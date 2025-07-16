Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 09





MEXC tổ chức các sự kiện airdrop miễn phí độc quyền cho người dùng nắm giữ MX, mang đến nhiều phần thưởng airdrop từ nhiều dự án khác nhau. Để khuyến khích người dùng tham gia và tăng lợi nhuận airdrop, MEXC đã thực hiện các điều chỉnh vào tháng 9 để hạ thấp điều kiện tham gia và sửa đổi hệ số phần thưởng cho các sự kiện airdrop. Chiến dịch mới cho phép người dùng tham gia các sự kiện airdrop nhanh hơn, giúp tăng hệ số phần thưởng dễ dàng hơn, đồng thời nhận được nhiều phần thưởng và lợi nhuận hơn.





Để tìm hiểu chi tiết về lợi ích của việc nắm giữ MX, vui lòng tham khảo 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX.









Trong tháng 09 năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 140 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn 8.08 triệu USDT, với APY lên đến 61%.





Theo số liệu thống kê từ MEXC về các sự kiện airdrop tháng 09, 03 token hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hơn 800%. Trong đó, BABYCATE có mức tăng cao nhất lên đến 2,495%. Tiếp theo là ARGY và MARS có mức tăng lần lượt là 941% và 847%. Token có mức tăng thấp nhất trong bảng bên dưới là PAAL, với mức tăng trưởng gần 200%.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến ngày 30/09) BABYCATE 28/09/2024 2,495% ARGY 28/09/2024 941% MARS 26/09/2024 847% AD 05/09/2024 469% PAAL 15/09/2024 199%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX.





Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên 3 lần mỗi ngày. Bắt đầu từ 22:59 (Giờ VN) của ngày trước sự kiện, người dùng cần đảm bảo nắm giữ tối thiểu 1,000 MX liên tiếp trong 24 giờ ở tài khoản Spot. Nếu số dư MX giảm xuống dưới 1,000 MX bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 24 giờ này, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC để tham gia. Ở đầu trang chủ, chọn [Spot] từ thanh điều hướng, bạn sẽ thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua và nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài việc tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, người dùng nắm giữ MX còn nhận được ưu đãi giảm phí giao dịch. Nếu là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để giảm phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, tận hưởng mức ưu đãi giảm 20%. Hơn nữa, nếu nắm giữ tối thiểu 1,000 token MX ở tài khoản Spot liên tiếp trong 24 giờ, bạn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.





MEXC thu hút một lượng lớn người dùng nhờ vào sự đa dạng token và tốc độ niêm yết nhanh. Người dùng yêu thích MEXC vì tính thanh khoản sâu, trải nghiệm người dùng mượt mà, bảo mật, ổn định và dịch vụ khách hàng nhanh chóng. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, ổn định và đáng tin cậy đến người dùng.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.