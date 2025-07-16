Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 9









MEXC tổ chức các sự kiện airdrop độc quyền cho chủ sở hữu token MX hàng tháng. Nếu bạn nắm giữ một số lượng token MX nhất định trong một khoảng thời gian, bạn có thể tham gia vào các sự kiện airdrop miễn phí này. Trong tháng 9, MEXC đã tổ chức tổng cộng 133 sự kiện airdrop, bao gồm 7 sự kiện Launchpool và 126 sự kiện Kickstarter. Những sự kiện airdrop này đã phân bổ phần thưởng trị giá hơn 9 triệu USD, với APY lên tới 71%.





Theo thống kê từ MEXC, trong số tất cả 133 phần thưởng airdrop, token TRC đã có mức tăng giá đáng kinh ngạc lên tới 945% và đây mức tăng cao nhất trong tháng. Token có mức tăng giá cao thứ hai là token WSM, với tốc độ tăng giá cao nhất là 470.70%.





Trong số Top 10 token trên bảng xếp hạng tăng giá token, tất cả các token đều có tỷ lệ tăng giá vượt quá 100%, trong đó Top 4 token có mức tăng giá hơn 250%.





Tên Dự Án Thời gian Airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng giá (tính đến ngày 01/10) TRC 9/7/2023 945% WSM 9/29/2023 470.7% CLORE 9/8/2023 312.14% BROCK 9/26/2023 264.9% NOVAX 9/20/2023 169.4% HMT 9/16/2023 141.2% FUC 9/1/2023 128.6% PACOIN 9/22/2023 127.9% CIRI 9/25/2023 111.51% DTE 9/20/2023 104.7%









Launchpool và Kickstarter là những sự kiện độc quyền dành cho Người sở hữu MX. Nếu bạn là người dùng nắm giữ MX, bạn phải nắm giữ tối thiểu 1,000 MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp để tham gia sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Trên trang chủ website chính thức của MEXC, chọn [Spot] từ thanh điều hướng. Ở đó bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các sự kiện [Launchpool] và [Kickstarter].









Sau khi vào trang chi tiết sự kiện, bạn có thể nhấp vào nút [Cam kết nhanh] để tham gia vào tất cả các sự kiện đang diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể tham gia đồng thời vào cả sự kiện Launchpool và Kickstarter, và token MX của bạn sẽ không bị khóa.













Nếu bạn chưa sở hữu MX và muốn tham gia vào các sự kiện airdrop miễn phí, bạn cần mua MX trên MEXC và nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi những điều kiện này được đáp ứng, bạn có thể bắt đầu tham gia vào các sự kiện này.





Để biết thêm thông tin về cách mua MX, bạn có thể tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút " và làm theo các bước trong hướng dẫn để mua.



