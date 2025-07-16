Đạo luật STABLE 2025: Thiết lập khung pháp lý của Hoa Kỳ đối với stablecoin thanh toán

Khi tài sản kỹ thuật số không ngừng phát triển, stablecoin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính. Những tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bằng tiền fiat này hiện giữ vai trò thiết yếu trong giao dịch xuyên biên giới, chuyển tài sản và đổi mới tài chính. Tuy nhiên, thị trường stablecoin mở rộng nhanh chóng cũng mang đến nhiều thách thức, như thiếu minh bạch và các hạn chế trong quy định. Để giải quyết những vấn đề này, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Bryan Steil, Chủ tịch tiểu ban tài sản kỹ thuật số thuộc Hạ viện, cùng với French Hill, Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính, đã giới thiệu Đạo luật STABLE 2025 (tên đầy đủ là Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025) vào tháng 03/2025. Dự luật này nhằm thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho việc phát hành, lưu hành và giám sát stablecoin thanh toán tại Hoa Kỳ. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các điều khoản chính trong dự luật, giúp người đọc hiểu rõ mục tiêu, tầm quan trọng cũng như tác động tiềm năng đến thị trường.













Đạo luật STABLE 2025 nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và ngăn chặn các hoạt động tài chính phi pháp (như rửa tiền và tài trợ khủng bố) trong thị trường stablecoin thanh toán tại Hoa Kỳ. Bằng cách áp dụng khung quản lý nghiêm ngặt, dự luật đặt mục tiêu bảo vệ sự ổn định tài chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy việc áp dụng tài sản kỹ thuật số tuân thủ quy định. Trước bối cảnh hệ thống tài chính ngày càng dựa vào công nghệ, dự luật cũng nhấn mạnh đến khả năng tương tác và tiêu chuẩn hoá thị trường dành cho stablecoin thanh toán, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế số toàn cầu ổn định.









Dự luật đưa ra định nghĩa quan trọng về stablecoin thanh toán: Là tài sản kỹ thuật số được thiết kế cho mục đích thanh toán hoặc quyết toán, thường được neo theo các loại tiền fiat (ví dụ: đồng USD). Stablecoin thanh toán bao gồm các stablecoin có thể rút, trao đổi hoặc mua lại theo tỷ lệ cố định. Không giống như chứng khoán, stablecoin thanh toán hoạt động chủ yếu như công cụ giao dịch thay vì công cụ đầu tư, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán.













Đạo luật STABLE 2025 áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc phát hành stablecoin thanh toán: Chỉ các tổ chức được liên bang hoặc tiểu bang cấp phép mới có thể phát hành stablecoin. Các đơn vị phát hành hợp lệ bao gồm: Công ty con của các tổ chức nhận tài sản gửi và được FDIC bảo hiểm, các đơn vị phát hành stablecoin thanh toán phi ngân hàng được liên bang chứng nhận, và các đơn vị phát hành stablecoin thanh toán được tiểu bang chứng nhận.









Yêu cầu về dự trữ: Mỗi stablecoin phải được bảo chứng 1:1 bằng tiền mặt hoặc tài sản có tính thanh khoản cao (ví dụ: trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn, khoản nạp ngân hàng).

Yêu cầu minh bạch: Đơn vị phát hành phải công bố báo cáo dự trữ hàng tháng và được các công ty CPA độc lập kiểm toán. Báo cáo phải được CEO và CFO ký tên để đảm bảo độ chính xác.

Cơ chế rút: Đơn vị phát hành phải công khai quy trình rút stablecoin, cho phép người dùng nắm giữ chuyển đổi về tiền fiat theo tỷ lệ neo đã định.













Đạo luật STABLE 2025 giao quyền quản lý cho Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC), Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC). Cụ thể:





Ngân hàng và công ty con: Chịu sự quản lý của liên bang.

Liên hiệp tín dụng và công ty con: Được giám sát bởi NCUA.

Đơn chức phát hành stablecoin thanh toán phi ngân hàng: Do OCC quản lý.





Dự luật cũng quy định rõ yêu cầu với các stablecoin phát hành ở nước ngoài nhưng lưu hành tại thị trường Hoa Kỳ: Các đơn vị phát hành nước ngoài phải tuân thủ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, chịu sự kiểm toán và vận hành phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. Bộ Tài chính có thể công bố danh sách các đơn vị phát hành nước ngoài đủ điều kiện để hỗ trợ hợp tác quốc tế.









Các hành vi vi phạm Đạo luật STABLE 2025 có thể bị xử lý như sau:





Phạt dân sự: Lên đến $100,000 mỗi ngày đối với việc phát hành stablecoin thanh toán trái phép.

Phạt hình sự: Phạt tù đến 20 năm và phạt tiền $5 triệu nếu làm giả báo cáo dự trữ.

Biện pháp thực thi của cơ quan quản lý: Các cơ quan liên bang có thể đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép phát hành của tổ chức vi phạm.









Đạo luật STABLE 2025 thiết lập khung quản lý toàn diện với các điều khoản bổ sung sau: Đầu tiên, stablecoin thanh toán được loại khỏi phạm vi quản lý của luật chứng khoán, giúp tránh các thủ tục pháp lý phức tạp. Bên cạnh đó, đạo luật nhấn mạnh khả năng tương tác của stablecoin thanh toán, yêu cầu các cơ quan liên bang phải phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo khả năng tương thích liên nền tảng cho các stablecoin này. Ngoài ra, đạo luật còn đề ra thời gian chuyển tiếp để giám sát và làm rõ cơ chế xử phạt vi phạm, bao gồm cả hình phạt dân sự và hình sự. Những quy định này cải thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý của thị trường tiền kỹ thuật số và đảm bảo sự phát triển ổn định và tuân thủ pháp luật.





Đồng thời, Đạo luật STABLE 2025 cung cấp thời gian chuyển đổi cho các đơn vị phát hành và lưu ký stablecoin thanh toán chưa tuân thủ để thị trường có đủ thời gian thích ứng với các quy định mới. Theo dự luật, các thủ tục tuân thủ đối với đơn vị phát hành sẽ được triển khai trong vòng 12 tháng sau khi dự luật có hiệu lực, trong khi các yêu cầu tuân thủ đối với các tổ chức lưu ký liên quan sẽ có hiệu lực sau hai năm. Ngoài ra, "lệnh cấm stablecoin thuật toán" sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tiếp tục được thực thi trong hai năm tới.









Đạo luật STABLE 2025 tạo ra khung pháp lý vững chắc cho stablecoin thanh toán, tăng cường minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và củng cố sự ổn định thị trường. Khi quá trình triển khai đang diễn ra, dự luật được kỳ vọng sẽ đưa ra các quy tắc rõ ràng và hướng dẫn thực hiện cụ thể, từ đó củng cố niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số Hoa Kỳ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.





Nếu bạn tin vào tiềm năng tương lai của stablecoin, MEXC là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Với vai trò là sàn giao dịch hàng đầu, MEXC cung cấp đa dạng các cặp giao dịch stablecoin, giúp người dùng dễ dàng mua và giao dịch các dự án stablecoin hàng đầu như USDe.





Bạn muốn mua stablecoin? Sau đây là hướng dẫn (ví dụ cho cặp USDE/USDT):





USDE/USDT Spot. Trên trang biểu đồ, nhấn Mua, nhập chi tiết đặt lệnh (loại lệnh, số lượng,...) và nhấn Mua USDE để xác nhận. Mở App MEXC và nhập “USDE” vào thanh tìm kiếm. Chọn cặp giao dịchSpot. Trên trang biểu đồ, nhấn, nhập chi tiết đặt lệnh (loại lệnh, số lượng,...) và nhấnđể xác nhận.







