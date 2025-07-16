Trên MEXC không những có thể thực hiện giao dịch Spot các loại tiền mã hóa, MEXCer còn có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch Futures với đòn bẩy lên tới 500x. Vì vậy, sự khác biệt giữaTrên MEXC không những có thể thực hiện giao dịch Spot các loại tiền mã hóa, MEXCer còn có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch Futures với đòn bẩy lên tới 500x. Vì vậy, sự khác biệt giữa
Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Giao Dịch S...ịch Futures

Giao Dịch Spot & Giao Dịch Futures

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Spot#Futures#Người Mới Bắt Đầu
HI
HI$0.0000606+0.33%
MemeCore
M$2.03035-2.92%
Humanity
H$0.06824-2.75%
Gravity
G$0.009118-5.58%
HAI
HAI$0.008317-0.50%

Trên MEXC không những có thể thực hiện giao dịch Spot các loại tiền mã hóa, MEXCer còn có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch Futures với đòn bẩy lên tới 500x. Vì vậy, sự khác biệt giữa Giao dịch Spot và Giao dịch Futures là gì? Các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận khác nhau từ mỗi loại giao dịch, nhưng còn điều gì khác để phân biệt hai loại này? Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có thể hiểu những kiến thức cơ bản về cả giao dịch Spot và giao dịch Futures.

1. Mục tiêu đầu tư khác nhau


  • Khi giao dịch Spot trên MEXC, MEXCer có thể mua và bán tiền mã hóa, chẳng hạn như 1 BTC hoặc 1 ETH. Sau khi mua tiền mã hóa thông qua giao dịch Spot, MEXCer sở hữu những tài sản đó và có thể tự do chuyển tài sản qua các mạng blockchain khác nhau.

  • Tuy nhiên, khi giao dịch Futures, MEXCer mua và bán hợp đồng vĩnh cửu. Ví dụ khi bạn mua 1,000 cont BTC/USDT, phần tài sản này của bạn không thể chuyển qua bất kỳ mạng blockchain nào.

2. Đa dạng về giao dịch khác nhau


Nói chung, chỉ các cặp giao dịch Spot được niêm yết trên MEXC mới có các cặp giao dịch Futures tương ứng. Tuy nhiên, không phải tất cả các cặp giao dịch Spot đều có các cặp giao dịch Futures tương ứng. Ngoài ra, không phải tất cả các cặp giao dịch Futures đều hỗ trợ đòn bẩy 500x, chẳng hạn như token MX.

2.1 Cách thức kiếm lợi nhuận


Tại MEXC, cơ chế lợi nhuận cho giao dịch Spot là thị trường một chiều T+0, có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ có thể mua và không thể bán cùng một vị thế. Lệnh có thể được bán ngay lập tức sau khi được đặt. Mặt khác, cơ chế lợi nhuận cho giao dịch Futures là thị trường hai chiều T+0, cho phép các nhà giao dịch nắm giữ cả vị thế mua và bán. Lệnh có thể được bán ngay lập tức sau khi được đặt.

2.2 Đòn bẩy


Giao dịch Spot không yêu cầu hoặc hỗ trợ đòn bẩy. Đòn bẩy trong giao dịch Futures được phản ánh bằng số tiền ký quỹ ban đầu. Khi giao dịch Futures, các nhà giao dịch có thể nắm giữ một giá trị vị thế lớn với số tiền ký quỹ ban đầu, do đó làm tăng lợi nhuận đầu tư.

3. Phương thức giao dịch khác nhau


Do các mục tiêu đầu tư khác nhau của giao dịch Spot và giao dịch Futures, MEXCer sẽ gặp phải các kịch bản giao dịch khác nhau khi theo đuổi lợi nhuận bằng một trong hai phương thức giao dịch này. Mặc dù có thể có một số tình huống trong đó giao dịch Spot và giao dịch Futures chia sẻ các cơ chế tương tự, vẫn còn sự khác biệt đáng kể giữa hai loại trong hầu hết các trường hợp. Để hiểu những khác biệt này trong các phương thức giao dịch, chúng ta hãy xem xét một cách riêng lẻ từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất.

3.1 Các kịch bản giao dịch khác biệt trước khi nắm giữ các vị thế


3.1.1 Phương thức đặt lệnh


Trên trang giao diện giao dịch Spot, bạn có thể chọn bốn phương thức đặt lệnh: Limit, Market, Stop-limit và OCO.


Trên giao diện giao dịch Futures, bạn có thể tìm thấy một loạt các tùy chọn đặt lệnh đa dạng hơn. Bạn có thể chọn trong số 5 loại lệnh: Lệnh Limit, Lệnh Market, Lệnh Kích hoạt, Lệnh Trailing Stop và Lệnh Post Only.


Lưu ý:
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại lệnh cụ thể cho giao dịch Spot và giao dịch Futures, vui lòng truy cập MEXC Learn.

3.1.2 Giá thanh toán


  • Giao dịch Spot phù hợp với các giao dịch với mục tiêu khớp lệnh ngay lập tức, vì vậy giá mới nhất đại diện cho giá thanh toán cho giao dịch Spot.

  • Giá thanh toán cho đối với giao dịch Futures khác với giao dịch Spot: MEXC áp dụng hệ thống đánh dấu giá hợp lý được thiết kế độc đáo để tránh thanh lý không cần thiết đối với các sản phẩm có đòn bẩy cao.

3.1.3 Chế độ vị thế


Trên MEXC, giao dịch Spot không có cài đặt chế độ vị thế cụ thể. Tuy nhiên, giao dịch Futures cung cấp nhiều chế độ vị thế hơn, bao gồm Chế độ phòng hộChế độ một chiều.


3.1.4 Chế độ đòn bẩy


Tương tự, giao dịch Spot không cung cấp giao dịch đòn bẩy. Tuy nhiên, thông thường người dùng sử dụng đòn bẩy để giao dịch Futures. Tại đây, MEXC đặc biệt cung cấp cho người dùng 2 chế độ cài đặt chế độ đòn bẩy: Chế độ đơn giản và Chế độ nâng cao. Cũng như các chế độ vị thế, yêu cầu MEXCer phải hoàn tất thiết lập đòn bẩy trước khi mở một vị thế.


3.2 Các tình huống giao dịch khác nhau khi nắm giữ vị thế


3.2.1 Các phương thức đặt lệnh khác nhau


Trên trang giao diện giao dịch Spot, bạn có thể chọn bốn phương thức đặt lệnh: Limit, Market, Stop-limit và OCO.


Trên giao diện giao dịch Futures, bạn có thể tìm thấy một loạt các tùy chọn đặt lệnh đa dạng hơn. Bạn có thể chọn trong số 5 loại lệnh: Lệnh Limit, Lệnh Market, Lệnh Kích hoạt, Lệnh Trailing Stop và Lệnh Post Only.. Ngoài những tính năng này, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng như thêm chức năng TP/SL (cả [Vị thế TP/SL] và [TP/SL hàng loạt]), [Đóng nhanh][Đóng Short]/[Đảo nghịch].



4. Kết luận


Điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi chọn phương thức giao dịch là đảm bảo phương thức đó phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn:
  • Nếu MEXCer đầu tư không thích rủi ro dựa trên sở thích về vốn và rủi ro dự định riêng, thì giao dịch Spot phù hợp với nhu cầu hơn. Giao dịch Spot không có rủi ro thanh lý. Ngoài ra, trên thị trường Spot, việc hủy niêm yết hoặc giá token giảm về vô giá trị là rất hiếm khi xảy ra.

  • Nếu một số MEXCer với đầu tư tiền mã hóa với chi phí nhất định (ví dụ: BTC) là quá cao và cảm thấy khó đạt được lợi nhuận cao mà không có xu hướng tăng một chiều kéo dài sau khi đầu tư, thì giao dịch Futures có thể đáp ứng nhu cầu về lợi nhuận đầu tư cao hơn và thời gian phục hồi ngắn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng vì phán đoán kém và không đúng phương thức trong giao dịch Futures có thể gặp rủi ro, đôi khi dẫn đến thanh lý.

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và các khoản đầu tư nên được thực hiện một cách thận trọng. Nội dung của bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Vui lòng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng