Tác động của ETF





Với việc các tổ chức như Grayscale triển khai thành công quỹ ETF tiền mã hoá và đạt được kết quả đột phá, ngành công nghiệp này đã trải qua một đợt tăng trưởng đáng kể trước khi Bitcoin halving. Đồng thời, việc tài chính truyền thống chấp nhận tiền mã hoá bước vào một giai đoạn mới. Bài viết này sẽ phân tích một cách hệ thống tác động của từng giai đoạn trong việc niêm yết các quỹ ETF tiền mã hoá đối với ngành công nghiệp này.





ETF Spot có thể tác động nhiều mặt lên thị trường tiền mã hoá, cụ thể là xuất phát từ các giai đoạn khác nhau của việc niêm yết ETF Spot:













Đầu tiên, người quản lý quỹ của quỹ ETF Spot sẽ mua tài sản tiền mã hoá tương ứng dựa trên chiến lược và mục tiêu đầu tư của quỹ. Việc này có thể liên quan đến các loại tiền mã hoá chính thống như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, cũng như các tài sản kỹ thuật số khác như stablecoin.









Các tài sản tiền mã hoá đã mua cần phải được giám hộ và lưu giữ an toàn, đảm bảo tài sản bảo mật và minh bạch. Các nhà quản lý quỹ thường chọn một ngân hàng giám sát hoặc công ty giám sát tài sản kỹ thuật số thích hợp để chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý.









Căn cứ vào quy mô sản phẩm ETF và nhu cầu cổ phiếu, công ty quản lý quỹ sẽ phát hành số lượng đơn vị quỹ tương ứng. Các đơn vị quỹ có thể được niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch, cho phép các nhà đầu tư có được tài sản tiền mã hoá bằng cách mua các đơn vị quỹ.









Sau khi đơn vị quỹ được niêm yết giao dịch, nhà đầu tư có thể mua và bán đơn vị quỹ thông qua thị trường thứ cấp của sàn. Trong khi đó, nhà quản lý quỹ cũng cung cấp dịch vụ mua lại và theo dõi, cho phép nhà đầu tư mua lại hoặc theo dõi đơn vị quỹ trực tiếp từ người quản lý quỹ để rút hoặc nạp thêm tài sản.









Tái cân bằng quỹ đề cập đến việc người quản lý quỹ điều chỉnh định kỳ trọng số danh mục đầu tư theo mục tiêu và chiến lược của quỹ, đảm bảo rằng tài sản do quỹ nắm giữ phù hợp với tỷ lệ đầu tư được xác định trước.













Việc giới thiệu các quỹ ETF Spot sẽ cung cấp thêm tính thanh khoản cho thị trường. Thông qua các quỹ ETF Spot, nhà đầu tư có thể mua và bán tài sản kỹ thuật số dễ dàng hơn, tăng cường hoạt động giao dịch và tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Ngoài ra, việc tái cân bằng quỹ sẽ tối ưu hóa phân bổ tài sản của các nhà quản lý quỹ, tiếp tục thúc đẩy việc tăng trưởng cho các token phổ biến.









Việc ra mắt các quỹ ETF Spot có thể giúp giảm biến động giá trên thị trường tiền mã hoá. Các sản phẩm ETF thường có tính thanh khoản cao hơn, giao dịch thuận tiện hơn, cho phép đầu tư vào tiền mã hoá thông qua ETF mà không cần tham gia trực tiếp vào thị trường giao dịch , từ đó làm giảm biến động của thị trường.









Các quỹ ETF Spot phù hợp hơn với các yêu cầu và quản lý rủi ro của các nhà đầu tư tổ chức, cung cấp kênh đầu tư thuận tiện và an toàn hơn.









Các sản phẩm ETF thường được quản lý bởi các cơ quan quản lý (đặc biệt quan trọng đối với việc công bố thông tin trước khi phát hành và xem xét niêm yết): Nhà đầu tư có thể hiểu được tình hình của thị trường tiền mã hoá thông qua việc công bố thường xuyên các ETF, nâng cao tính minh bạch và tin cậy của thị trường.









Các sản phẩm ETF thường có cơ sở nhà đầu tư rộng lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư truyền thống hơn tham gia vào thị trường, từ đó thúc đẩy việc phổ biến và chấp nhận tiền mã hoá.









Sự ra đời của ETF Spot đã tác động tích cực đến thị trường, tăng tính thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư Tổ chức hơn, tăng cường sự chấp nhận của thị trường và khả năng ảnh hưởng đến giá tiền mã hoá, góp phần lớn vào sự phát triển và trưởng thành của thị trường tiền mã hoá.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.