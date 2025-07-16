



SOL ETF nắm bắt thời điểm thích hợp trong bối cảnh nhiều thách thức





Vào ngày 27 tháng 6, VanEck đã nộp đơn đăng ký Solana Trust ETF, đây cũng là yêu cầu phê duyệt Solana ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu thị trường MEXC, giá SOL đã tăng hơn 150 USDT (+9.5%) vào ngày hôm đó, với các token trên hệ sinh thái Solana tăng hơn 10%.





Mặc dù các nhà phân tích của Bloomberg dự đoán đơn đăng ký liên quan có thể được chính thức phê duyệt vào năm 2025, thị trường cũng đầy hy vọng – dự đoán SOL sẽ trở thành ETF thứ ba sau Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, việc áp dụng SOL ETF hiện tại cũng đối mặt với nhiều áp lực.









Không giống như các đơn đăng ký ETF trước đây, VanEck chỉ gửi hồ sơ S-1 cho Solana ETF mà không gửi 19B-4 từ sàn giao dịch. Cả hai tài liệu này đều cần thiết cho việc ra mắt chính thức ETF.





Hơn nữa, đã mười ngày trôi qua mà không có sàn giao dịch nào gửi tài liệu 19B-4 cho VanEck. Điều này gián tiếp thể hiện đơn đăng ký được chuẩn bị chưa đầy đủ, giống như một động thái cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng, việc ra mắt ETH Spot ETF được ấn định vào tháng 7 và thị trường thiếu những thông tin mới, khiến đơn đăng ký Solana ETF kịp thời lấp đầy khoảng trống.





Đáp lại, Matt Sigel, Giám đốc Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số tại VanEck, thẳng thắn tuyên bố bối cảnh pháp lý ở Hoa Kỳ đang thay đổi và cơ hội SOL ETF được chấp thuận lớn hơn bao giờ hết. VanEck hy vọng sẽ là một trong những ứng cử viên đầu tiên được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) xem xét, vì trong lịch sử, hầu hết các sản phẩm đều được phê duyệt trên cơ sở ưu tiên cho tổ chức đăng ký trước.





Trên thực tế, vì đơn đăng ký Solana ETF của VanEck là hồ sơ S-1 nên hiện tại vẫn chưa chắc chắn về thời hạn phê duyệt. Nếu gửi 19B-4, thời hạn có thể là vào khoảng giữa tháng 3 năm 2025.





Các hành động của VanEck không tạo ra làn sóng theo đuổi rộng rãi từ các nhà phát hành khác. Chỉ có 21Shares đã nộp đơn đăng ký S-1 cho Quỹ ETF SOLANA lên SEC, với việc lưu ký của 21Shares SOL sẽ được thực hiện bởi Coinbase Custody. Ngoài ra, hiện tại không có nhà phát hành nào khác tham gia - những tin đồn về việc BlackRock cũng đang theo đuổi điều này vẫn chưa được xác nhận.









Việc đăng ký SOL ETF không phải là không có mục đích. Đây là thời điểm hoàn hảo khi chính phủ Hoa Kỳ có cái nhìn thân thiện hơn đối với tiền mã hoá.





Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg tin khả năng Solana ETF được phê duyệt trong vòng 12 tháng tới có liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi tiềm năng trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Mặc dù Solana ETF khó có thể được phê duyệt trong năm nay, nhưng những thay đổi trong vai trò tổng thống Hoa Kỳ và sự lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thể khiến mọi điều trở nên khả thi vào năm 2025.





Matt Sigel, Giám đốc Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số tại VanEck, cũng tuyên bố đây là thời điểm thích hợp để thử nghiệm. "Chúng tôi tin rằng môi trường pháp lý đang có những thay đổi." Ông ấy chỉ ra những tiến bộ gần đây về luật pháp lưỡng đảng, chẳng hạn như Đạo luật Cấu trúc Thị trường FIT21 mang tính bước ngoặt, và sự thay đổi đột ngột trong cách tiếp cận của SEC bằng việc phê duyệt quỹ Ethereum Spot ETF để củng cố lập trường của mình.





Tuy nhiên, để SOL ETF được chính thức phê duyệt cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ.





Thứ nhất, đó là tính chất bảo mật của SOL. Trong nhiều vụ kiện trước đây của SEC, bao gồm cả các vụ kiện của Coinbase và Kraken, Solana đã được xác định rõ ràng là “chứng khoán”. Các đơn đăng ký SOL ETF của VanEck và 21Shares sẽ lại gây ra cuộc tranh luận trên thị trường về việc liệu SOL và các token khác là chứng khoán hay hàng hóa. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không lạc quan.





Hasseb Qureshi, đối tác tại Dragonfly Capital, nhận xét SOL ETF khó có thể được chấp thuận, cho thấy việc VanEck nộp đơn đăng ký SOL ETF có thể chỉ là "mua thương hiệu" để đặt nền tảng cho việc quảng bá các sản phẩm tương tự. Điều này là do SEC đã tuyên bố rõ ràng SOL là chứng khoán và các cơ quan quản lý khó có thể đảo ngược quyết định này.





Hơn nữa, còn có vấn đề về quyền sở hữu tập trung các token Solana. VanEck đặc biệt nhấn mạnh trong tài liệu đăng ký của mình về rủi ro cụ thể chưa từng thấy trong các đơn đăng ký ETF khác, cụ thể là quyền sở hữu tập trung token SOL. Theo tài liệu của VanEck, tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, 100 ví lớn nhất nắm giữ SOL chiếm khoảng 1/3 số SOL lưu hành. “Do quyền sở hữu tập trung này, việc bán hoặc phân bổ lớn của những người dùng nắm giữ đó có thể có tác động bất lợi đến giá thị trường.” Do việc phân bổ token SOL ít phổ biến hơn so với Bitcoin và Ethereum, quyền sở hữu tập trung này có thể tạo ra rào cản đối với việc phê duyệt Solana ETF của VanEck.





Cuối cùng, hiện tại không có quỹ SOL Futures ETF tại thị trường Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý có thể dần dần trì hoãn việc triển khai các kế hoạch ETF Spot.





Trước đây, BTC và ETH đã tung ra Futures trên CME và CBOE, đồng thời các Futures ETF cũng được tung ra trước các Spot ETF. Theo lộ trình phát triển này, SEC có thể khó trực tiếp bỏ qua quy trình trên và triển khai quỹ SOL Spot ETF. Bartosz Lipinski, Giám đốc điều hành của Cube Exchange, tin rằng SEC thường dựa vào thị trường Futures để đáp ứng các yêu cầu giám sát thị trường trong việc niêm yết các quỹ ETF cụ thể. Ông cũng cho rằng, nhu cầu trên thị trường Futures chính là tâm lý kỳ vọng của Chủ tịch SEC.









Mặc dù tương lai của quỹ ETF SOL vẫn chưa chắc chắn, điều này không ngăn cản khả năng SOL trở thành cơn sốt trong tương lai.





Suy cho cùng, “Mua tin đồn, bán tin tức” là một chiến lược đã được thử nghiệm và thực hiện. Đặc biệt với cuộc bầu cử lưỡng đảng hiện tại của Hoa Kỳ, nhiều tin tức liên quan đến chính sách có thể ảnh hưởng đến xu hướng tiền mã hoá. Trong trường hợp không có tin tức mới, SOL ETF có thể trở thành điểm nóng tiếp theo sau ETH ETF.





Đối với nhà đầu tư tiền mã hoá, trọng tâm chính là các dự án hệ sinh thái Solana và token SOL, đặc biệt là các dự án meme, có thể mang lại lợi nhuận trong đợt tăng trưởng tiếp theo của thị trường.





MEXC luôn tiên phong trong việc tìm kiếm các dự án mới, tiêu biểu trong năm nay đã niêm yết thành công một số dự án trên mạng Solana như BOME, SLERF và ONE. Người dùng tham gia sớm đã thu về lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, trong các lần niêm yết token mới, người dùng nắm giữ token MX trên MEXC còn có thể nhận được airdrop token miễn phí, với tỷ suất lợi nhuận trung bình trên 70%. Điều này giúp MEXC trở thành sàn giao dịch hàng đầu trong lĩnh vực này.



