàn có thể giành lại vị thế dẫn đầu trong hệ sinh thái DeFi, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự phục hồi của các giao thức kỳ cựu. Đối với nhà đầu tư giá trị dài hạn, câu chuyện này mới chỉ bắt đầu.









