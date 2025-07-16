MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdroMEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdro
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...ne Tháng 09

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Sự Kiện Phổ Biến#MX#Người Mới Bắt Đầu
MX Token
MX$2.5545-2.69%
Choise.com
CHO$0.00395-3.42%
MemeCore
M$2.03045-2.78%
HI
HI$0.0000605+0.16%
Humanity
H$0.06817-2.79%

MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdrop, MEXC đã thực hiện các điều chỉnh vào tháng 9 để hạ thấp điều kiện tham gia sửa đổi hệ số phần thưởng cho các sự kiện airdrop. Chiến dịch mới cho phép người dùng tham gia các sự kiện airdrop nhanh hơn, giúp tăng hệ số phần thưởng dễ dàng hơn, đồng thời nhận được nhiều phần thưởng và lợi nhuận hơn.

Để tìm hiểu chi tiết về lợi ích của việc nắm giữ MX, vui lòng tham khảo 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX.

1. Báo cáo sự kiện MX Zone tháng 09


Trong tháng 09 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 140 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 8.08 triệu USDT, với APY lên đến 61%.

Theo số liệu thống kê từ MEXC về các sự kiện airdrop tháng 09, 03 token hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hơn 800%. Trong đó, BABYCATE có mức tăng cao nhất lên đến 2,495%. Tiếp theo là ARGY và MARS có mức tăng lần lượt là 941% và 847%. Token có mức tăng thấp nhất trong bảng bên dưới là PAAL, với mức tăng trưởng gần 200%.

Top 05 token nổi bật tháng 09/2024

Tên dự án
Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng (Tính đến ngày 30/09)
BABYCATE
28/09/2024
2,495%
ARGY
28/09/2024
941%
MARS
26/09/2024
847%
AD
05/09/2024
469%
PAAL
15/09/2024
199%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop


Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX.

Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên 3 lần mỗi ngày. Bắt đầu từ 22:59 (Giờ VN) của ngày trước sự kiện, người dùng cần đảm bảo nắm giữ tối thiểu 1,000 MX liên tiếp trong 24 giờ ở tài khoản Spot. Nếu số dư MX giảm xuống dưới 1,000 MX bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 24 giờ này, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.

Truy cập trang web chính thức của MEXC để tham gia. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút".

Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để giảm phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, tận hưởng mức ưu đãi giảm 20%. Hơn nữa, nếu nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX ở tài khoản Spot liên tiếp trong 24 giờ, bạn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.

MEXC thu hút một lượng lớn người dùng nhờ vào sự đa dạng token và tốc độ niêm yết nhanh. Người dùng yêu thích MEXC vì tính thanh khoản sâu, trải nghiệm người dùng mượt mà, bảo mật, ổn định và dịch vụ khách hàng nhanh chóng. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, ổn định và đáng tin cậy đến người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Cập nhật và nâng cấp quy tắc về hệ số sự kiện Kickstarter và Launchpool!

Kickstarter và Launchpool là sự kiện airdrop miễn phí độc quyền dành cho người dùng nắm giữ MX. Để khuyến khích người dùng tham gia tích cực và nâng cấp phần thưởng, MEXC đã điều chỉnh quy tắc hệ số p

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Vào tháng 11/2024, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khép lại với chiến thắng của Donald Trump, đánh dấu ông trở thành tổng thống tiếp theo. Kết quả bầu cử đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của thị trườ

Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 9

Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 9

1. Hiệu Suất Dữ Liệu Sự Kiện Airdrop Tháng 9MEXC tổ chức các sự kiện airdrop độc quyền cho chủ sở hữu token MX hàng tháng. Nếu bạn nắm giữ một số lượng token MX nhất định trong một khoảng thời gian, b

Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 10

Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 10

Vào tháng 10, thị trường tiền mã hoá đã trải qua một bước ngoặt lớn đến từ việc tăng giá của Bitcoin dẫn đến xu hướng tăng tổng thể của thị trường. Trong bối cảnh tăng đột biến này, giá trị token gốc

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng