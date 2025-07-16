Lý giải sự hồi sinh của Solana





“Kẻ huỷ diệt Ethereum”, “Blockchain thế hệ tiếp theo” và “Blockchain công cộng tốc độ cao” đều là những danh hiệu mà thị trường đã ban tặng cho mạng Solana. Hiệu suất cao và phí giao dịch thấp trên Solana đã một phần giải quyết được vấn đề tắc nghẽn và phí cao thường thấy trên mạng Ethereum vào thời điểm đó.





Sau tác động từ sự sụp đổ của FTX, mạng Solana đã trải qua một quá trình dài xây dựng lại và một lần nữa lấy lại được sức sống trước đây.









Dưới đây là tóm tắt về lịch sử phát triển của mạng Solana, bao gồm các cột mốc và sự kiện quan trọng từ khi thành lập cho đến khi phát triển, sụp đổ và xây dựng lại sau đó.





Tháng 03/2020: Ra mắt mạng chính Solana.





Tháng 07/2020: FTX thông báo áp dụng Solana làm blockchain cơ bản để xây dựng sàn giao dịch phi tập trung mang tên Serum, dẫn đến làn sóng chú ý đầu tiên của thị trường dành cho mạng Solana.





Tháng 03/2021: Tether thông báo phát hành stablecoin trên Solana, một bước phát triển đáng kể đối với tài chính phi tập trung.





Tháng 06/2021: Solana hoàn thành vòng tài trợ trị giá 314 triệu USD, với các nhà đầu tư tổ chức bao gồm Alameda Research dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman-Fried.





Tháng 09/2021: Magic Eden ra mắt trên Solana, lấp đầy khoảng trống trên thị trường giao dịch NFT của mạng Solana.





Tháng 11/2021: Tổng giá trị khóa TVL của Solana đạt 1 tỷ USD, bằng 1/10 TVL của Ethereum vào thời điểm đó và 2/3 so với chuỗi BNB.





Tháng 12/2021: STEPN ra mắt trên Solana, mang lại lưu lượng truy cập đáng kể và người dùng mới cho mạng Solana.





Tháng 02/2022: Solana vượt qua Ethereum để trở thành blockchain có nhiều nhà phát triển hoạt động nhất.





Ngày 09/11/2022: FTX sụp đổ, khiến SOL giảm khoảng 75% trong vòng vài ngày.





Tháng 11/2022: Tether thông báo chuyển 1 tỷ USDT sang ERC-20, rút khỏi mạng Solana.





Tháng 12/2022: Các dự án NFT hàng đầu DeGods và y00ts tuyên bố rời mạng Solana để chuyển sang Ethereum và Polygon.





Tháng 05/2023: Sự phổ biến của BRC-20 và token meme dẫn đến phí gas cao, khiến nhiều người dùng chuyển sang Solana để giao dịch. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của Solana đạt mức cao nhất 490,000.





Cuối tháng 08/2023 đến đầu tháng 09/2023: Shopify và Visa công bố tích hợp với Solana, mở rộng dịch vụ thanh toán của Solana trong thế giới Web2.





Tháng 12/2023: Hệ sinh thái Solana trải qua quá trình hồi sinh, với tổng giá trị khóa TVL tăng từ khoảng 300 triệu USD lên 1 tỷ USD trong vòng hai tháng.





Tháng 03/2024: Giá token SOL vượt qua 200 USDT, với mức vốn hóa thị trường vượt qua BNB, trở thành loại tiền mã hoá lớn thứ tư thế giới.













Sự thịnh vượng và sụp đổ của mạng Solana một phần có liên quan chặt chẽ đến FTX. Việc hợp tác với FTX đã giúp Solana thu hút được sự chú ý đáng kể trong không gian tiền mã hoá. Tuy nhiên, cũng chính do sự hợp tác sâu sắc với FTX mà sự sụp đổ của FTX đã kéo theo sự sụp đổ của mạng Solana.





Sàn FTX nắm giữ hơn 10% tổng số token SOL. Sau sự sụp đổ của FTX, đã có lo ngại việc bán SOL sẽ khiến thị trường hoảng loạn. Ngoài ra, hành vi lừa đảo của Sam Bankman-Fried cũng dẫn đến sự mất lòng tin đối với Solana trong cộng đồng tiền mã hoá. Cuối cùng, giá token Solana và TVL của mạng giảm mạnh.









Ngay sau sự cố sập sàn giao dịch FTX, dự án stablecoin Tether đã thông báo chuyển 1 tỷ USDT từ mạng Solana sang Ethereum ERC-20.





Vào tháng 12, các dự án NFT nổi bật DeGods và y00ts trên mạng Solana đã liên tiếp tuyên bố rời khỏi mạng Solana để chuyển sang mạng Ethereum và Polygon.





Sự ra đi của các dự án quan trọng khỏi mạng Solana cho thấy sự hoài nghi chính thức đối với Solana. Các dự án này cũng đề cập đến những lo ngại về vấn đề an ninh kỹ thuật mạng, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lòng tin xung quanh mạng Solana.









Khi thế giới tiền mã hoá tiếp tục phát triển và mở rộng, ngày càng có nhiều đội ngũ nhận thức được các vấn đề cố hữu trong mạng Ethereum, bao gồm cả chính đội ngũ Ethereum, những người đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.





Tương tự như đội ngũ Solana, các nhóm như Aptos, Sui và những nhóm khác đang xây dựng các blochchain mới với mức phí thấp và hiệu quả cao. Ngoài ra còn có các nhóm Layer 2 đang phát triển trên blockchain Ethereum, chẳng hạn như Optimism và Arbitrum.





Việc thiết lập các blockchain này cung cấp cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn và Solana phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều blockchain với mức phí thấp hơn và hiệu suất tốt.













Khi Bitcoin Halving sắp diễn ra, thị trường tiền mã hoá một lần nữa sôi động trở lại, chờ đợi một xu hướng tăng. Việc phê duyệt các quỹ Bitcoin Spot ETF cũng đã thu hút nhiều tiền hơn vào thị trường tiền mã hoá. Với tư cách là một thành viên của thế giới tiền mã hoá, Solana cũng chịu ảnh hưởng, và điều này báo hiệu tốt cho sự phát triển chung của hệ sinh thái.









Bất chấp tác động gần như tàn khốc từ sự sụp đổ của FTX đối với Solana, mạng vẫn có số lượng nhà phát triển hoạt động hàng đầu so với các blockchain khác. Đội ngũ tiếp tục tổ chức các sự kiện hackathon ở nhiều thành phố, tương tác với các nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới để củng cố và mở rộng hệ sinh thái.





Hơn nữa, đội ngũ tiếp tục giải quyết và tối ưu hóa vấn đề lâu dài về thời gian ngừng hoạt động, giới thiệu các phương pháp lưu trữ dữ liệu mới như "nén trạng thái" để giảm đáng kể chi phí lưu trữ. Những nỗ lực xây dựng này liên tục giúp lấy lại niềm tin trong cộng đồng.









Token meme đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại Solana, với các token như SILLY, WIF, BONK, BOME và SLERF liên tiếp góp phần tạo ra hiệu ứng tài sản. Hiệu ứng này là yếu tố chính làm tăng khối lượng giao dịch và sự chú ý của thị trường đối với mạng Solana.





Khi các token meme thu hút tài sản vào các giao thức DeFi khác nhau trong mạng Solana, chúng đã khiến Tổng giá trị bị khóa (TVL) liên tục tăng, do đó làm tăng giá của token SOL.









Sự hồi sinh của mạng Solana hiện là điều chắc chắn. Đối với người dùng hiện đang tham gia mạng, đầu tư vào token SOL cũng là một lựa chọn bên cạnh việc tham gia vào các dự án trên chuỗi để nhận phần thưởng airdrop.





