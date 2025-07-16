SEC điều chỉnh chính sách: Nhân sự mới sẽ tác động thế nào đến thị trường tiền mã hoá

Vào ngày 10/04/2025, Paul Atkins chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Được Tổng thống Donald Trump đề cử và Thượng viện phê chuẩn, Atkins đã nhanh chóng tạo ra những thay đổi đáng kể. Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nhậm chức, ông đã đưa ra ba điều chỉnh lớn trong chính sách quản lý, đảo ngược hoàn toàn lập trường mơ hồ và có phần đối đầu trước đây của SEC, khiến thị trường tiền mã hoá vô cùng phấn khởi. Sự thay đổi này được xem là bước chuyển từ "bàn tay sắt quản lý" sang vai trò "người thúc đẩy đổi mới", không chỉ củng cố niềm tin chính sách mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường tiền mã hoá.









Việc bổ nhiệm Atkins không chỉ đơn thuần là thay đổi nhân sự lãnh đạo, mà còn đánh dấu sự chuyển mình trong tư duy quản lý. Trong nhiều năm, SEC từng bị xem là rào cản lớn đối với sự phát triển của ngành tiền mã hoá. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi nhậm chức, Atkins đã công bố loạt thay đổi chính sách quan trọng, đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận của cơ quan này.









Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Atkins đã phê duyệt đơn đăng ký giao dịch quyền chọn Ethereum Spot ETF , đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Không dừng lại ở đó, ông còn đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn "nhà đầu tư đủ điều kiện", mở rộng cơ hội tiếp cận cho các nhà đầu tư cá nhân bằng cách ưu tiên kinh nghiệm đầu tư thay vì giá trị tài sản ròng.









SEC đã ban hành một hướng dẫn hiếm có, không ràng buộc, làm rõ các vấn đề then chốt như "Thế nào được xem là chứng khoán?" và "Khi nào cần công bố thông tin?". Hướng dẫn này đã cung cấp lộ trình tuân thủ rõ ràng cho các nhà phát triển, từ đó củng cố niềm tin thị trường vào các hoạt động phát hành token hợp pháp và thúc đẩy sự phát triển của một hệ sinh thái tuân thủ quy định.









Trong lĩnh vực thực thi, SEC đã nhanh chóng thay đổi lập trường: cơ quan này rút đơn kiện đối với Nova Labs, đạt được thỏa thuận với Ripple và đồng ý tạm dừng các thủ tục kháng cáo. Sự thay đổi này cho thấy SEC đang chuyển hướng từ cách tiếp cận mang tính trừng phạt sang định hướng dựa trên hướng dẫn, mở đường cho ngành tiền mã hoá bước vào một giai đoạn quản lý thân thiện và cởi mở hơn.









Paul Atkins là một gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực quản lý, sở hữu nền tảng vững chắc trong tài chính truyền thống cùng quan điểm ủng hộ mạnh mẽ tài sản tiền mã hoá. Theo nhiều nguồn tin, ông đã đầu tư cá nhân hơn $6 triệu vào lĩnh vực tiền mã hoá và từng dẫn dắt tổ chức vận động chính sách Token Alliance. Sự chuyển biến này không chỉ đến từ cá nhân Atkins, mà còn phản ánh xu hướng chính sách rộng lớn hơn, nằm trong chiến lược "đón nhận Web3" của chính quyền Trump:





Các ETF tiền mã hoá đang được thúc đẩy, trong đó XRP và SOL là hai dự án được kỳ vọng sẽ được phê duyệt trong năm nay.

Tiến trình lập pháp về stablecoin đang tăng tốc, với Đạo luật GENIUS đã được thông qua tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Các quy định hạn chế đối với tài chính phi tập trung (DeFi) đã được gỡ bỏ, mang lại sự linh hoạt hơn cho toàn hệ sinh thái.

Các nhà tạo lập thị trường truyền thống như Citadel và Wintermute đang trở lại mạnh mẽ, góp phần cải thiện thanh khoản thị trường.





Những diễn biến này cho thấy sự chuyển hướng trong chính sách quản lý, từ "kìm hãm" sang "hướng dẫn", khi SEC đang nỗ lực xây dựng một môi trường thuận lợi hơn cho đổi mới tuân thủ và sự phát triển bền vững của thị trường.









Không thể phủ nhận các định hướng quản lý mới đã thổi luồng sinh khí mạnh mẽ vào thị trường, góp phần thúc đẩy giá tài sản tiền mã hoá biến động đáng kể. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng đi kèm với những bất ổn tiềm ẩn. Một số nhà lập pháp bày tỏ lo ngại rằng việc nới lỏng quy định có thể làm gia tăng rủi ro đầu cơ, trong khi một số khác đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Paul Atkins và đội ngũ cố vấn của FTX, điều này có thể ảnh hưởng đến tính trung lập trong lập trường quản lý. Vì vậy, trong giai đoạn chuyển giao chính sách này, nhà đầu tư nên tập trung vào:





Tái cấu trúc cách phân bổ tài sản dưới tác động của các chính sách mới

Mức độ tuân thủ pháp lý và tiềm năng thực sự của các dự án blockchain

Thanh khoản của thị trường và khả năng phản ứng của các sàn giao dịch





Dù những thay đổi chính sách hiện tại đang mang lại nhiều lợi thế, nhưng không thể bỏ qua những thách thức mang tính cấu trúc kèm theo. Trong tương lai, người chiến thắng sẽ không chỉ là những ai tận dụng tốt các chính sách ưu đãi, mà còn là những người có khả năng nắm bắt xu hướng chính sách một cách nhanh nhạy, thích ứng ổn định trước biến động thị trường, và tận dụng hiệu quả các nền tảng vững chắc để duy trì lợi thế cạnh tranh.









Việc bổ nhiệm Paul Atkins đánh dấu khởi đầu cho một chuyển biến sâu rộng trong mối quan hệ giữa SEC và lĩnh vực tiền mã hoá. Việc chuyển từ mô hình thực thi nghiêm ngặt sang cách tiếp cận hỗ trợ hơn, cùng với sự thay đổi từ quản lý mang tính cưỡng chế sang hướng dẫn quy định, phản ánh bước ngoặt chiến lược trong tư duy quản lý. Mỗi điều chỉnh chính sách, bao gồm ETF, stablecoin, DeFi, định nghĩa tài sản trên chuỗi cho đến tiêu chí tiếp cận của nhà đầu tư, đều góp phần thúc đẩy sự tiến hoá về mặt cấu trúc của thị trường. Chu kỳ quản lý mới này báo hiệu sự hình thành của một mô hình đầu tư mới.





Đối với nhà đầu tư cá nhân, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Người dùng có khả năng nhận diện sớm các xu hướng mới và nhanh chóng thích ứng với các quy định đang thay đổi sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong chu kỳ thị trường sắp tới.





