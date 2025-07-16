Thay đổi trên thị trường stablecoin: USDC tăng mạnh, USDe vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh mới

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain và DeFi, stablecoin đã trở thành một phần ngày càng quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu. Theo báo cáo State of Stablecoins năm 2025 do Dune và Artemis cùng công bố, thị trường stablecoin đã ghi nhận sự tăng trưởng chưa từng có trong năm qua, cùng với những thay đổi đáng kể về cấu trúc thị trường. Đặc biệt, thị phần của USDC tăng gấp đôi và sự tăng trưởng nhanh chóng của USDe báo hiệu hệ sinh thái stablecoin đang hướng đến sự đa dạng hóa lớn hơn.









Tính đến tháng 02/2025, thị trường stablecoin đã đạt vốn hóa thị trường là $214 tỷ, với khối lượng giao dịch hàng năm là $35 nghìn tỷ. USDC và USDT tiếp tục thống trị, nhưng USDC đã nổi bật hơn, với vốn hóa thị trường tăng gấp đôi lên $56 tỷ, trở thành một trong những stablecoin tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường.





Sự tăng trưởng của USDC phần lớn đến từ việc tuân thủ quy định, đặc biệt là trong các khuôn khổ như MiCA ở EU và DIFC ở UAE. Việc bổ sung các đối tác lớn như Stripe và MoneyGram cũng đã mở rộng trường hợp sử dụng toàn cầu của USDC, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán và chuyển xuyên biên giới.





Động lực này phản ánh xu hướng ưu tiên của các tổ chức đối với stablecoin tuân thủ và khi quy định về tiền mã hoá toàn cầu ngày càng rõ ràng, tính minh bạch và khả năng đáp ứng quy định của USDC đã giúp stablecoin này trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng tổ chức.









Khác với thành công dựa trên tuân thủ của USDC, USDe , một stablecoin phi tập trung mới, cũng đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường. Được Ethena Labs ra mắt, vốn hóa thị trường của USDe đã tăng vọt từ $146 triệu lên $6.2 tỷ kể từ khi ra mắt, trở thành stablecoin lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường.





Sự tăng trưởng của USDe phần lớn nhờ mô hình lợi nhuận độc đáo và cơ chế delta-neutral hedging, cho phép USDe duy trì giá trị tương đối ổn định mà không cần dựa vào hệ thống tài chính truyền thống.





Được thúc đẩy bởi sự phát triển của hệ sinh thái DeFi, ảnh hưởng của USDe tiếp tục gia tăng. Không giống như các stablecoin tập trung, USDe chú trọng nhiều hơn vào tính phi tập trung và các cơ chế sáng tạo, khiến stablecoin này đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng DeFi. Khi thị trường DeFi tiếp tục trưởng thành và mở rộng, USDe có tiềm năng củng cố vị thế của mình trong thị trường stablecoin.









Mặc dù USDT vẫn là stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, đạt $146 tỷ, nhưng việc thị phần suy giảm đang ngày càng rõ rệt.





Tốc độ tăng trưởng của USDT đã chậm lại một phần do mức độ chấp nhận từ người dùng tổ chức giảm sút, khi ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức hướng đến các lựa chọn tuân thủ hơn như USDC hoặc chuyển sự quan tâm sang các stablecoin phi tập trung.





Chiến lược của USDT cũng đã thay đổi, dần rút khỏi thị trường tổ chức và tập trung nhiều hơn vào chuyển qua P2P và thanh toán toàn cầu. Mặc dù USDT vẫn được sử dụng rộng rãi ở các thị trường mới nổi, đặc biệt là chuyển xuyên biên giới và thanh toán giá trị nhỏ, nhưng thị phần của USDT trong không gian tài chính tổ chức đang bị thu hẹp. Sự thay đổi này cho thấy thị trường stablecoin đang ngày càng đa dạng hóa và cạnh tranh khốc liệt hơn.









Sự phát triển của thị trường stablecoin không chỉ phản ánh sự cạnh tranh giữa stablecoin tập trung và phi tập trung mà còn thể hiện sự giao thoa rộng hơn giữa đổi mới tài chính và tuân thủ quy định.





Các stablecoin tập trung truyền thống như USDC có mối liên kết chặt chẽ với hệ thống tài chính truyền thống và lợi thế rõ rệt trong các lĩnh vực như tuân thủ quy định cũng như thanh toán xuyên biên giới. Trong khi đó, các stablecoin phi tập trung như USDS và USDE lại chứng minh được tiềm năng mạnh mẽ trong hệ sinh thái DeFi, thu hút lượng người dùng ngày càng tăng thông qua các cơ chế sáng tạo và kiến trúc phi tập trung.





Đằng sau sự cạnh tranh này là quá trình tích hợp sâu hơn của công nghệ blockchain và thị trường tài chính truyền thống.





Khi tài chính phi tập trung (DeFi) tiếp tục phát triển, các stablecoin phi tập trung dự kiến sẽ gia tăng thêm thị phần. Đồng thời, thách thức về tuân thủ và quy định đang buộc các stablecoin tập trung phải liên tục thích ứng và đổi mới để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh quản lý toàn cầu đang thay đổi.









Stablecoin đã trở thành một phần thiết yếu trong hạ tầng cốt lõi của thị trường tiền mã hóa và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới lĩnh vực tài chính truyền thống. Các chuyên gia trong ngành nhìn chung có cái nhìn lạc quan về tương lai của stablecoin, tin rằng stablecoin không chỉ thúc đẩy các giải pháp thanh toán xuyên biên giới mà còn mở ra nhiều cơ hội hơn cho thị trường tài chính toàn cầu.





Rob Hadick - Đối tác tại Dragonfly, cho biết: "Stablecoin là mạch sống của thị trường tiền mã hóa và là chất siêu dẫn cho hệ thống tài chính. Stablecoin mở ra những cơ hội mới cho thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực đổi mới mà tài chính truyền thống vẫn chưa đạt được."





Neodaoist - Trưởng phòng sản phẩm tại Base, đã nhấn mạnh những lợi thế rõ ràng của stablecoin trong thanh toán xuyên biên giới, cho biết: "Chúng tôi hy vọng Base có thể hỗ trợ nhiều stablecoin bằng tiền tệ địa phương hơn, cho phép người dùng trên toàn thế giới giao dịch trên chuỗi bằng các loại tiền tệ quen thuộc, qua đó thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain."





Ngoài ra, "Các stablecoin mới phải mạnh mẽ hơn khi đối mặt với biến động thị trường", Conor Ryder - Trưởng phòng Nghiên cứu tại Ethena Labs nhận định. "Lợi thế cốt lõi của USDe nằm ở cơ chế ổn định được hỗ trợ bằng lợi nhuận, giúp người dùng tiếp cận một lựa chọn thay thế đô la đáng tin cậy."





Với Andrew Hong - Nhà sáng lập kiêm phân tích dữ liệu tại Herd, chìa khóa nằm ở cơ sở hạ tầng: "Tính thanh khoản của stablecoin phụ thuộc vào chất lượng của cơ sở hạ tầng nền tảng: chi phí thấp, tốc độ xử lý nhanh và nhu cầu thực tế. Trên các chuỗi công khai như Solana, nhu cầu về các cặp giao dịch meme coin có thanh khoản và thanh toán tức thì đã khiến stablecoin trở thành một thành phần thiết yếu".





Việc áp dụng stablecoin cũng đang mở rộng trên các blockchain. Theo Sam Elfarra - Người phát ngôn cộng đồng TRON DAO, "TRON đã trở thành blockchain hàng đầu cho các giao dịch stablecoin, với khối lượng hàng ngày lên đến hàng tỷ. Việc sử dụng USDT trên TRON đang thúc đẩy hoạt động kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, nơi stablecoin này ngày càng được dùng để thanh toán và tiết kiệm".





Với sự hỗ trợ ngày càng tăng từ các chuỗi như Solana và TRON, các stablecoin được kỳ vọng sẽ đạt mức thanh khoản và hiệu suất giao dịch cao hơn, trở thành cầu nối quan trọng giữa DeFi và tài chính truyền thống.









Thị trường stablecoin đang trải qua sự chuyển mình mạnh mẽ. Từ việc USDC tăng gấp đôi thị phần, đến sự gia tăng nhanh chóng của USDe và điều chỉnh chiến lược liên tục của USDT, sự phát triển của stablecoin đang từng bước định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu. Nhìn chung, xu hướng đa dạng hóa ngày càng rõ ràng: dù là tập trung hay phi tập trung, stablecoin đều sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tương lai của tài chính toàn cầu.





Với sự đổi mới liên tục và khuôn khổ quy định ngày càng rõ ràng, stablecoin sẽ đóng vai trò là công cụ tài chính hiệu quả, an toàn và tuân thủ, thúc đẩy những tiến bộ trong thanh toán xuyên biên giới, quản lý tài sản, v.v. Về lâu dài, stablecoin sẽ hình thành cầu nối quan trọng giữa hệ sinh thái tiền mã hoá và tài chính truyền thống, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế toàn cầu.





Nếu tin vào tiềm năng của stablecoin, MEXC là sàn giao dịch lý tưởng để bắt đầu hành trình của bạn. Là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu, MEXC cung cấp nhiều cặp giao dịch stablecoin, giúp người dùng dễ dàng mua và giao dịch các dự án phổ biến như USDe. MEXC kết hợp tốc độ khớp lệnh nhanh, quản lý tài sản tiện lợi cùng nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng giúp MEXC trở thành sàn giao dịch vượt trội để nắm bắt cơ hội đầu tư stablecoin.





Làm thế nào để đầu tư vào stablecoin? Sau đây là ví dụ với cặp USDE/USDT:





App MEXC, nhập USDE vào thanh tìm kiếm trên cùng, chọn cặp USDE/USDT Spot, trên trang biểu đồ nến, nhấn Mua. Chọn loại lệnh và số lượng, sau đó nhấn vào Mua USDE để hoàn thành giao dịch mua. Mở, nhậpvào thanh tìm kiếm trên cùng, chọn cặptrên trang biểu đồ nến, nhấn. Chọn loại lệnh và số lượng, sau đó nhấn vàođể hoàn thành giao dịch mua.







