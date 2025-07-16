Gần đây, lập trường của Nga về blockchain và tiền mã hoá đã được làm rõ hơn. Theo CoinDesk, Nga sẽ thử nghiệm các giao dịch tiền mã hoá và thanh toán bằng token kỹ thuật số xuyên biên giới. Nguồn tin Gần đây, lập trường của Nga về blockchain và tiền mã hoá đã được làm rõ hơn. Theo CoinDesk, Nga sẽ thử nghiệm các giao dịch tiền mã hoá và thanh toán bằng token kỹ thuật số xuyên biên giới. Nguồn tin
Con đường tài chính của Nga: Từ chối đến chấp nhận tiền mã hoá

16/07/2025MEXC
Gần đây, lập trường của Nga về blockchain và tiền mã hoá đã được làm rõ hơn.

Theo CoinDesk, Nga sẽ thử nghiệm các giao dịch tiền mã hoá và thanh toán bằng token kỹ thuật số xuyên biên giới. Nguồn tin cho biết Nga sẽ sử dụng hệ thống thẻ thanh toán quốc gia (NPCS) để hỗ trợ việc trao đổi giữa đồng rúp và tiền mã hoá. NPCS, do Ngân hàng trung ương Nga thành lập năm 2014, quản lý các khoản thanh toán liên ngân hàng trong nước và vận hành thẻ thanh toán Mir.

Nếu thử nghiệm thành công, sáng kiến này có thể vượt qua các kênh tài chính truyền thống, thúc đẩy tự do hóa dòng vốn xuyên biên giới và trở thành lực đẩy quan trọng cho việc chấp nhận tiền mã hoá trên toàn cầu.

Đây đánh dấu một bước đột phá mang tính chiến lược của Nga trong việc điều hướng bối cảnh phức tạp của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Từ chối bỏ đến thức tỉnh: Sự thay đổi trong thái độ của Nga

Trước đây, chính phủ và Ngân hàng trung ương Nga tỏ ra rất thận trọng, thậm chí có thái độ thù địch với tiền mã hoá, chủ yếu do lo ngại về rủi ro và việc sử dụng cho các hoạt động phi pháp.

Tuy nhiên, vào ngày 24/02/2022, xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế gia tăng và những hạn chế nghiêm trọng đối với các kênh tài chính truyền thống của Nga. Theo BBC, kể từ khi xung đột bắt đầu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và các quốc gia như Úc, Canada, Nhật Bản đã áp đặt hơn 16,500 lệnh trừng phạt lên Nga.

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga vào năm 2022 là -2.1%, và năm 2023 đạt 3.6%. Trong khi đó, tăng trưởng GDP của Nga là 4.7% vào năm 2021 trước chiến tranh.

Điều này cho thấy khi các lệnh trừng phạt tài chính từ phương Tây được áp đặt, hạ tầng tài chính truyền thống của Nga sụp đổ, kéo theo suy thoái kinh tế.

Trước tình hình này, Nga buộc phải xem xét lại giá trị và tiềm năng của tiền mã hoá. Dưới áp lực kinh tế và những thách thức từ hệ thống tài chính quốc tế, tiền mã hoá trở thành "Kế hoạch B". Các stablecoin như USDT bắt đầu được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế, và Nga cũng tìm cách sử dụng tiền mã hoá như một công cụ tài chính thay thế để duy trì ổn định kinh tế và tiếp tục phát triển.

Nga cần tiền mã hoá

Khác với nhiều quốc gia, từ khi Nga xem tiền mã hoá là "Kế hoạch B" trong hệ thống kinh tế, các cơ quan chính thức đã tích cực bày tỏ quan điểm và đưa ra kế hoạch cho lĩnh vực này, thúc đẩy việc xây dựng và thực thi các khuôn khổ pháp lý liên quan:

  • Vào ngày 13/02/2022, Nga đã giới hạn việc mua tiền mã hoá đối với các nhà đầu tư không đủ điều kiện, yêu cầu họ phải vượt qua một kỳ thi trước khi mua. Các nhà đầu tư đủ điều kiện có thể mua tối đa 7,000 USDT tiền mã hoá mỗi năm, trong khi các nhà đầu tư không đủ điều kiện bị giới hạn ở mức 600 USDT.
  • Vào tháng 11/2023, Nga phát triển một công cụ hỗ trợ các thợ đào tiền mã hoá tránh lệnh trừng phạt, tạo điều kiện cho các công ty Nga thực hiện thanh toán xuyên biên giới.
  • Ngày 14/12/2023, Bộ Tài chính Nga đề xuất một dự luật mới nhằm hợp pháp hoá việc khai thác Bitcoin và thiết lập cơ chế bán các loại tiền mã hoá được khai thác.
  • Ngày 06/05/2024, Anton Gorelkin - Đại biểu Duma Quốc gia Nga, tuyên bố không ủng hộ việc cấm hoàn toàn lưu hành tiền mã hoá tại Nga.
  • Tháng 07/2024, Nga xem xét bổ sung stablecoin vào luật mới, cho phép sử dụng chính thức trong thanh toán xuyên biên giới. Alexey Guznov - Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Nga, thông báo đề xuất này đã được trình lên.
  • Ngày 30/07/2024, Duma Quốc gia Nga đã thông qua luật trong lần xem xét thứ hai và thứ ba, cho phép sử dụng tiền mã hoá, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và stablecoin như USDT, trong các giao dịch xuyên biên giới và trên sàn giao dịch, bắt đầu từ ngày 01/09/2024.
  • Ngày 08/08/2024, Tổng thống Putin đã ký ban hành luật chính thức hợp pháp hoá hoạt động khai thác Bitcoin và các loại tiền mã hoá khác.
  • Đến cuối tháng 08/2024, Nga công bố kế hoạch thành lập ít nhất hai sàn giao dịch tiền mã hoá mới. Một sàn sẽ dựa trên Sàn giao dịch tiền tệ St. Petersburg, tập trung vào thương mại quốc tế, trong khi sàn còn lại sẽ đặt tại Moscow. Mục tiêu chính là tạo ra một stablecoin gắn với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng tiền chung BRICS.

Có thể nói, Nga đã thiết lập một mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ và tương hỗ với tiền mã hoá.

MEXC và tương lai tài chính của Nga

Thái độ của Nga đối với tiền mã hoá đã có sự chuyển biến lớn, từ thận trọng và hạn chế lúc ban đầu đến việc xem chúng là một phần không thể thiếu của hệ thống kinh tế hiện nay. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh sự phát triển của bối cảnh kinh tế quốc tế mà còn cho thấy những tính toán chiến lược của Nga trong lĩnh vực tiền mã hoá.

Khi thái độ của Nga đối với tiền mã hoá ngày càng rõ ràng, xu hướng này đang thu hút ngày càng nhiều người dùng tham gia vào thị trường, thổi luồng sinh khí mới và mở ra tiềm năng chưa từng có cho toàn thị trường. Đồng thời, xu hướng này cũng đặt ra những thách thức lớn hơn và kỳ vọng cao hơn đối với MEXC, một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

MEXC được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ vào thị trường quốc tế, củng cố hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực tiền mã hoá.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.


