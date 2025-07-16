Phiên điều trần về tiền mã hoá tháng 9 của Hoa Kỳ: Quy định toàn cầu sẽ đi về đâu?

Gần đây, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch tổ chức các phiên điều trần về tiền mã hoá vào tháng 9, tập trung vào nhiều phương diện khác nhau của ngành, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số và tác động của các vụ lừa đảo "mổ lợn" (Pig butchering). Các phiên điều trần này đã thu hút sự chú ý đáng kể trong ngành.









Phiên điều trần đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 sẽ là phiên đánh giá của tiểu ban về DeFi, bao gồm các quy định được đề xuất từ một số cơ quan liên bang, bao gồm SEC và Sở Thuế vụ (IRS).





Vào ngày 18 tháng 9, hai phiên điều trần sẽ diễn ra, một phiên tập trung vào các chính sách thực thi của SEC và phiên còn lại tập trung vào tác động của các vụ lừa đảo "mổ lợn".





Phiên điều trần toàn thể của ủy ban vào ngày 23 tháng 9 dự kiến sẽ có tác động lớn nhất đến lĩnh vực tiền mã hoá, trong đó SEC có vai trò người làm chứng. Có báo cáo cho biết Ủy ban Hạ viện sẽ yêu cầu lời khai từ Chủ tịch SEC Gary Gensler và các ủy viên khác tại phiên điều trần này. Đồng thời, các nhà lập pháp đang đàm phán về luật để hạn chế thẩm quyền của SEC đối với tài sản kỹ thuật số, nhằm mục đích trao cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) một vai trò quan trọng hơn.





Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ Patrick McHenry đã bày tỏ mong muốn thông qua dự luật quản lý tiền mã hoá trước khi nghỉ hưu. Tuyên bố này càng nhấn mạnh tính cấp thiết và quyết tâm của Quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến quy định về tiền mã hoá. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ là một tài liệu tham khảo quan trọng cho quy định về tiền mã hoá tại Hoa Kỳ và toàn cầu.





Trước đây, các phiên điều trần về tiền mã hoá ở Hoa Kỳ rất phức tạp và có nhiều biến động, thường liên quan đến nhiều phương diện và các bên khác nhau. Các phiên điều trần này không chỉ thúc đẩy các cuộc thảo luận về quy định tiền mã hoá mà còn có tác động đáng kể đến thị trường.





Vào tháng 02/2018, một phiên điều trần về quy định tiền mã hoá đã mời chủ tịch của SEC và CFTC. Các lãnh đạo đã nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu và phát triển chính sách để thúc đẩy thị trường tiền mã hoá tăng trưởng bền vững, đồng thời thừa nhận và nắm bắt tiềm năng của tiền mã hoá. Bên cạnh đó, lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá cũng đã nhận được thái độ tích cực vào giai đoạn này.





Vào tháng 07/2021, các thượng nghị sĩ đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận chuyên sâu về việc sử dụng và quản lý tiền mã hoá. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) ủng hộ việc quản lý chặt chẽ hơn đối với ngành này, tuyên bố sự phi tập trung của Bitcoin chỉ là ảo tưởng, vì quyền lực thực sự trong mạng lưới tiền mã hoá nằm trong tay các thợ đào và tập đoàn. Phiên điều trần này nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tiền mã hoá và làm dấy lên các cuộc thảo luận rộng rãi hơn về nhu cầu quản lý.





Vào tháng 12/2021, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần khác, mời các CEO từ một số công ty tài sản tiền mã hoá đến thảo luận về các vấn đề liên quan đến quy định cho lĩnh vực này, bao gồm tài chính, khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ và an ninh. Phiên điều trần không chỉ nâng cao nhận thức của công chúng về ngành này mà còn thúc đẩy các cơ quan quản lý ưu tiên giám sát thị trường tiền mã hoá, đặt nền tảng cho việc phát triển chính sách quản lý trong tương lai.





Vào tháng 11/2022, Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Delaware đã tổ chức một số phiên điều trần về vụ phá sản của sàn giao dịch FTX, thảo luận về nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm việc xử lý tài sản của khách hàng và thu hồi tài sản. Các phiên điều trần này đã thúc đẩy cơ quan quản lý tăng cường giám sát thị trường tiền mã hoá, đồng thời cải cách và cải thiện các chính sách quản lý liên quan.





Vào tháng 02/2023, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã tổ chức phiên điều trần với tiêu đề "Sự sụp đổ của tiền mã hoá: Tại sao cần có biện pháp bảo vệ hệ thống tài chính đối với tài sản kỹ thuật số". Các thượng nghị sĩ đã thảo luận về nguyên nhân, ảnh hưởng và biện pháp đối với sự sụp đổ của thị trường tiền mã hoá. Phiên điều trần kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quản lý toàn diện hơn để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.





Thật vậy, các phiên điều trần trước đó ở Hoa Kỳ thường là động lực quan trọng thúc đẩy cải cách và phát triển ngành, và lĩnh vực tiền mã hoá cũng không ngoại lệ. Một loạt các phiên điều trần được lên lịch trong tháng này, đặc biệt là cuộc thảo luận tập trung vào DeFi và đánh giá toàn diện của toàn ủy ban, chắc chắn sẽ có tác động sâu sắc đến quỹ đạo phát triển của ngành tiền mã hoá.





Việc triệu tập phiên điều trần về DeFi cho thấy cơ quan quản lý đang tích cực tìm kiếm cách quản lý phù hợp với các đặc thù của lĩnh vực mới nổi này. Với bản chất phi tập trung và tự động, DeFi đã mang lại sự đổi mới chưa từng có cho các dịch vụ tài chính nhưng cũng mang đến những thách thức và rủi ro mới. Do đó, trọng tâm của phiên điều trần là khám phá các mô hình quản lý bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và duy trì trật tự thị trường, đồng thời không kìm hãm sự đổi mới.





Phiên điều trần toàn thể của ủy ban ngày 23 tháng 9 sẽ phân tích kỹ lưỡng và toàn diện về lĩnh vực tiền mã hoá. Điều này không chỉ giải quyết các vấn đề cơ bản như tình trạng pháp lý của tiền mã hoá, mà còn đề cập đến các lĩnh vực chính như chính sách thuế, bảo vệ người tiêu dùng và rủi ro ổn định tài chính, tất cả đều rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành.





Với vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính, định hướng chính sách quản lý tiền mã hoá của nước này chắc chắn sẽ tạo ra tiền lệ đáng kể cho thị trường toàn cầu. Kết quả và quyết định từ các phiên điều trần này sẽ tác động trực tiếp đến bối cảnh quản lý của thị trường tiền mã hoá Hoa Kỳ, đồng thời định hình tư duy và hành động toàn cầu trong lĩnh vực quản lý tiền mã hoá. Khi việc hợp tác quản lý được tăng cường và các cơ chế phối hợp được thiết lập, có thể sẽ tạo nên một hệ sinh thái tiền mã hoá an toàn, minh bạch và ổn định hơn, từ đó hỗ trợ ngành phát triển bền vững và lâu dài.





Các phiên điều trần về tiền mã hoá được lên lịch vào tháng 9 không chỉ thể hiện sự hiểu biết và phản ứng kịp thời đối với động lực thị trường hiện tại, mà còn dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai. Khi môi trường quản lý toàn cầu thắt chặt và khuôn khổ chính sách dần được cải thiện, các phiên điều trần này báo hiệu thị trường tiền mã hoá đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với sự gia tăng về quy định, tính minh bạch và bền vững.





Với vai trò dẫn đầu thị trường, MEXC luôn cập nhật thông tin và xây dựng một tầm nhìn xa, theo dõi chặt chẽ tiến trình và tác động đáng kể của các phiên điều trần đối với thị trường. MEXC tin rằng khi hợp tác quản lý toàn cầu ngày càng tăng và công nghệ quản lý ngày càng tiến bộ, thị trường tiền mã hoá sẽ phát triển thành một môi trường bền vững và ổn định, mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm giao dịch an toàn và đáng tin cậy hơn.





Do đó, MEXC sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích kỹ lưỡng những phát triển mới nhất trên thị trường tiền mã hóa. Chúng tôi cam kết chủ động thích ứng với những thay đổi về quy định, liên tục nâng cao các tiêu chuẩn tuân thủ và chất lượng dịch vụ. Qua đó, MEXC có thể phục vụ người dùng tốt hơn và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của lĩnh vực tiền mã hóa.



